Vent’anni di Cina nel WTO. Un lavoro incompiuto

12 Dicembre 2021

L’11 dicembre di 20 anni fa, al termine di negoziati durati più di 10 anni e conclusisi con la firma di un protocollo d’accesso lunghissimo, la Cina faceva il suo ingresso ufficiale nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO).

Fare un bilancio di questi vent’anni in poche righe è complesso perché specie in questa fase di “colpevolizzazione” del paese sotto qualsiasi aspetto, ragioni di schieramento politico finiscono per prevalere su analisi economiche. E’ utile quindi guardare qualche dato: dal 2001 l’export cinese è aumentato 8 volte e mezzo, ma anche l’import non è stato da poco con un aumento di 7 volte e mezzo. I dazi all’import cinese sono scesi dalla media del 15,3% nel 2001 al 7.4% nel 2020 e come sa chiunque frequenta il paese prodotti stranieri introvabili prima del 2001 si trovano da tempo in Cina. La Cina è diventata allo stesso tempo il primo mercato al mondo per una serie lunghissima di prodotti, il primo partner commerciale di più di 120 paesi, superando gli USA in questa categoria. L’adesione al WTO per il paese ha prodotto unatrasformazione epocale: la Cina ha dovuto adottare centinaia di leggi e decreti a riforma del suo sistema legale, in settori come ildiritto commerciale, la tutela della proprietà intellettuale, la concorrenza e la disciplina sul lavoro. Paese ancora molto poveroall’inizio degli anni 90, l’economia cinese oggi è undici volte piùgrande di quanto non fosse nel 2001 ed il PIL procapite – sebbene ancora indietro a quello dei paesi dell’Europa dell’Est per esempio – è stato in costante crescita. Oggi la Cina è responsabile per il30% della crescita globale annua.

Dal lato delle potenze commerciali del 2001, USA e UE soprattutto che avevano guidato i negoziati per l’accesso, l’ingresso della Cina ha avuto impatto diverso a seconda dei paesie dei settori industriali. Le stime dei posti di lavoro “persi” fluttuano e non tengono conto a volte dei lavori invece “creati” dall’export verso il paese. E’ un dato di fatto però che la deindustrializzazione degli USA e di alcune aree in Europaoccidentale (fenomeno che, bada bene, avveniva già dall’inizio degli anni 90) sia stata anche facilitata dall’accesso più facile al mercato per le merci cinesi e anche alla maggior convenienza, post WTO, di posizionare pezzi importanti della catena del valorein Cina. Allo stesso tempo, la tumultuosa crescita economica ha portato ad un aumento dei salari cinesi che negli ultimi anni ha finito per rendere meno conveniente produrre in Cina beni a basso costo per l’export, mentre resta e anzi aumenta la capacità produttiva chi punta al mercato locale. Germania e Giappone, ma anche Francia e gli stessi USA hanno presidiato a lungo settori importanti dell’ economia locale come quello dell’automobile. Impensabile che ciò avvenisse prima del 2001.

L’export cinese anche si è diversificato molto: da una prevalenza di prodotti a basso costo o molto labor-intensive, che hanno reso difficile la vita a non poche PMI italiane, la Cina ormai esporta prodotti anche molto avanzati ed è all’avanguardia in alcuni settori tecnologici. La Cina ha anche concluso numerosi accordi preferenziali bilaterali o a livello regionale come da ultimo l’importante RCEP con l’ASEAN, Giappone, Corea, Australia e Nuova Zelanda.

La questione del rispetto delle regole del WTO è più complessa: basandosi solo sul numero di azioni intentate da altri paesi contro la Cina in sede di WTO, il paese è stato sul banco degli imputati 47 volte fino al 2020, mentre ha avviato azioni contro altri per 22 volte, soprattutto contro gli USA. Detto questo, la Cina ha perso una buona parte dei casi che gli erano stati mossi contro. Tra le sue vittorie recenti più degne di nota, quella del settembre 2020 contro una parte dei dazi di Trump sulle merci cinesi, dichiarati illegali dal Panel deputato del WTO.