L’Europa in bilico: la Martini Lecture Bicocca con Gressani e Serughetti

22 Maggio 2023

Oggi i cittadini europei sono stati risvegliati dall’illusione di abitare un “giardino” protetto dalla guerra, le sfide economiche, ambientali, energetiche, migratorie sono al primo posto nell’agenda di ogni governo e le spinte identitarie tornano a contrapporsi agli ideali di solidarietà: che cosa resta del sogno europeo? E come è possibile volgere gli spiriti a una nuova speranza, nutrita del pragmatismo necessario a ogni politica e dello slancio dato dalla dimensione religiosa?

A queste domande risponderanno Giorgia Serughetti, studiosa delle democrazie contemporanee, e Gilles Gressani, fondatore della rivista le Grand Continent, in dialogo con le parole del cardinale Carlo Maria Martini, che nel suo magistero ha rivolto all’Europa uno sguardo attento e profondamente partecipe. Basti ricordare, al proposito, la sua elezione a Presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee nel 1986. Il muro di Berlino scricchiolava, ma la sua caduta non sembrava così imminente, e l’idea dell’Europa unita combatteva ancora per risalire i tornanti del Novecento. Eppure, da quel momento il magistero del Cardinale Arcivescovo di Milano sempre più spesso, e in profondità, tocca i nodi fondativi di un progetto politico e umano, quello dell’Europa, che non poteva lasciare indifferente un maestro attento a questioni nodali per il futuro della società e della Chiesa occidentale. Dal ruolo delle donne al dialogo con l’Oriente, dalla sessualità a una prospettiva di pace profonda e duratura: sono tutte parole che Martini dedicava alla Chiesa e al futuro dell’Europa stessa, pensando, da vero pastore contemporaneo, a come l’una e l’altra dimensione non potessero essere davvero separate. E che anzi, il cammino virtuoso delle chiese europee avrebbe aiutato il percorso di unità e pace di un intero continente.

È ancora una volta muovendo dunque dal suo insegnamento, che mercoledì 24 maggio 2023 alle ore 11 nell’Auditorium dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca si terrà infatti la quarta edizione della Martini Lecture Bicocca, una lettura attualizzata del magistero del cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002, intitolata “L’Europa e la sua ombra. Un continente di fronte alla responsabilità del futuro”. La Martini Lecture è proposta dal Centro “C. M. Martini” in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, la Fondazione Carlo Maria Martini e Bompiani ed è patrocinata dalla Diocesi di Milano.

Nel salutare la realizzazione dell’Europa unita sognata da Colorni, Spinelli e Rossi, il cardinal Martini osservava con acuta chiaroveggenza come per dare linfa a questa straordinaria “occasione etica e civile”, sarebbero stati necessari “entusiasmo”, e la capacità di costruire “una sintesi politica fondata sul rispetto delle persone e dei gruppi, ma nello stesso tempo sulla disponibilità di persone e gruppi a compiere sacrifici per il bene comune”.

Gilles Gressani, presidente del Groupe d’études géopolitiques e direttore della rivista Le Grand Continent, terrà una conferenza dal titolo “Un continente in bilico”, introdotto da Giorgia Serughetti, ricercatrice in Filosofia politica presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con un discorso intitolato “L’Europa alla resa dei conti: rinascita o agonia della speranza”. Introdurrà i lavori padre Carlo Casalone SJ, presidente della Fondazione Carlo Maria Martini e membro del comitato scientifico della Martini Lecture. Coordinerà Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24Ore. Il benvenuto dell’ateneo sarà a cura della rettrice Giovanna Iannantuoni.

Gressani e Serughetti hanno mosso le loro riflessioni a partire da alcuni testi del Cardinale Martini pubblicati nei volumi dell’Opera Omnia, in particolare: “Le cattedre dei non credenti” (Bompiani. 2015), “Giustizia, etica e politica nella città” (Bompiani, 2017) e “Farsi prossimo con gli ultimi” (Bompiani, di prossima pubblicazione). I testi degli interventi saranno raccolti nel volume della collana “Martini Lecture” dal titolo “L’Europa e la sua ombra. Un continente di fronte alla responsabilità del futuro”, pubblicato dall’editore Bompiani. Il libro sarà disponibile il giorno dell’evento.

