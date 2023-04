Frank Giustra – Quando l’apparenza inganna

27 Aprile 2023

La prima impressione che si ha quando si incontra l’industriale e finanziere Frank Giustra è quella di incontrare un uomo di successo[1] che usa la sua ricchezza per aiutare chi soffre[2], grande amico (e sostenitore economico) di icone come George ed Amal Clooney[3], e che gode di amicizie importanti, come quelle della famiglia Clinton e (si dice) del principe Harry d’Inghilterra e di sua moglie Meghan[4], ai quali avrebbe offerto la sua villa Mille Fleurs in Canada[5] del valore di 14 milioni di dollari. La moglie del principe è amica, fin dai tempi della scuola, di Katharine McPhee, moglie di David Foster, amico di Giustra[6]. Ma la casa, a quanto pare, è di proprietà, attraverso una rete quasi inestricabile di società offshore, di uno dei più famosi oligarchi russi, l’imprenditore Yuri Milner[7], che sei mesi fa, dopo l’invasione dell’Ucraina, ha rinunciato al passaporto del suo Paese d’origine e ha scelto la nazionalità israeliana[8] – e si è prudentemente schierato contro Putin, contribuendo generosamente agli aiuti umanitari per chi fugge dalle zone di guerra[9].

Milner non è il personaggio più scomodo tra gli alleati di Giustra – come è logico per un imprenditore che guadagna i propri soldi nel settore minerario, nell’ambito del quale è impossibile evitare di fare affari con israeliani, russi, canadesi ed australiani, tradizionalmente sparsi per il globo a gestire trading, scavi e prospezioni: gli amici di Giustra in questo settore, però, per la maggior parte, sono scelti tra gli alleati più fedeli di Vladimir Putin e tra alcune aziende con un passato scomodo durante la Seconda Guerra Mondiale. Non solo hanno progetti gravemente dannosi per l’ambiente: nei loro piani c’è anche la posa di ricetrasmittenti sul fondo dell’oceano per monitorare l’intero traffico marittimo globale, sottomarini compresi.

DeepGreen Metals e lo sfruttamento dei fondali marini

Il progetto più grande si chiama The Metals Company: da più di un decennio, un gruppo di industriali, cercando di tenere nascosta (per quanto possibile) la propria identità, lavora per ottenere licenze di estrazione dai fondali oceanici. Si tratta di un progetto dannoso per l’ambiente, i cui progressi sembrano lasciare indifferente gran parte dell’opinione pubblica, e che si prefigge la distruzione dell’ultima area del pianeta rimasta finora relativamente indenne dal disastro ambientale globale[11].

Le licenze per scavare i fondali oceanici sono distribuite da un’agenzia delle Nazioni Unite, l’ISA International Seabed Authority, con sede in Giamaica[12] e gestita da un fiduciario nascosto dietro la facciata di una società di Vancouver, la DeepGreen Metals: i veri amministratori dell’ISA e delle sue società collegate sono il gruppo petrolifero russo Gazprom[13], Ališer Usmanov (uno degli oligarchi più fedeli a Putin, i cui interessi nell’ISA sono legati anche a uno dei suoi progetti di spionaggio globale[14]), una famiglia di industriali marittimi con tradizioni che risalgono alla storia del nazionalsocialismo[15], e infine Giustra, ovvero l’uomo che sta dietro a un gruppo di giovanissimi manager[16].

La società principale del progetto è The Metals Company, nata dalla fusione del gruppo DeepGreen Metals con altri concorrenti, che è stata presentata, a gran voce, come la creatura di alcuni giovani manager, come Gerard Barron e Brian Paes-Braga, senza spiegare come un gruppo che ha bisogno di decine di miliardi di dollari e di diversi anni di investimenti senza guadagnare nulla, possa disporre di tali cifre. Quando la TV canadese ha presentato il gruppo industriale nascente, Frank Giustra è stato chiamato come ex esperto – e non come azionista o promotore – per commentare il suo debutto[17].

