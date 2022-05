Elezioni in Slovenia: la fragilità delle coalizione e altri ripassi utili

3 Maggio 2022

Gli americani tendono a esagerare e la politica statunitense non fa eccezione. Ogni elezione è “la più importante della tua vita” e più grande è l’elezione più importanti sono le lezioni che ne derivano, o così pensiamo. Il più delle volte ci sbagliamo, cercando l’amore nei posti sbagliati. Le elezioni della scorsa settimana in Slovenia sono state annunciate come un ripensamento rispetto alle più grandi elezioni in Ungheria il mese scorso – dove l’illiberale rubacuori Viktor Orban ha schiacciato una fragile coalizione di partiti di opposizione – e in Francia dove nel secondo turno delle loro elezioni presidenziali, Emmanuel Macron ha prevedibilmente vinto sull’estrema destra Marine Le Pen, anche se con margini meno confortanti.

Cosa abbiamo imparato? Che le coalizioni fragili sono fragili, che le campagne hanno bisogno di richieste politiche concrete basate su valori comuni, che si può continuare a unire le persone contro una minaccia percepita, ma si ottengono rendimenti decrescenti. In altre parole, non abbiamo imparato molto che non sapessimo già.

Ma le elezioni in Slovenia, dove una coalizione ha decisamente spodestato il premier Janez Jansa, il quasi uomo forte di destra, hanno più da offrire come modello tattico per il centro-sinistra di quanto non sia stato detto sopra, e questo perché in questo caso la sinistra civica, gli attivisti e gli attivisti, hanno guidato la carica e non i politici o i partiti.

In particolare, l’Istituto dell’8 marzo, un gruppo di attivisti che si sono fatti in quattro per un referendum che chiedeva acqua pulita ha guidato la carica in un GOTV (Get out the vote) multipartitico

che alla fine ha prodotto quasi il 20% di affluenza in più rispetto alle precedenti elezioni nazionali. Il gruppo è guidato da Nika Kovač, che è stata recentemente eletta donna slovena dell’anno, e che spesso si scontra con Jansa direttamente online. Mentre la copertura convenzionale delle elezioni si concentra sul vincitore di maggioranza Robert Golob, anche uno sguardo casuale alla gara metterebbe IM8 come la chiave di volta in questa elezione, impostando l’agenda apertamente progressista e aumentando drammaticamente il pool di elettori.

Per unire un mosaico di partiti di centro-sinistra e di sinistra, con forse anche un partito di centro-destra buttato dentro come portafortuna, è necessario avere un effettivo consenso *politico* attorno al quale la coalizione possa avvolgersi, non semplicemente una dichiarazione di valori. Ci sono troppi che non crederanno ai messaggeri di parte. In troppe situazioni la sinistra civica ha spazzato sotto i partiti di centro sinistra “troppo grandi per fallire”.

In Slovenia, attraverso l’IM8, la sinistra civica è stata in grado di galleggiare al di sopra dei partiti politici. Gli outsider della politica hanno molte più probabilità di fare appello come outsider politici di qualsiasi partito per ovvie ragioni, e questo appello è cruciale per raggiungere le persone che sono meno propense a votare.

Ma IM8 è stato anche in grado di identificare e agire sul consenso di una forte maggioranza di sloveni intorno a una politica progressista, e poi ha concretizzato questa politica in una legge omnibus, che è stata resa chiara al pubblico e adottata da tutti i partiti della coalizione di opposizione. Hanno costretto tutti a fare campagna per *qualcosa*, che lo volessero o no.



Hanno anche dato il tono con la loro campagna “Let’s Go Vote” piena di una varietà di produzioni creative, da video drammatici, sinceri e cinici a orecchini per le urne, e con un bel po’ di contatti da elettore a elettore. Attraverso questi sforzi intensivi e onesti per invitare diversi pubblici nello stesso messaggio, anche quelli che non avevano mai votato prima, hanno aiutato le persone a decidere di votare piuttosto che per chi votare. Che la gente alla fine scegliesse Robert Golob, il vincitore della maggioranza, o un altro gusto dell’opposizione era un’operazione di facciata, questi elettori avevano già ricevuto ragioni concrete per votare.

La fiducia che l’Istituto dell’8 marzo ha riposto negli elettori è forse il più grande risultato di queste notevoli elezioni. Ha echi della stessa fiducia che i politici hanno perso nel popolo attraverso decenni di negligenza e di arretramento.