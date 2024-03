Siamo un paese di spioni

9 Marzo 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

La nave Italiana Duilio ha abbattuto un drone nel Mar Rosso che si trovava a circa sei chilometri, Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha spiegato che “gli attacchi terroristici degli Houti sono una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alle sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia.” (Il Giornale)

Gaza, tregua ancora lontana, la mancata consegna della lista degli ostaggi ancora in vita da parte di Hamas a Israele, che era condizione non negoziabile, ha fatto sfumare l’intesa, così al tavolo delle trattative presenti solo le delegazioni di Hamas, Qatar e Stati Uniti. (Il Fatto Quotidiano)

La Corte Suprema federale ha dato ragione all’unanimità a Donald Trump, dichiarandolo eleggibile. L’opinione, riassunta in cinque righe, è apparsa sul sito online dell’Alta corte di Washington. La decisione rappresenta una grande vittoria per Trump perché gli apre la strada alla sfida del 5 novembre per la Casa Bianca, considerato il netto vantaggio sulla sfidante, l’ex governatrice della South Carolina Nikki Haley. (Repubblica)

L’inchiesta di Perugia sul monitoraggio abusivo degli archivi informatici riservati di centinaia di persone – tra cui politici e vip – è destinato a diventare un caso di scontro politico. Non è ancora del tutto chiaro perché il finanziere Striano abbia fatto centinaia di accessi abusivi anche se per ora pare non siano stati creati veri e propri dossier. (Avvenire)

La Commissione europea ha condannato Apple al pagamento di una multa di oltre 1,8 miliardi di euro per abuso di posizione dominante nel mercato della distribuzione di app di streaming musicale agli utenti iPhone e iPad, attraverso il suo App Store (Italiaoggi)

Super Tuesday, la giornata più attesa delle primarie americane, il giorno in cui sono in programma più primarie in vista delle presidenziali: si è votato infatti in 15 Stati per decidere chi saranno i candidati repubblicano e democratico alla Casa Bianca. Tra i democratici in gara solo Biden, Trump e Nikki Haley per i repubblicani. L’ex presidente vince in 14 stati ma perde il Vermont.(Corriere della Sera)

La Commissione europea ha presentato il più ambizioso progetto industriale in campo militare a livello europeo. In buona sostanza si tratta di promuovere la cooperazione tra le aziende del settore, facilitando gli acquisti in comune degli armamenti. Il progetto si basa su due programmi nati nel 2023: il primo promuove gli acquisti in comune; il secondo sostiene l’aumento della produzione di munizioni. (Il Sole24ore)

Attacco russo a Odessa mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era in visita in città insieme al primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Il missile è caduto a una distanza di poche centinaia di metri dal luogo dove si trovavano i due leader politici, che in quel momento stavano visitando il porto. (La Stampa)

Nave greca colpita dagli Houti, sono morti tre membri dell’equipaggio, Altre sei persone riportano gravi ustioni. Il portavoce militare del gruppo Ansar Allah Houthi ha rivendicato l’attacco con missili, dice Al Jazeera. Il cargo è alla deriva a causa di un incendio a bordo. (Quotidiano Nazionale)

Caso dossieraggio, Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone ascoltato in commissione Antimafia sugli accessi abusivi alle banche dati della procura antimafia. “Vicenda grave, da Striano 10 mila accessi alle banche dati” (Il Foglio)

La Svezia entra ufficialmente nella Nato, è il 32esimo membro dell’alleanza, insieme alla Finlandia entrata qualche mese fa, il capo della diplomazia Usa Blinken le dà il benvenuto. Entrambi i Paesi condividono 1340 chilometri di confine con la Russia e la loro adesione all’Alleanza rappresenta uno smacco per Putin, che ha sempre cercato di evitare l’allargamento della Nato. (La Stampa)