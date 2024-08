Olimpiadi, Italia con 11 ori, meglio di Tokio

10 Agosto 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati.

Federico Mollicone deputato di FdI e presidente della Commissione cultura alla Camera, attacca i giudici sostenendo che le sentenze sono frutto di “un teorema politico per colpire la destra”.Secondo Paolo Bolognesi presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime, si tratta di “assurdità”. Per il Pd le frasi di Mollicone sono di una gravità inaudita.

(Il Fatto Quotidiano)

Mercati Asiatici e dell’area del Pacifico in caduta verticale: Tokyo cede il 12,40%, seguita da Seul che perde oltre l’8%. Sono infatti ancora i timori di recessione soprattutto negli Stati Uniti che pesano sui mercati e che hanno affondato anche nelle ultime sedute le piazze finanziarie globali.

Questa la notizia di lunedì 5 agosto. Per Tokio si è trattato del più grande crollo in un solo giorno dal tonfo di 3.836 punti, pari al 14,9%, del “lunedì nero” dell’ottobre 1987.

(Skytg24)

La Commissione europea ha pagato la quinta rata italiana del Pnrr, si tratta di 11 miliardi di euro quelli correlati al raggiungimento di 53 obiettivi. Meloni: «L’Italia è al primo posto in Europa per numero di obiettivi raggiunti», rivendica la leader di Fdi. Il discorso vale anche per «l’importo complessivo ricevuto».

(Il Giornale)

Scendono ancora i prezzi della benzina, ora ai minimi da sei mesi, buone notizie per chi si sposta in auto per le vacanze, ma attenzione i ribassi non interessano l’intera rete e sulle autostrade i listini rimangono ancora a livelli più elevati con il rischio stangata per i vacanzieri che si mettono in auto senza fare il pieno prima della partenza.

(QuotidianoNazionale)

Kamala Harris ha ufficialmente annunciato la scelta del governatore del Minnesota, Tim Walz, come suo compagno di corsa nelle elezioni presidenziali. Anche l’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’ex Segretario di Stato e candidata democratica alla presidenza del 2016, Hillary Clinton hanno espresso grande apprezzamento per la scelta.

(Avvenire)

Dopo la vicenda dell’ex presidente della Liguria Giovanni Toti, il ministro Matteo Salvini propone uno scudo per i governatori, ovvero una norma che rinvii indagini e processi per gli amministratori locali e che garantisca loro l’immunità fino a fine mandato, da far scattare almeno negli ultimi mesi della legislatura.

(Fanpage)

Via libera definitivo della Camera al decreto carceri – già approvato dal Senato – che viene così definitivamente convertito in legge. Tra le misure c’è l’assunzione di personale di polizia penitenziaria e di dirigenti e medici penitenziari, la semplificazione del procedimento per la concessione della liberazione anticipata, poi tra le novità l’aumento del numero di colloqui telefonici consentiti ai detenuti, l’esclusione dai programmi di giustizia riparativa dei detenuti sottoposti al regime speciale del 41-bis.

(La Stampa)

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si mantiene cauto di fronte ai dati parziali di metà anno che pure indicano un flusso verso le casse dello Stato più ampio dello scorso anno. E’ necessario aspettare ancora i risultati di luglio dei versamenti in autoliquidazione, ed altre scadenze prorogate come la quinta rata della rottamazione a settembre e il concordato preventivo a ottobre. Entrate, queste ultime, difficili da prevedere.

(Ansa)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la legge Nordio che abolisce l’abuso d’ufficio. Il via libera del Quirinale è arrivato all’ultimo giorno utile. Sulla riforma pesano diverse criticità, a partire dai rilievi dell’Unione europea, che ha minacciato una procedura d’infrazione. Tanto che, proprio nel decreto carceri, il governo ha dovuto introdurre il nuovo reato di “peculato per distrazione” per colmare una lacuna generata dall’abolizione dell’abuso d’ufficio.

(Repubblica)

Sei medaglie in un solo giorno e con 11 ori l’Italia fa meglio di Tokio. Arrivano sei podi ad arricchire il medagliere azzurro. L’oro nel ciclismo su pista con le azzurre Consonni e Guazzini è il numero 11 della spedizione in Francia, uno in più di quelli vinti tre anni fa a Tokyo. Medaglia d’argento per Nadia Battocletti nei 10.00 e di bronzo per Sofia Raffaeli nella ginnastica ritmica, Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi, Simone Alessio nel taekwondo e Andy Diaz nel triplo.