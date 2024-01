Meloni è guarita, oltre 3 ore di conferenza stampa

6 Gennaio 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Nel consueto sondaggio di Nando Pagnoncelli di inizio anno, aumentano i fronti che inquietano gli italiani: balzo di immigrazione, sanità e sicurezza. In cima alle preoccupazioni rimangono i temi economici ma con un calo rispetto al 2022. Cresce la richiesta di «protezione» mentre l’inflazione fa meno paura. Sul futuro prevale il pessimismo: per il 35% la situazione peggiorerà nei primi sei mesi dell’anno. Poi le aspettative migliorano.

(Corriere della Sera)

Un forte terremoto, seguito da un’intensa scia sismica di assestamento, ha colpito la costa al largo del Giappone occidentale. Sale il bilancio delle vittime, tutte sulla costa occidentale di Honshu, epicentro del sisma. Ma si continua a scavare e sono segnalati molti danni e incendi. Quasi 50mila le famiglie senza elettricità. Il premier Fumio Kishida ammette difficoltà nei soccorsi per i danni alle strade. Disposte evacuazioni delle zone costiere in Giappone, Russia e nelle due Coree. Ora però l’allerta tsunami è stata revocata.

(Repubblica)

Commercio ambulante e stabilimenti balneari: interviene ufficialmente il presidente della Repubblica, che censura la decisione del governo e del Parlamento sulla proroga delle attuali concessioni chiedendo agli stessi di correggere «a breve» le norme che reclamano la messa a gara delle concessioni. Questa pesante presa di posizione del Quirinale ha preso forma nella lettera che Sergio Mattarella ha inviato ai presidenti della Camera e del Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

(Avvenire)

Un drone delle Idf ha colpito un ufficio di Hamas nella periferia meridionale di Beirut, nella zona di Mushrifieh, uccidendo sette persone. Tra di esse, uno dei fondatori delle brigate Al-Qassam e numero due dell’ufficio politico dell’organizzazione Saleh al-Arouri, considerato dai media di Tel Aviv una delle “menti dietro la strage del 7 ottobre” è il bersaglio di più alto profilo eliminato da Israele dall’inizio del conflitto. La notizia è stata diffusa dall’emittente Al Arabiya, che ha citato fonti di sicurezza.

(Il Giornale)

Proseguono le indagini sul caso di Emanuele Pozzolo e sull’incidente avvenuto al party di capodanno del sottosegretario Andrea Delmastro nel quale è stato ferito lievemente un 31 enne. Inizialmente diffusa la notizia secondo la quale il deputato di Fratelli d’Italia si sarebbe rifiutato di sottoporsi a qualsiasi test per rilevare la polvere da sparo, invocando l’immunità parlamentare, invece, il test per verificare la presenza di residui sulle mani dell’onorevole sono stati effettuati, seppur soltanto intorno alle 7.30 della mattina del primo gennaio, quindi qualche ora dopo l’incidente. Il deputato è ora indagato per lesioni aggravate e gli verrà revocato il porto d’armi.

(Il Foglio)

Iran, la strage di Kerman è stata opera di almeno un attentatore suicida, come riferisce l’Irna. L’agenzia ufficiale iraniana cita una fonte secondo cui dalle prime indagini e dall’esame di filmati è possibile concludere che è stato un kamikaze a provocare la prima esplosione. Molto probabilmente, stando alla fonte, si arriverà alla stessa conclusione anche per la seconda esplosione. l’Isis avrebbe rivendicato la responsabilità delle due esplosioni.

(Il Fatto Quotidiano)

Evasione fiscale in calo, nel 2021 ammonta a 83,6 miliardi di euro, di cui 73,2 miliardi di mancate entrate tributarie e 10,4 miliardi di mancate entrate contributive, con un calo di 2,7 miliardi (-3,1%) rispetto al 2020. È quanto emerge dalla Relazione 2021 sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva per gli anni 2016-2021, pubblicata sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Se si considera un periodo più ampio, la riduzione del tax gap è ancora più significativa: nel 2016-2021, il gap si è ridotto di oltre 24 miliardi.

(Quotidiano Nazionale)

Conferenza stampa di Giorgia Meloni, molti i temi trattati: si parte con la giustizia e con l’emendamento di E. Costa, intelligenza artificiale con la preoccupazione per i risvolti sul mercato del lavoro, le prossime elezioni europee e la candidatura non ancora decisa. Sul piano economico soddisfazione per il patto di stabilità, Mes strumento obsoleto. La premier favorevole ad un confronto con Schlein, dichiara poi che l’appello di Mattarella su balneari e ambulanti non rimarrà inascoltato. Non manca l’intervento sul Premierato e sul caso Verdini, dove ritiene che Salvini non debba intervenire in aula. Barra dritta su Ucraina e appello a Israele di preservare l’incolumità dei civili. Stizzita per le accuse di familiarità di Fdl, annuncia che il deputato Pozzolo sarà sospeso dal partito.

(Il Foglio)