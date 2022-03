Viaggio nell’Ungheria al voto, Orbán lotta per liberarsi del fantasma di Putin

17 Marzo 2022

A dispetto di quello che qualcuno online può averti detto, caro elettore, tu non sei un fiocco di neve. Non voglio dire che sei meno incline a scioglierti, ma che non siamo così unici come si vorrebbe credere.

Le elezioni avvengono per cicli. Il precedente ciclo di elezioni iniziato in Emilia-Romagna è proseguito negli Stati Uniti e si è concluso con le elezioni federali tedesche, dimostrando che il centro-sinistra tradizionale e con l’aggiunta della sinistra civica, aveva una maggioranza praticabile contro una destra sempre più dura, mentre le crisi globali spingevano l’elettorato economicamente a sinistra.

Martedì a Budapest, in Ungheria, si sono tenuti gli ultimi comizi prima delle elezioni previste per il 3 aprile. Viktor Orban, il famoso democratico “illiberale”, ammiratore di Putin e agitatore ai margini della destra europea, cerca di essere rieletto: il suo sfidante è il sindaco Peter Marki-Zay, padre di sei figli e profondamente cristiano, alla guida di un’opposizione formata da 6 partiti che cerca di normalizzare il Paese e tornare più pienamente all’ovile europeo.

Martedì ero lì e ho avuto l’occasione di essere a Budapest per dare il mio contributo nel filmare il comizio di chiusura di Marki-Zay.

Insieme alla Francia, la competizione in Ungheria annuncia un nuovo ciclo di elezioni che si terranno mentre in Ucraina sono in corso bombardamenti e combattimenti. I cliché politici si sgonfiano in tali circostanze: tutta la politica è locale, nessuno esprime il proprio voto pensando alla politica estera. Noi rispolveriamo un’altra serie di presupposti.

La guerra, ci viene spesso ricordato, è un bene unico per gli incumbent. Negli Stati Uniti lo chiamiamo effetto “rally around the flag”. Certamente, i numeri per Macron lo confermano nelle proporzioni che siamo abituati a vedere. L’Ungheria sarà un test più interessante perché la corsa relativamente serrata (entro i 5 punti) è misurata da alcuni sondaggi inaffidabili e perché Orban ha legami così diretti con Vladimir Putin, il volto e la voce dell’invasione.

Orban ha finora messo distanza tra sé e il presidente russo e si presenta come una scelta stabile tra due partiti (Russia e USA/Europa) il cui conflitto ha poco a che fare con il popolo ungherese. Avendo avuto la fortuna di essere presente alla manifestazione dell’opposizione a Budapest, posso dirvi che i principali messaggi esposti cercavano fortemente di fare il contrario, ovvero di dipingere l’Ungheria di Orban come modellata sulla Russia di Putin, piena di corruzione e repressione mediatica.

“Abbiamo solo una scelta: dobbiamo scegliere l’Europa invece dell’est… e la libertà invece dell’autoritarismo”, ha detto Marki-Zay alla folla, una folla in cui molti indossavano il blu e l’oro ucraini. Quanto saranno dannosi questi legami è discutibile, anche dopo il suo sbalorditivo disastro mediatico sul confine polacco: Matteo Salvini ha mantenuto più stabilità nei suoi numeri di quanto si possa immaginare. E vicino, in Slovenia, Janez Jansa – che si modella molto sullo stile e sul metodo di Orban e che affronterà un’elezione in questo stesso ciclo il 23 aprile – è cresciuto ancora di più nei sondaggi (ed è riuscito a visitare Kiev come parte di una delegazione europea per mostrare il proprio sostegno).

Questo sarà il copione di questo ciclo elettorale. Una destra che prende le distanze da Putin e si dipinge come una terza via tra due fazioni bellicose e sconsiderate (Russia ed Europa occidentale/USA) mentre offre una stabilità di buon senso. E una sinistra che cercherà di legare Putin al collo delle figure di destra più popolari in Europa: Orban e Le Pen sono solo i primi due.