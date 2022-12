le notizie della settimana: al beccaria come la banda bassotti

31 Dicembre 2022

In questi giorni la memoria torna all’adolescenza quando la lettura di Topolino occupava parte dei miei pomeriggi. Mi ricordo le mitiche evasioni della Banda Bassotti che evadeva dal carcere calandosi dalle finestre aggrappandosi a lenzuola legate tra loro. A Milano, sette giovani, emulando i personaggi dello storico fumetto di Walt Disney, si sono calati dalle mura con le lenzuola riuscendo ad evadere. Il Sindaco di Milano Beppe Sala attacca il Governo: “non c’è più spazio per chiacchiere o affermazioni generiche di sconcerto, da quasi vent’anni al Beccaria non c’è un direttore a parte i facenti funzione”. In tutto questo tempo però di governi ce ne sono stati diversi. Il problema non è solo quello del carcere Beccaria, ma di tutto il sistema carcerario italiano portato alla luce solo quando accadono incidenti meritevoli di attenzione da parte dei giornali.

Torna lo spettro del Covid. In Cina, il dietro front del partito-stato esalta le contraddizioni della linea sanitaria del Paese. Da quasi tre anni l’applicazione della politica “Covid zero” per poche decine di contagi imponeva il lockdown totale in molte città fino all’azzeramento del contagio. Ora il totale cambio di rotta del governo cinese, che annuncia la fine di ogni controllo e di ogni tipo di restrizione, consentendo ai cittadini di poter tornare a viaggiare eliminando anche la quarantena al ritorno. Scontata la preoccupazione internazionale. Ecco che da noi spuntano le polemiche: “governo no vax spiazzato dal virus”, “torna la paura covid, è sparita la strategia della Meloni” Governo sotto attacco “La Meloni ha fallito” questi alcuni dei titoli dei giornali sul tema.

Continuano le noiosissime cronache sul successore di Enrico Letta per la guida del PD.

Come ogni anno si accendono i riflettori sulla povertà, a Milano oltre 10 mila persone in due giorni alla mensa dei poveri. L’associazione laica Pane Quotidiano che esiste da 124 anni dichiara di iniziare a fare fatica a trovare gli alimenti.

Clima impazzito, il 2022 verrà ricordato come il più caldo degli ultimi 222 anni. Negli Usa si gela e da noi si fa il bagno al mare e la neve si scioglie.

Buon anno a tutti.

MONDO

Tre militari russi morti in seguito ad un attacco effettuato da un drone su una base in Russia. L’Ucraina punta ad un summit di pace a febbraio, ad un anno dall’inizio del conflitto.

Gli Stati Uniti colpiti da una tempesta artica con temperature oltre 45 gradi sotto lo zero. Almeno 55 i morti.

Ancora sangue in Iran, uccisa una bimba di 12 anni da un proiettile mentre era in auto con i genitori.

Anche il governo italiano si muove, Tajani convoca l’ambasciatore iraniano e chiede di fermare le condanne a morte.

Aerei cinesi intorno a Taiwan, si parla di esercitazioni di attacco all’isola.

Minacce e ritorsioni di Mosca: “l’Ucraina accetti le nostre proposte o ci penserà l’esercito,” queste le parole di Lavrov. Putin: “stop alle vendite di petrolio a chi adotta il Price Cup”

Oltre 100 missili russi sull’Ucraina, esplosioni a Kiev, Odessa, Kharkiv e Leopoli. Citta al buio, bombe russe anche su Kherson, colpito l’ospedale.

Covid in Cina: la commissione sanitaria centrale ha stimato che già prima di Natale i contagi avessero raggiunto quota 250 milioni. Ora riapre a viaggi e turisti.

Si aggravano le condizioni del Papa emerito Benedetto XVI, Papa Francesco invita a pregare.

Israele, nasce il nuovo governo con il ritorno di Netanyahu.

Arrestato Andrew Tate, ex campione di kick boxing, per tratta di esseri umani. Il giorno prima aveva litigato su twitter con Greta Thunberg

Pelè, il re del calcio ci lascia a 82 anni.

CASA NOSTRA

Ignazio La Russa, celebra l’anniversario della nascita del MSI, il caso diventa politico e il PD chiede le dimissioni del Presidente del Senato. Le polemiche seguono quelle della sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti.

Fuga dal Beccaria, sette ragazzi evadono dal carcere, tre i detenuti ancora ricercati.

Omaggio di Mattarella a Frattini, presenti molti politici.

Milano, il figlio di Salvini rapinato in strada, rubato il cellulare.

Covid: test per chi arriva dalla Cina, tampone obbligatorio negli aeroporti, chi risulta positivo andrà in quarantena. A Malpensa positivo un tampone su due.

Prima Conferenza stampa di fine anno per la Presidente Giorgia Meloni

POLITICA

Zelensky chiede a Meloni l’invio di sistemi di difesa antiaerea, Lei lo invita a Roma.

Decreto sicurezza: uso più esteso del DASPO per combattere le baby gang, inasprimento delle pene per chi commette violenza sulle donne, Taser in dotazione a polizia e carabinieri anche nei piccoli comuni, le Ong operative in mare potranno effettuare un solo soccorso alla volta; previste maxi multe e sequestro della nave se non vengono rispettate tutte le regole.

Scontro sul decreto rave, il governo mette la fiducia.

Tensioni sulla manovra, slitta il voto. Sul decreto mille proroghe Forza Italia chiede di allungare la durata delle concessioni balneari.

Il Senato vota la fiducia sulla manovra, ora è legge.

Il Ministro Fitto dichiara di aver raggiunto tutti gli obbiettivi dei 55 progetti previsti nel secondo semestre per il Pnrr.

ECONOMIA

Effetto Covid: Tesla sospende la produzione a Shanghai.

Ita, corsa per l’offerta, in prima fila c’è la proposta di Lufthansa per il 40%

CULTURA

Cinema: il Film “La Stranezza” di Roberto Andò con Tony Servillo Ficarra e Picone, è il primo titolo italiano del box office del 2022.

SPORT

In attesa dell’inizio del campionato, molte amichevoli di fine anno per le squadre di serie A.

L’ultimo saluto di Agnelli alla Juve: “Ho fatto un passo indietro per spirito di servizio.”

INCHIOSTRO SPRECATO

Toffanin, no a Sanremo. Mediaset: “non è interessata a quel genere” poi la nota sparisce dai social. Caspita, come faremo a passare un sereno fine anno dopo questa notiziona?