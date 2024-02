Copertura mediatica? i trattori battono Sanremo

10 Febbraio 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

È morto Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo Re d’Italia, aveva 86 anni. A darne la notizia la Casa Reale di Savoia. «Alle 7.05 del 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra». (La Stampa)

Vittorio Sgarbi si è dimesso, ma ricopre ancora il suo incarico di sottosegretario alla Cultura. “Non sono ancora un ex sottosegretario. Le dimissioni le ho solo annunciate ma le devo ancora negoziare con il Governo. In questo momento sono ancora sottosegretario alla Cultura, sia pure con annuncio di dimissioni. (HuffPost)

Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in South Carolina. I media americani, a cominciare da Cnn, hanno assegnato almeno il 96,2% dei consensi al Presidente degli Stati Uniti che corre per il secondo mandato alla Casa Bianca. (Il Giornale)

Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha smentito le recenti voci su ipotesi di consolidamento nel settore automotive, con, in particolare, scenari di fusione o partnership tra Stellantis e Renault. Incontro con Mattarella, Giorgeti e Panetta. (Il Sole24Ore)

Meloni approda a Tokyo coi galloni di Presidente di turno del G7, ruolo esercitato nel 2023 dall’omologo giapponese Fumio Kishida. Questa è solo la prima tappa di un mini tour col quale l’inquilina di Palazzo Chigi si accrediterà al cospetto dei grandi del mondo come presidente del G7 a pochi mesi dall’appuntamento in Puglia del 13-15 giugno (Repubblica)

Passo indietro della Commissione Europea sui pesticidi. Di fronte alle proteste dei trattori e probabilmente in vista delle elezioni europee, la presidente Ursula von der Leyen ha annunciato che si appresta a ritirare la proposta di regolamento Sur (Sustainable Use Regulation), mirata a promuovere l’utilizzo sostenibile dei pesticidi in agricoltura. Un dossier al centro delle discussioni da mesi, tanto da diventare motivo di polarizzazione politica. Gli agricoltori continuano la protesta. (Il Giornale)

Guerra in Medio Oriente, risposta «positiva» alla proposta di tregua da parte di Hamas che – si spera – potrebbe consentire il ritorno a casa dei 136 ostaggi ancora nelle mani dei miliziani. Spiragli dopo 4 mesi di conflitto, il segretario di Stato Blinken arriva a Gerusalemme: «Discuterò con Israele la risposta dei miliziani». (Avvenire)

Israele, Netanyahu dice no alla tregua. Le richieste di Hamas porterebbero a un massacro. Gli islamisti invocano 135 giorni di cessate il fuoco e tre fasi per realizzare il rilascio del centinaio di ostaggi ancora nelle loro mani in cambio della scarcerazione di migliaia di detenuti palestinesi, e il ritiro completo delle truppe dai 363 km quadrati dove sono stati uccisi 28 mila palestinesi. (Corriere Della Sera)

Si chiude definitivamente il caso della presunta “lobby nera” su presunti fondi per la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le amministrative milanesi dell’ottobre 2021. La gip Alessandra Di Fazio, ha disposto l’archiviazione, come chiesto dalla Procura, dell’inchiesta per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio a carico, tra gli altri, dell’eurodeputato di Fdi Carlo Fidanza. (Il Giorno)

I trattori a Sanremo minacciano il Festival, vogliono salire sul palco. gli agricoltori arrivano con sette trattori da Melegnano, fino al lungomare di Sanremo, la Rai ha negato il palco e concesso di redigere un comunicato sulla loro protesta, da far leggere al conduttore del Festival, Amadeus. I manifestanti appartengono al gruppo «Riscatto agricolo», lo stesso che a Roma ha annullato il corteo inizialmente previsto per ieri. (Corriere della Sera)

Biden accusato di aver tenuto e diffuso carte segrete. Il Presidente si è presentato agli investigatori come “un uomo anziano e ben intenzionato con scarsa memoria” C’erano documenti sulla guerra in Afghanistan e su altre questioni di sicurezza nazionale, ma secondo il procuratore speciale Hur non ci sono abbastanza elementi per incriminare l’allora vicepresidente di Obama. (La Stampa)