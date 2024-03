Consiglio di Cooperazione del Golfo sostiene il Marocco sul Sahara

4 Marzo 2024

Il Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) è un’organizzazione regionale composta da sei stati del Golfo Arabico: Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar. Fondato nel 1981, il GCC mira a promuovere la cooperazione economica, politica e di sicurezza tra i suoi membri. Le sue attività spaziano dalla creazione di un mercato comune alla collaborazione nella sicurezza regionale. Nel corso degli anni, il GCC ha affrontato sfide, comprese tensioni politiche e divergenze di opinioni, ma continua a svolgere un ruolo significativo nella regione del Golfo, cercando di consolidare i legami e affrontare le sfide comuni.

Nel corso della riunione , come si legge da una nota ufficiale : ” Ministro degli Affari Esteri dello Stato del Qatar, Presidente dell’attuale sessione del CCG, ha sottolineato che i Paesi del Consiglio riaffermano il loro costante sostegno alla marocchinità del Sahara e il loro fermo attaccamento alla sovranità del Marocco su tutto il suo territorio, nonché il loro sostegno alle decisioni dell’ONU in materia” .

Questa decisione , anche dimostrata nei fatti, con l’apertura di diversi consolati nel sud del Marocco , dimostra, ancora una volta come pretestuose, le posizioni di alcune nazioni arabe ed africane nel voler mettere in discussione il principio della sovranità del Marocco sulle sue provincie meridionali .

Il Marocco, non mai rifiutato il dialogo con nessuno, ha solo chiesto che vengano rispettati i principi delle Nazioni unite. Valori, che tutti dovrebbero conoscere ed applicare, soprattutto che Nazioni non coinvolte direttamente nel processo che rigurada il Sud del Marocco vogliano intromettersi in tavoli di concertazioni ben definiti.

Il Marocco ha sempre dimostrato la “mano tesa” con tutti ma non può tollerare che vengano alimentati pseudo conflitti o riconosciute , come accade in Italia, entità che non hanno lo status per poter rappresentare i popoli del sud del Marocco .

Marco Baratto