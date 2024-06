Piccola sforbiciata ai tassi d’interesse

7 Giugno 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Nel giorno della Festa della Repubblica, bagno di folla per il Presidente che celebra la “Sovranità dell’Ue”. Salvini e Borghi si scagliano contro il Colle. Il Senatore leghista anti euro, Claudio Borghi, chiede addirittura le dimissioni del Presidente Mattarella, Forza Italia si smarca, insorgono le opposizioni. (Repubblica)

L’imprenditrice 55enne Halla Tómasdóttir ha vinto le elezioni presidenziali che si sono tenute lo scorso 1 giugno in Islanda, e diventerà quindi la settima presidente nella storia del Paese. Si tratta dell’ex presidente della Camera di Commercio del Paese che durante la campagna elettorale ha insistito molto sulla sua neutralità politica. L’affluenza è stata del 78,83%, la più alta in un’elezione presidenziale dal 1996. (Il Post)

L’Egitto annuncia che Hamas ha accettato la proposta di Washington per la tregua a Gaza. Attesa una delegazione del movimento islamista palestinese al Cairo. Gli Usa annunciano una bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza Onu a sostegno del piano di cessate il fuoco. Nella stessa giornata altri sei morti nella Striscia e due in Cisgiordania. (IlSole24Ore)

Primo attacco con missili Usa in territorio russo, il via libera di alcuni Paesi Nato, Stati Uniti in primis, all’utilizzo delle proprie armi in territorio russo da parte di Kiev ha già prodotto i suoi primi effetti. Stando a quanto riferito da fonti russe non ufficiali, è stato colpito un sistema di difesa transfrontaliera in quel di Belgorod, puntello ormai di Kiev in territorio russo. Nelle stesse ore, Mosca ha intimato agli Stati Uniti di non commettere “errori fatali” in Ucraina. (Il Giornale).

Esposto della Premier in Procura antimafia: «Nel 2023 troppe domande di stranieri rispetto ai datori di lavoro, soprattutto in Campania». Presto una stretta normativa in Cdm. Il sospetto che «i flussi regolari di immigrati per ragioni di lavoro vengano utilizzati come canale ulteriore di immigrazione irregolare» Scettico il Pd. (Avvenire)

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge e al disegno di legge per l’abbattimento delle liste di attesa. Tra le misure previste, ci sono anche un registro nazionale delle segnalazioni dei cittadini sui disservizi e l’aumento delle tariffe orarie del 20% per il personale che dovrà prestare servizi aggiuntivi, con una tassazione ridotta al 15%. (Tgcom24)

Migranti, la Premier Meloni dichiara che i due centri in Albania saranno operativi dal primo agosto. Il protocollo prevede spese da 670 milioni di euro per 5 anni, 134 milioni all’anno che corrispondono al 7,5% delle spese connesse all’accoglienza dei migranti sul territorio nazionale. L’accordo potrebbe essere replicabile in molti Paesi, potrebbe diventare una parte della soluzione strutturale dell’Unione europea. (IlSole24Ore)

In India si è concluso il conteggio dei voti delle elezioni per il rinnovo dei 543 membri della camera bassa del Parlamento. Il partito del Primo Ministro, Narendra Modi, è stato nettamente il più votato ma è anche andato decisamente peggio del previsto: non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, come era successo invece nel 2014 e nel 2019, e quindi non potrà governare senza allearsi con altri partiti. (IlPost)

La Bce taglia i tassi per la prima volta in cinque anni. Lagarde avverte che il percorso sarà irregolare e non dà indicazioni sulle prossime mosse. La riduzione è di un quarto di punto percentuale. A giustificazione del taglio, la Bce ha ricordato, nel comunicato pubblicato al termine della riunione, che l’inflazione è calata di 2,5 punti percentuale da settembre 2023, da quando i tassi hanno raggiunto il loro livello “terminale”. (IlSole24Ore)

L’Olanda, primo stato a votare per le europee, smentisce i sondaggi, l’estrema destra cresce, ma non sfonda. I Paesi Bassi fanno barriera contro le idee di Geert Wilders, anche se il suo partito cresce velocemente. Ma l’astensionismo impatta in maniera importante. (Linkiesta)