36 poliziotti feriti a Genova durante scontri ampiamente previsti

27 Settembre 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

In Germania, dopo l’exploit della destra in Turingia e in Sassonia e nonostante i sondaggi dessero in vantaggio il partito di estrema destra dell’Afd anche in Brandeburgo, a sorpresa gli elettori esprimono circa il 31% delle preferenze per il partito del cancelliere Scholz. Il merito del successo va al governatore Dietmar Woldke. (Corriere Della Sera)

Legge di bilancio, il governo sempre più a caccia di risorse per una manovra da almeno 25 miliardi di euro che vuole avere al centro famiglie e imprese. Ad agitare il centrodestra è ancora una volta il tentativo di far contribuire allo sforzo chi più in questi anni ha generato profitti: in primis le banche, ma anche il mondo delle assicurazioni e il settore energetico. Ipotesi di un ‘prelievo solidale’ dell’1-2% sugli utili degli ultimi 12-24 mesi. (Ansa)

L’aviazione israeliana ha colpito mille obiettivi della guerriglia sciita in tutto il Libano, distruggendo in poche ore quasi metà del suo potenziale offensivo: “Decine di migliaia di missili e di razzi”, secondo le prime stime di una fonte militare israeliana. Il bilancio di sangue in Libano ricorda quello degli anni traumatici della guerra civile: 492 morti tra cui 35 bambini e molti miliziani e oltre mille feriti. (Quotidiano Nazionale)

Giorgia Meloni all’assemblea generale dell’Onu: “L’Italia è una convinta sostenitrice del multilateralismo e della sua istituzione più rappresentativa che sono le Nazioni Unite. Ogni organizzazione è efficace se le sue regole sono giuste e condivise e per questo noi siamo convinti che qualsiasi revisione della governance delle Nazioni Unite, particolarmente per quello che riguarda il Consiglio di Sicurezza, non possa prescindere dai principi di eguaglianza, democraticità, rappresentatività. Non ci interessa creare nuove gerarchie e non crediamo che esistano nazioni di serie A e nazioni di serie B” (La Stampa)

L’Inps nel suo Rapporto annuale segnala che l’età effettiva di uscita dal lavoro è di 64,2 anni, grazie alle misure che consentono l’anticipo pensionistico rispetto ai 67 previsti per l’età di vecchiaia e che questo, insieme a importi di pensione ancora generosi e superiori di quasi 14 punti a quelli della media europea mette a rischio il sistema. L’aumento dell’età media, la riduzione della popolazione in età lavorativa, non compensati dall’immigrazione, sta determinando un peggioramento del rapporto tra pensionati e contribuenti. (Il Giornale)

Raggiunte le 500 mila firme necessarie per convocare il referendum di modifica della legge sulla cittadinanza che punta a dimezzare da dieci a cinque gli anni necessari al cittadino straniero, legalmente residente in Italia, per ottenere la cittadinanza. Boom di adesioni sul sito www.referendumcittadinanza.it. La deadline era fissata per il 30 settembre. Esulta Riccardo Magi, segretario di +Europa. “Un segnale che l’urgenza di una riforma della cittadinanza è sentita ed è rimasta per anni senza risposta dal Parlamento. (Repubblica)

Stati Uniti, Unione Europea e alcuni Stati arabi chiedono un cessate il fuoco in Libano. Questo è quanto riporta il quotidiano Times of Israel, che commenta la proposta di cessare il fuoco per 21 giorni per evitare un conflitto totale in Medio Oriente con l’intensificarsi dei combattimenti tra Israele e Hezbollah. Israele intento prepara l’operazione di terra. (Corriere della Sera)

Volodymyr Zelensky ha parlato della guerra in Ucraina durante l’Assemblea Generale dell’Onu. Ha affermato che il suo Paese “vuole mettere fine a questo conflitto più di ogni altro nel mondo”, ma soprattutto ha lanciato un monito per una possibile catastrofe atomica. Secondo lui la Russia starebbe infatti pianificando attacchi alle strutture nucleari ucraine aumentando il rischio di un incidente nella centrale di Zaporizhzhia. (FanPage)

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un nuovo pacchetto militare da oltre 8 miliardi di dollari per l’Ucraina. Nel pacchetto di armi Usa, anche la bomba a guida di precisione per colpire le forze russe da maggiore distanza. Tuttavia il presidente Biden non avrebbe intenzione di autorizzare Kiev a lanciare le armi americane per colpire in profondità obiettivi russi. (Avvenire)

Disordini durante il derby Genoa-Sampdoria, cento ultrà hanno assaltato un contingente di 26 poliziotti. Disastroso il bilancio: 50 feriti negli scontri prima e dopo la partita, 36 sono poliziotti e carabinieri. Negozi costretti a chiudere per evitare danni peggiori, cittadini impossibilitati a spostarsi liberamente in intere zone di Genova. Piantedosi: “Inaccettabile, via agli arresti dei tifosi violenti”. (Il SecoloXIX)