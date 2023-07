Il Marocco e la Russia: un’analisi sui rapporti tra i due Paesi

30 Luglio 2023

Con un’intervento al secondo forum tra Africa e Federazione Russa , il Capo del Governo del Marocco, ha espresso le linee fondamentali delle relazioni tra Africa e Marocco. Il Regno, è impegnato in una politica pan araba, fondata su principi nuovi. Il Marocco non intende estendere una influenza di carattere politico ma, attraverso una politica paritaria fornire le basi per lo sviluppo del continente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno, ha ricordato come , lo stesso Re , sottolineò che il continente africano ha bisogno di meno assistenza e più accordi bilaterali .

Durante la sessione di plenaria di San Pietroburgo, il Capo del Governo del Marocco ha sottolineato come ” i Paesi del nostro continente hanno il diritto, in piena indipendenza, di determinare la natura dei partenariati strategici che intendono instaurare con vari gruppi e attori internazionali, in modo da tener conto dei loro interessi vitali”. Una dichiarazione netta e chiara, allo stesso tempo che sottolinea la politica multilaterale del Marocco . Sulla crisi Ucraina , il Marocco è sempre stato lineare, nella sua politica ribadendo la via pacifica e del rispetto della Carta delle Nazioni Unite.

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso, venerdì, in occasione del secondo vertice Russia-Africa, l’auspicio che i legami russo-marocchini si rafforzino ulteriormente e continuino lo slancio avviato durante la visita del re Mohammed VI in Russia nel 2016. Facendo riferimento alle questioni relative alla sicurezza alimentare in In Africa e nel mondo, Putin ha anche accolto con favore le “notevoli misure prese da Sua Maestà il Re” per allentare le tensioni globali sui prodotti alimentari.

Dal punto di vista politico è altrettanto interessante notare come la federazione russa, abbia invitato solo le Nazioni , riconosciute come tali dalle Nazioni unite. In questo modo non erano presenti pseudo stati che sono solo il frutto di una errata politica interna di alcuni paesi africani, che tentano di legittimare entità , come la pseudo RASD , che nascono solo da logiche ormai fuori dalla storia.

Questo fatto, rappresenta un passo importante, anche per il Marocco , la cui credibilità internazionale è aumentata considerevolmente nell’ultimo anno. Una vittoria, di una politica multilaterale e mai con una visione di conquista ma, sempre dolce e risoluta.

Marco Baratto