Questioni di cuore (in politica)

6 Settembre 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Un 17 enne nella notte tra il 31 agosto e 1 settembre, ha ucciso il suo fratellino e i suoi genitori nella loro villetta a Paderno Dugnano (Milano). Il ragazzo ha spiegato di sentire “un malessere” e di averlo fatto perché voleva “vivere in un mondo libero”. (Fanpage)

Storico risultato del partito di estrema destra tedesco AfD alle elezioni regionali in Turingia e Sassonia. Crollano le forze di governo. L’AfD ha vinto per la prima volta le elezioni locali. Il leader nazionale Tino Chrupalla l’ha definita una “sensazionale, storica vittoria”, ma il cordone sanitario eretto dagli altri sembra reggere. (La Stampa)

Segnali di impazienza da parte dell’amministrazione Biden sui negoziati in Medio Oriente riunita dopo due giorni dalla notizia del ritrovamento dei cadaveri di sei ostaggi israeliani. La mal sopportazione verso l’atteggiamento di Israele, oltre a quello di Hamas, al tavolo dei negoziati. Una nuova “proposta ponte” potrebbe arrivare a giorni: l’ultima possibilità di una mediazione Usa, prima della resa. (Il Giornale)

Si infittisce il mistero sul caso della “consulente” mancata del ministro della Cultura Maria Rosaria Boccia, ma Giorgia Meloni difende Sangiuliano e assicura che la vicenda non comporterà alcuna conseguenza sulla sicurezza dell’evento. (Ansa)

Nel secondo trimestre del 2024 il Pil , espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% nei confronti del secondo trimestre del 2023. La crescita acquisita per il 2024 è pari allo 0,6%. Lo comunica Istat, dopo la conferma delle stime per il secondo trimestre sull’andamento del Pil. (Il Sole24Ore)

Il giornale tedesco “Die Welt” dà per certo l’incarico esecutivo con delega a Economia e Pnrr al ministro di Fdi, Raffaele Fitto. Secondo il retroscena, «Fitto diventerà vicepresidente esecutivo della Commissione e sarà responsabile dell’economia e degli aiuti alla ricostruzione del Covid». Ursula von der Leyen starebbe ipotizzando di schierare una pattuglia di cinque vicepresidenti esecutivi. (Avvenire)

Il Ministro Sangiuliano quasi in lacrime mentre racconta del «rapporto personale e affettivo» con Maria Rosaria Boccia, di fronte al direttore del Tg1. Visivamente provato conferma di aver avuto una relazione sentimentale con la 41enne di Pompei, motivo per il quale le è stato revocato l’incarico, cioè la nomina a consigliera per i grandi eventi, da cui è scoppiato il caso politico di fine estate. Le scuse in diretta alla moglie e a Meloni. (La Stampa)

Balneari, trovato l’accordo. In riferimento «alla procedura di infrazione sulle concessioni balneari, la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari. Proroga delle concessioni al 2027 e indennizzi in base agli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni. (Corriere della Sera)

Le entrate tributarie accelerano ancora: tra gennaio e luglio 2024 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica aumentano di 19.201 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2023 (+6,2%). I dati sono stati comunicati dal ministero dell’Economia che fa sapere a proposito della ricerca delle risorse per la legge di bilancio. «Nessun tesoretto. La cifra è vicina a quella prevista. Quindi siamo prudenti». (IlSole24Ore)

Il governo ha varato lo schema di decreto legislativo che esercita la delega a vietare la pubblicazione testuale delle ordinanze di arresto. L’articolo 114 del codice di procedura penale sul “divieto di pubblicazione di atti e immagini” viene modificato cancellando l’inciso al comma 2, inserito nel 2017 dalla riforma Orlando, che esclude l’ordinanza di applicazione delle misure cautelari dagli atti di cui è vietata la pubblicazione tra virgolette fino alla fine delle indagini preliminari, sebbene non più coperti da segreto. (Il Fatto quotidiano)