La realtà è diversa. È stato Giustra a dare l’idea a Brian Paes-Braga (manager della Quiet Cove Capital[18], che sostiene una fondazione che si occupa di progetti di sostegno all’infanzia[19]) di combinare lo sfruttamento minerario con una campagna pubblicitaria che lo definisse non come fonte di inquinamento e di maltrattamento dei lavoratori e degli indigeni, ma come esempio di tutela dell’ambiente – così Paes-Braga, chiamato a dirigere DeepGreen Metals, ha assunto come direttore non un ingegnere, ma un pubblicitario, Gerard Barron[20], che con AdStream, la sua agenzia di pubblicità e campagne digitali[21], ha un fatturato che, nel 2018, ha superato i 100 milioni di dollari australiani[22].

Paes-Braga è il cuore del team di DeepGreen Metals: è lui che ha chiamato al suo fianco gli altri membri dello staff, da quando il lavoro di Paes-Braga alla Lithium X (società fondata da Frank Giustra[23]) ha convinto il fondatore ad assumere il suo amico, l’ingegnere minerario Paul Matysek[24], un broker finanziario che da ragazzo si è guadagnato da vivere come mago e indovino[25] e che ha fatto fortuna fondando e rivendendo start-up.

Tra i suoi maggiori successi c’è la fondazione di Energy Metals Corporation[26], venduta a Uranium One[27] nel 2007 per 1,8 miliardi di dollari[28], seguita dalla fondazione di Potash One[29], poi venduta a K+S Ag Kassel (Germania)[30] per 434 milioni di dollari nel 2011[31]. Chiamato da Paes-Braga alla direzione di Lithium X, è responsabile di diverse cessioni e acquisizioni[32]. È è a capo di un imponente progetto minerario in Guyana come CEO e azionista di maggioranza della Gold X Mining Inc. Vancouver[33], che ha ottenuto la licenza per lo sfruttamento della miniera d’oro di Toroparu, al confine tra Guyana e Venezuela, dopo che il gruppo canadese Sandspring, che aveva precedentemente ottenuto la licenza di sfruttamento, aveva fallito a causa dei grandi costi iniziali[34].

Ma ciò per cui Matysek è famoso è il suo coinvolgimento nel presunto scandalo della vendita di Uranium One a JSC Atomredmetzoloto, la holding dell’agenzia nucleare russa Rosatom[35]. I principali asset di Uranium One provenivano dal trasferimento di una società di proprietà di Frank Giustra, UrAsia Energy, a Uranium One[36]. Uno scandalo politico, prima ancora che industriale. I legami tra Clinton e Giustra[37] vengono utilizzati per giustificare che Hillary Clinton abbia acconsentito alla vendita di una società con un significativo valore militare ai russi[38]. Da allora, il Partito Repubblicano degli Stati Uniti ha promosso diverse indagini penali sulle azioni di Paul Matysek, Frank Giustra e dei Clinton – tutte conclusesi con un nulla di fatto[39].

Chi sono gli azionisti di DeepGreen Metals? Ci sono, tra gli altri, il gruppo industriale danese Møller-Maersk[40], ERAS Holdings (una società di elettronica legata all’industria militare[41]), il Gruppo Allseas[42], il gruppo minerario canadese Barrick Gold e il gruppo industriale olandese Fugro NV[43]. Essi condividono (probabilmente) circa il 48% del capitale di DeepGreen Metals[44]. Il resto delle azioni è nelle mani di DLV Resources Ltd. Vancouver[45], che ha sede negli uffici di DeepGreen Metals[46].

Con un esborso di oltre 130 milioni di dollari, nell’autunno del 2015, DV Resources acquisisce il 100% delle azioni di DeepGreen Resources, che cambia nome in DeepGreen Metals[47]. Nell’aprile 2017, Brian Paes-Braga acquista il 20,58% di DV Resources[48]. Nel febbraio 2019, un gruppo di azionisti, che mantiene segreta l’identità dei partecipanti, acquista il 100% di DV Resources e nomina Jasvir Kaloti come CEO[49]. Nel gennaio 2018, acquista lo 0,19% di Lithium X[50] ed entra nel consiglio d’amministrazione di questa società[51].

