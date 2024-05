Nato vicina alla guerra

31 Maggio 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato in un’intervista all’Economist, di volere il via libera all’utilizzo delle armi occidentali consegnate agli ucraini per colpire il territorio russo in profondità. «Negare all’Ucraina la possibilità di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo rende molto difficile per loro difendersi» Nell’unione pareri contrastanti. (Il Giornale)

A due giorni dall’ordine della Corte Internazionale di Giustizia di fermare ogni operazione militare israeliana che possa danneggiare la popolazione, un bombardamento fa strage di civili nella città dove si sono rifugiati 700 mila sfollati. I media palestinesi parlano di oltre 40 vittime, tra cui molte donne e bambini, altre fonti invece sostengono che i morti siano più di cinquanta. Israele sostiene che ad essere colpito è il luogo dove si rifugiavano due importanti comandanti di Hamas rimasti uccisi.(Repubblica)

“C’è già troppa frociaggine” sono le parole del Papa in un incontro a porte chiuse con i vescovi. Bergoglio, durante un discorso sulla crisi di vocazioni, avrebbe così ribadito la sua nota contrarietà ad ammettere al sacerdozio candidati con tendenze omosessuali. Secondo alcuni vescovi, il Pontefice non aveva ben chiaro che il termine, in lingua italiana, ha una accezione negativa, dispregiativa. (Quotidiano Nazionale)

45 profughi e 1 egiziano uccisi in una notte, questo il bilancio dell’ennesima strage di civili sfollati a Rafah ed ennesima indagine dell’esercito. Il premier si scusa ma il fronte interno rumoreggia ancor di più e accusa i giudici di non voler vedere. (Il Fatto Quotidiano)

Con la stretta agli autovelox e con le ultime novità in merito al codice della strada molte delle regole per chi viaggia su due o quattro ruote stanno per cambiare. Si partirà dalla collocazione dei dispositivi per la rilevazione della velocità e dalla disciplina dei casi in cui l’automobilista può contestare una multa perché ritiene di essere stato penalizzato ingiustamente (Corriere della Sera)

Via libera alla separazione delle carriere dei magistrati, il Consiglio dei Ministri approva la riforma, è stato infatti ha approvato il disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare Nordio, riforma epocale basata su tre principi, oltre alla separazione delle carriere, il provvedimento riguarda la composizione e la elezione del Csm. (Ansa)

Giorgia Meloni inaugura il “Parco Pino Daniele” a Caivano, a 300 metri dal Parco Verde, aprendo alla città le strutture sportive del centro Delphinia. La Premier saluta il governatore campano De Luca con parole gelide: “Sono quella str… della Meloni”. Vendicandosi dunque di quando De Luca la offese durante una manifestazione a Roma contro l’autonomia. (Avvenire)

Matteo Cozzanisi è ufficialmente dimesso da capo di gabinetto della Regione Liguria. L’ex sindaco di Portovenere è ai domiciliari dal 7 maggio, accusato di corruzione dalle procure di Spezia e Genova. Dai pm del capoluogo ligure è anche accusato di voto di scambio aggravato dall’aver agevolato la mafia. Era diventato uomo di fiducia di Giovanni Toti a cavallo delle regionali del 2020 (La Nazione)

Dramma a Sondrio, morti tre finanzieri caduti dal precipizio degli Asteroidi, mentre erano impegnati ad allenarsi in una arrampicata proprio sulle pareti di questa montagna. La roccia sotto di loro ha ceduto e i tre militari sono precipitati nel vuoto per decine e decine di metri. (Il Giornale)

Il sì di Biden alle armi Usa contro la Russia, Mosca agita il nucleare. Orban: “Nato vicina alla guerra”. Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, evoca piani di «deterrenza nucleare» se gli americani attueranno il «dispiegamento di missili terrestri a medio e corto raggio» (LaStampa)

Trump condannato nel processo per i soldi alla pornostar Stormy Daniels.: non andrà in carcere e resta il candidato dei Repubblicani ma rischia di perdere il voto dei moderati (Repubblica)