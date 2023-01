carburanti: la bufala della speculazione

14 Gennaio 2023

Si è parlato molto dell’aumento dei prezzi dei carburanti causato dal mancato taglio delle accise, peraltro ampiamente previsto. Il prezzo di gasolio e benzina, che balla attorno alla soglia psicologica dei 2 euro al litro, ha provocato la reazione dei consumatori che insorgono, qualche politico grida alla speculazione, i gestori non accettano di passare da speculatori e protestano, il governo rivendica la scelta, questo il quadro.

Numerose le dichiarazioni:

– Giancarlo Giorgetti chiude sul taglio delle accise: “Costa un miliardo al mese e quindi non si può fare”.

– Giorgia Meloni: «La filosofia della nostra legge di bilancio è stata aiutare i più deboli, dando soldi a chi non ce la fa e puntando su misure sociali come le pensioni e il taglio del cuneo fiscale”.

-Le Associazioni dei consumatori: “Su alcuni tratti autostradali, il diesel è arrivato a costare 2,5 euro al litro”. Invocato dal Codacons, è arrivato l’intervento dell’Antitrust che analizzerà se ci siano state o meno pratiche commerciali scorrette o violazioni della concorrenza.

-I benzinai: “Fango su di noi, sciopero 25-26 gennaio”. Sciopero congelato dopo l’incontro di ieri con il Governo.

È doveroso fare alcune precisazioni. Il Ministero dell’Ambiente, diffondendo i dati dei prezzi della prima settimana del 2023, ha rilevato come l’aumento rispetto all’ultima settimana di dicembre 2022 sia stato in linea con il rialzo dovuto alla mancata proroga: 16,8 centesimi al litro per la benzina e 16 centesimi per il gasolio.

In Autostrada è noto che le stazioni di servizio hanno costi di gestione più elevati poiché sono attività dove il personale è presente 24 ore al giorno, i distributori devono, inoltre, versare delle royalties al concessionario autostradale sui ricavi ottenuti dalla vendita del carburante, poi costa maggiormente rifornirli. Basta tenere a mente quanto costa la benzina nei distributori ai lati delle normali vie e poi entrare in autostrada per capire che una differenza tra prima e dopo il casello nei costi dei carburanti c’è, e c’è sempre stata. Sarebbe come lamentarsi che una lattina di Coca Cola al ristorante costa 4€ mentre al supermercato molto meno. Insomma la situazione poteva sicuramente essere gestita meglio, ma è pur vero che una riduzione consistente del prelievo fiscale sui carburanti deve essere accompagnata da una uguale riduzione della spesa, altrimenti dove si prendono le risorse? Il Governo promette poi un intervento nel caso i prezzi dovessero aumentare ancora. Le coperture? Il maggior gettito IVA generato dagli stessi aumenti.

Buon weekend e buon “pieno” a tutti.

MONDO

In Brasile assaltato il Parlamento, i seguaci dell’ex leader Bolsonaro occupano anche il palazzo di Lula. La condanna di Usa e Unione Europea. 1.500 bolsonaristi arrestati.

Bolsonaro dagli Stati Uniti si dichiara estraneo alla vicenda. Rischia il blocco dei conti, potrebbe essere ritenuto corresponsabile. Biden potrebbe decidere di revocargli il visto, rimossi ambasciatore e console brasiliani a New York.

La Cina riapre le partenze dopo lo stop che risale al marzo 2020.

Iran, altri tre manifestanti condannati a morte. L’appello del Papa: “sia abolita la pena capitale”.

Nato e Unione Europea rafforzano la cooperazione, più armi all’Ucraina.

Inchiesta del Washington Post in Cina che utilizza immagini satellitari per indagare sulla nuova ondata di Covid. L’attività intorno ai centri mortuari è aumentata considerevolmente da dicembre. Le autorità di Pechino dichiarano che i morti di questa ondata sono solo 40.

Presentata dal Presidente Macron la riforma sulle pensioni in Francia. Si va in pensione a 64 anni, proteste dei sindacati e sciopero generale il 19 gennaio.

Perù nel caos, la rivolta contro il governo provoca 18 morti in un solo giorno. Indagata la Presidente, tra le accuse spicca quella di genocidio, da dicembre 40 morti e oltre 500 feriti.

