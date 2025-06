Israele attacca l’Iran

A Los Angeles il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato l’invio di duemila riservisti della Guardia nazionale, con il compito di sedare le proteste dei migranti; centinaia di persone che si sono opposte agli agenti dell’ufficio immigrazione. È la prima volta dal 1965 che un presidente invia i militari senza la richiesta di un governo statale. «Se la violenza continuerà saranno mobilitati anche i marines in servizio attivo a Camp Pendleton, già in stato di elevata allerta». Così il capo del Pentagono.

(Repubblica)

Freedom Flotilla, che ha organizzato la missione umanitaria con una nave di attivisti diretta verso la Striscia di Gaza, è stata abbordata dalle forze israeliane e dirottata verso le coste israeliane. Sull’imbarcazione, seguita da vicino dai media internazionali, erano presenti l’attivista svedese per il clima Greta Thunberg , quello brasiliano Thiago Avila e Rima Hassan, membro franco-palestinese del Parlamento europeo. Dirottata la barca verso le coste israeliane, ha fatto sapere Tel Aviv, gli attivisti verranno rimpatriati.

(Domani)

Il Referendum è fallito, l’affluenza supera appena il 30 per cento, con 14 milioni di votanti. Per la cittadinanza i no sfiorano il 35 per cento. Alle 15 di lunedì si sono chiuse le urne per i 5 referendum su lavoro e cittadinanza (e per i ballottaggi nei 13 comuni sopra i 15mila abitanti, tra cui Taranto e Matera, e nei 7 comuni in Sardegna al primo turno, tra cui Nuoro)Nel Pd Picierno, Gualmini e Quartapelle chiedono di trarre una lezione dalla sconfitta. Schlein: “Grazie a oltre 14 milioni elettori, sono più di di quelli che hanno votato Meloni”

(IlFoglio)

Il il segretario generale della Nato Mark Rutte invita a rafforzare del 400% la difesa aerea e missilistica contro la potenza russa – che da parte sua si arma come un treno -, arrivando a spendere fino al 5% di Pil in difesa. «Altrimenti meglio imparare a parlare russo», «Magari avremo ancora un servizio sanitario nazionale o il sistema pensionistico», però saremo sudditi di Mosca, ha argomentato l’ex premier olandese replicando indirettamente a chi sostiene (a ragione) che le spese militari vanno a scapito del welfare.

(IlManifesto)

Giorgia Meloni interviene agli Stati generali dei commercialisti. Al centro dell’intervento la promessa di alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, una delle categorie maggiormente colpite dalla pressione tributaria negli ultimi anni. Il premier ha illustrato la direzione della riforma fiscale, che punta a semplificare e rendere più equo il sistema tributario, con un focus sul merito e sull’efficienza.

(Il Giornale)

Strage a Graz, la seconda città dell’Austria. L’autore è un 21enne che aveva frequentato la scuola dove è tornato a mietere morte. Sotto gli spari sono morte 10 persone, quasi tutti studenti. Poi il corpo del killer trovato in un bagno dell’istituto, si è tolto la vita con una delle armi che aveva puntato contro i ragazzi, gli insegnanti, il personale scolastico. Dalle prime ricostruzioni si trattava di uno studente a lungo bullizzato.

(Ansa)

La situazione in Medio Oriente si fa sempre più tesa. Gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirare parte del proprio personale diplomatico da diverse sedi nella regione, a partire dall’ambasciata di Bagdad. Il ritiro si estende anche ad altre rappresentanze americane, tra cui quelle in Kuwait e Bahrain. Il Pentagono ha inoltre autorizzato i familiari dei militari a lasciare temporaneamente l’area. l contesto è quello dei negoziati in stallo tra Washington e Teheran sul programma nucleare iraniano.

(Fanpage)

E’ arrivato in Italia Adam al Najjar, l’unico dei dieci figli di una coppia di medici della Striscia di Gaza a essere sopravvissuto a un attacco israeliano sulla loro casa, compiuto il 23 maggio scorso. Sarà ricoverato all’ospedale di Niguarda di Milano ed è accompagnato dalla madre, la pediatra Alaa al Najjar. Nel bombardamento era stato gravemente ferito anche il padre Hamdi al Najjar, che è poi morto mentre era ricoverato in terapia intensiva.

(IlPost)

Incidente aereo in India, volo per Londra si schianta su uno studentato dopo il decollo. Un solo sopravvissuto a bordo, oltre 290 le vittime. Il velivolo, caduto sugli edifici, un Boeing 787, era diretto a Gatwick. L’incidente è avvenuto nella fase di salita del velivolo mentre procedeva a una velocità di 322 chilometri orari.

(Corriere della Sera)

Israele ha lanciato l’operazione “Leone nascente” contro il programma nucleare iraniano, colpendo alcuni siti per l’arricchimento dell’uranio, siti militari e uccidendo a Teheran il comandante delle Guardie della rivoluzione islamica Hossein Salami, il capo di stato maggiore Mohammad Bagheri, il comandante del quartier generale centrale delle forze armate iraniane, Gholam Ali Rashid. “Abbiamo preso di mira il principale impianto di arricchimento iraniano a Natanz. Abbiamo preso di mira i principali scienziati nucleari iraniani che lavorano alla bomba iraniana, queste le dichiarazioni di Benjamin Netanyahu. Gli Stati Uniti hanno negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco.

(IlFoglio)