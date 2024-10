Grillo licenziato e Conte, piano piano, si prende il Movimento o le sue ceneri

25 Ottobre 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Bologna allagata, ore di precipitazioni senza precedenti, causate dalla crisi climatica, hanno colpito l’Emilia-Romagna e la città metropolitana. Tra il pomeriggio del 19 e la mattina del 20 ottobre, sono caduti fino a 175 millimetri di pioggia sul capoluogo; la media storica dell’intero mese di ottobre è di poco superiore ai 70 millimetri. Morto un ventenne, tremila le persone evacuate. (Il Fatto Quotidiano)

Si infiamma lo scontro tra politica e magistratura per il caso Albania e il rigetto della domanda di convalida dei 12 migranti destinati al nuovo centro. Il Giudice Patarnello: “Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio” Nordio: “i Giudici di Roma hanno esondato, la definizione di Paese sicuro non può spettare alla magistratura”. Schlein: “Da Nordio parole gravissime”. Il Pd chiede sue dimissioni. (RaiNews)

Approvato il decreto Nordio sui Paesi sicuri, secondo il Ministro i Giudici non hanno ben compreso la sentenza dell’Unione Europea. In pratica viene “scavalcato” il verdetto emesso tre giorni fa nella Capitale, conferendo il rango di norma primaria al decreto comprendente l’elenco dei Paesi sicuri, (oggi 19 stati) il quale fino ad oggi era compreso soltanto all’interno di un semplice decreto interministeriale. (Il Giornale)

In Moldavia il referendum costituzionale sull’integrazione del Paese nell’Unione Europea; ha vinto il sì ma per poche migliaia di voti. La presidente Maia Sandu ha accusato «forze straniere», cioè la Russia, di aver influenzato pesantemente la campagna elettorale e il voto. (IlPost)

Il consiglio d’Europa nota con “seria preoccupazione” che negli ultimi anni il discorso pubblico italiano è diventato “sempre più xenofobo” e che i discorsi politici hanno assunto toni “fortemente divisivi e antagonistici”, in particolare nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e migranti, cittadini italiani con origine migratoria, Rom e persone Lgbti. Mattarella:“stima e vicinanza alle forze di Polizia”. (Repubblica)

Manovra, il taglio del cuneo fiscale coinvolgerà 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto ai 13 milioni già interessati dalla misura. Finora «valeva per i redditi fino a 35 mila euro, «arriviamo – ha aggiunto il ministro – ai redditi fino a 40 mila euro» ll governo vuole rendere strutturale il taglio del cuneo, che vale circa 100 euro in più in busta paga per chi guadagna fino a 35 mila euro lordi. (Corriere della Sera)

Ancora bufera al ministero della cultura, si dimette il capo di gabinetto Spano, già braccio destro di Giuli quando era alla guida del Maxxi. Le dimissioni scaturite dalle anticipazioni della prima puntata di Report, che andrà in onda questa domenica, dove pare si sia scoperto un importante conflitto di interesse all’interno della Fondazione Maxxi. (Ansa)

Il Presidente Mattarella firma la manovra di bilancio 2005, queste le principali novità: 1.000 € per ogni figlio nato o adottato, bonus mamme anche per lavoratrici autonome con 2 figli, bonus nido a tutti, più indennità a medici e infermieri, alla sanità più 1,3 miliardi, fondo da 122 milioni per le scuole, proroga delle agevolazioni sui mutui prima casa. Pensioni minime aumentate di…3 euro. (Avvenire)

Conte licenzia Grillo e non gli rinnova il contratto da 300mila euro. Secondo l’ex presidente del consiglio Grillo fa contro comunicazione e sabotaggio, queste le anticipazioni parlando nel nuovo libro di Bruno Vespa. Se il blog di Beppe Grillo diventa una fanzine anti-contiana, perché continuare a pagargli 300 mila euro l’anno? Colpito quindi il fondatore laddove – dicono i maligni – fa più male: per l’appunto i soldi. (Repubblica)

A Gaza, ieri notte, un attacco aereo su un complesso residenziale nel campo profughi di Jabalia, ha provocato 150 tra morti e feriti; donne e bambini tra le vittime. In Libano orientale, vicino al confine con la Siria, almeno tre giornalisti sono stati uccisi in un raid aereo israeliano contro una guesthouse dove alloggiavano anche altri reporter. (Il Sole24Ore)