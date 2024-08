Si tenta la tregua in medio oriente, in Italia si riparla di cittadinanza

16 Agosto 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Olimpiadi, l’ultimo oro, il dodicesimo di questi Giochi parigini arrivarti a quota 40 come a Tokyo, arriva da chi non aveva mai portato a casa neppure una medaglia. Egonu trascinatrice in una partita praticamente perfetta: 3-0 agli Stati Uniti, senza lasciare mai il gioco in mano alle avversarie. E’ la prima volta che l’Italvolley femminile conquista una medaglia olimpica.

(Il Foglio)

Medio Oriente, la tregua è vicina. Fonti della sicurezza israeliana hanno riferito che è possibile che i negoziatori finalizzino un accordo per il cessate il fuoco e la liberazione di ostaggi durante i colloqui del prossimo 15 agosto, al Cairo o a Doha, e che l’accordo possa essere messo in atto nei giorni successivi. Hamas invece ha annunciato di aver respinto l’invito di Stati Uniti, Qatar ed Egitto per un ultimo round di negoziati.

(Ansa)

L’Ucraina è riuscita a conquistare terreno a Kursk. Putin definisce che questa non è un’invasione dell’esercito ucraino, nemmeno un attacco ma una semplice «grande provocazione». Kiev sta cercando di migliorare la sua posizione negoziale. Difficile però sostenere che nel Paese tutto continua come prima e che la questione ucraina non condiziona la vita dei russi, con decine di migliaia di sfollati e una parte del territorio tenuto dai nemici.

(Corriere della Sera)

L’Italia scatta al primo posto per crescita del reddito reale. I salari tornano a correre più velocemente dell’inflazione. Il reddito reale delle famiglie italiane, ossia quello calcolato al netto dell’inflazione, segna il ritmo di crescita più alto tra tutti i paesi del G7. Questo primato, che emerge dagli ultimi dati Ocse, sancisce un cambio di passo che va nella direzione del rafforzamento del potere d’acquisto delle famiglie italiane.

(Il Giornale)

Per il leghista Roberto Calderoli il referendum sull’Autonomia può essere illegittimo. il ministro alle Autonomie ha detto ad Affari italiani che «prima di parlare di referendum aspettiamo la Cassazione che dovrà verificare non solo il numero delle firme valide ma anche l’accompagnamento del certificato elettorale di ogni cittadino». Da sempre favorevole ai Referendum pare convinto che la seconda delle verifiche di ammissibilità, quella della Corte costituzionale, bucherà le gomme alla consultazione.

(Corriere della Sera)

Sostegno a Kiev in ogni caso, questa la linea della Ue.La Commissione Europea, tramite un suo portavoce, ribadisce di essere «pienamente a favore dell’esercizio legittimo all’autodifesa da parte dell’Ucraina, dei suoi sforzi per ripristinare la sua integrità territoriale e sovranità», sostenendo anche lo sforzo «per respingere e combattere l’aggressione illegale della Russia». Nessun dubbio, nessun tentennamento sull’offensiva di Kiev in territorio russo.

(Il Manifesto)

Sei anni fa il 14 agosto 2018 alle 11,36, crollava il ponte Morandi portandosi dietro la vita di 43 persone. Lo scorso, 14 agosto 2024, come ogni anno da quel terribile giorno, si è tenuta la commemorazione ufficiale organizzata dal Comune di Genova e dal Comitato parenti vittime ponte Morandi. Il sindaco di Genova Marco Bucci:”Genova si è risollevata subito, mai stata in ginocchio, il 14 agosto non è un giorno per ricordare quello che è successo dopo, ma per ricordare 43 vittime”

(Genovatoday)

Ritorna il tema della cittadinanza, il centrosinistra non intende mollare sullo ius soli o ius culturae, come annunciato dalla segretaria del Pd Elly Schlein, pronta a battersi perché «chi nasce o cresce in Italia è italiano»Forza Italia è determinata a sostenere lo ius scholae malgrado gli attacchi della Lega che dichiara:”La legge sulla cittadinanza va benissimo così”

(Avvenire)

Il Ministro Piantedosi presenta i dati del Viminale:Sono 3.650.875 i delitti commessi in Italia nei primi sette mesi del 2024 di cui 499 omicidi. Da gennaio 2023 a luglio 2024, invece, sono stati commessi 145 femminicidi. Sul fronte migranti, diminuiscono significativamente gli arrivi rispetto al 2023, e i dati tornano ad allinearsi a quelli degli anni precedenti, mentre si registra un leggero aumento dei rimpatri.

(Il Fatto Quotidiano)

Secondo Hamas, nessun segnale positivo dai colloqui a Doha, in Qatar.”I mediatori parlano ancora di ridurre le distanze, ma è chiaro che la parte israeliana aggiunge ulteriori condizioni, parla di nuove questioni”, ha detto Osama Hamdan, un portavoce di Hamas, alla tv satellitare al-Jazeera. Nel mentre prosegue l’offensiva di Israele. Nuovi ordini di sgombero sono arrivati per i palestinesi dalle forze israeliane nel nord di Khan Younis e a est di Deir al-Balah.

(Adnkronos)