CASA NOSTRA

L’autostrada A1 bloccata per oltre un’ora a causa dello scontro tra tifosi del Napoli e della Roma. Arresti di ultrà romanisti, però non convalidati, quindi già in libertà.

Sul tifo violento il Governo studia nuove mosse: DASPO a vita e trasferte vietate.

Meloni in Vaticano con la figlia e il compagno: 35 minuti a colloquio con il Papa su Ucraina, migranti e famiglia.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è il primo partito sopra il il 31%. Lontani M5S, Pd e Lega.

Caro carburanti, il governo vara un decreto per favorire la trasparenza sui prezzi: tetto agli aumenti in autostrada, i distributori devono esporre il prezzo medio nazionale accanto a quello di vendita, rinnovo dei buoni carburanti per tutto il 2023 e taglio delle accise se i prezzi saliranno ulteriormente

Carfagna attacca Calderoli sulla riforma dell’autonomia regionale differenziata: la sua legge rischia di spaccare in due l’Italia.

POLITICA

Incontro a Roma tra Meloni e Von der Leyen, oltre a Pnrr, guerra in Ucraina, finanziamenti, si parlerà anche di norme comuni contro gli scafisti.

La Leader Europea fa i complimenti per i risultati raggiunti sul Pnrr. Le due Leader a confronto per preparare il Consiglio Europeo straordinario a febbraio dedicato a economia e immigrazione. Meloni ottiene un sì sui migranti con la promessa che si farà il possibile per avere principi Ue condivisi.

I porti del sud sono oramai al collasso per gli sbarchi dei migranti, tra le nuove destinazioni potrebbe esserci anche il porto di Genova. Il Pd insorge: scelti solo comuni governati dalla sinistra. 2.500 gli arrivi in cinque giorni.

Matteo Piantedosi non cambia strada sulle Ong: «Non possiamo consentire a navi private che battono bandiere di Stati esteri di sostituirsi al governo italiano. I salvataggi in mare e l’azione di controllo sul Mediterraneo li fa lo Stato con le sue strutture che stanno dimostrando grande efficienza, Guardia di Finanza e Guardia Costiera».

Pd: escluso il voto via web per l’elezione del nuovo leader, la data è fissata per il prossimo 26 febbraio, ma Schlein insiste per una partecipazione più ampia che solo la rete consentirebbe, ne esce il solito compromesso, il voto online sarà ristretto.

Soumahoro passa al gruppo misto dopo la mancata solidarietà di Verdi e Sinistra.

Al via oltre 70 nomine da fare da parte del governo, le prime riguardano i vertici delle agenzie fiscali.

Il Senato da il via libera alla fornitura di armi a Kiev.

Piangono le casse in casa 5S, in attesa di nuove regole 3 su 4 parlamentari non effettuano le restituzioni.

ECONOMIA

Incentivi auto, via alle prenotazioni per l’ecobonus: sul piatto 630 milioni.

Il Presidente dell’Autorità Arera Besseghini afferma che se dovesse confermarsi il prezzo del metano di 70€ al megawattora per tutto il mese di gennaio dovremmo vedere una significativa riduzione delle bollette del gas.

Il prezzo del gas continua a scendere, 64 euro al megawattora come 12 mesi fa.

L’asta di titoli di stato, Bot a un anno al tasso del 3% mai così alto dal 2012.

CULTURA

Si avvicina il Festival di San Remo, tra i super ospiti annunciati, Al Bano, Morandi e Ranieri.

Riparte a Venezia la Scuola per librai “Mauri” in presenza dopo due anni.

Cinema, leggera ripresa, Avatar 2 il maggior incasso del 2022, i film italiani più visti sono “Il grande giorno” con Aldo, Giovanni e Giacomo e “La stranezza” con Tony Servillo.

Bergamo e Brescia città simbolo della cultura 2023, l’iniziativa presentata a Milano nei giorni scorsi.

SPORT

Campionato, Inter e Milan pareggiano con Monza e Roma facendosi raggiungere negli ultimi minuti, continua a vincere la Juve 1 a 0 con l’Udinese, che raggiunge il secondo posto. Vince il Napoli, 2 a 0 a Genova contro la Samp.

Coppa Italia, Milan eliminato dal Torino che vince a San Siro per 1 a 0 si qualificano Roma e Fiorentina e inter.

INCHIOSTRO SPRECATO

Damiano dei Maneskin festeggia 24 anni, senza Victoria