Si tratta di un intreccio che nasconde chi investe la parte decisiva del denaro. Fortunatamente, nelle comunicazioni ufficiali alle autorità di vigilanza, Frank Giustra ammette di essere il nuovo proprietario di DLV Resources e, quindi, di aver acquistato DeepGreen Resources[52] e Fiore Management, che è già indiscutibilmente una società del Gruppo Giustra[53]. Appare quindi chiaro che, per motivi di opacità, i principali azionisti di DeepGreen Minerals si nascondono dietro DLV Resources. Il motivo è ovvio: Frank Giustra è un uomo controverso e l’intero staff di Deep-Green è composto da ragazzi che ha cresciuto nel suo gruppo industriale – in particolare Brian Paes-Braga[54]. Un esempio: Jasvir Kaloti, proprietario della società mineraria Klondike Gold (che ha lo stesso indirizzo delle società di Giustra e DeepGreen Minerals), ha un contratto in base al quale le sue operazioni finanziarie sono gestite personalmente da Frank Giustra[55].

Ci si chiede perché mai un industriale canadese stia cercando di impedire al pubblico di sapere che sia a capo di un consorzio di imprenditori internazionali che propongono di dragare il fondo dell’oceano alla ricerca di minerali. Forse per evitare che la sua reputazione risenta del fatto che questo progetto ha conseguenze molto gravi per l’ambiente? Forse. O forse il problema sono i partner che, come Gazprom, sono entità colpite dalle sanzioni economiche imposte agli alleati di Vladimir Putin dopo l’invasione dell’Ucraina. Del resto, anche pubblicamente, Frank Giustra non ha mai nascosto la propria opinione sulle sanzioni economiche inflitte alla Russia: colpiscono soprattutto l’economia occidentale e sono un controproducente effetto della nostra soggezione di fronte agli interessi politici degli Stati Uniti[57].

Quanto ad Alisher Usmanov, ha una cattiva reputazione. Lui e Giustra fanno affari insieme dal settembre 2007, quando l’esercito russo decise di vendere la fabbrica di veicoli AvtoVaz[58], dando vita a un’alleanza tra Usmanov (attraverso il gruppo Metalloinvest) e Alexei Mordashov – l’oligarca russo proprietario del gigante dell’acciaio Severstal[59]. Quando, nel luglio 2010, Severstal ha acquistato la sua prima miniera in Africa (la miniera d’oro di Lera in Guinea, di proprietà di Crew Gold AS Oslo[60]), Usmanov ha comprato la propria quota da Endeavour Mining[61] – un’altra società del gruppo Giustra[62].

Quanto ad Endeavour, che Giustra ha trascurato per anni, ora è tornata, nonostante sia coinvolta in diverse controversie sulla sicurezza e sulla sostenibilità ambientale delle proprie miniere[63], al centro dell’interesse di Frank Giustra e di uno dei suoi principali soci, l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, e di sua moglie Hillary[64]. Un’amicizia che è stata oggetto di controversie, specie dopo che la stampa ha scoperto che Giustra abbia potuto accompagnare la famiglia Clinton durante delle visite ufficiali in diversi luoghi del mondo nei quali, pochi mesi dopo, le industrie di Giustra hanno iniziato ad operare[65].

Il sostegno della famiglia Clinton

Nel 2019, Giustra ha risolto una battaglia legale contro Twitter[66] per un alcuni post che collegavano il miliardario a folli teorie cospirative su Bill e Hillary Clinton[67]. I post non sollevano accuse deliranti come quelle espresse per anni da QAnon[68], ma cose molto più pratiche: i post evidenziano le donazioni ingenti fatte per diversi anni alla Clinton Foundation attraverso la società canadese CGEP Clinton Giustra Enterprise Partnership, fondata da Giustra nel 2007, dopo che aveva donato 31,7 milioni di dollari in contanti alla Clinton Foundation[69].

L’amicizia tra il magnate canadese e l’ex presidente è nata dopo la fine dei mandati di Clinton alla Casa Bianca, quando Hillary era senatrice e prima della sua nomina a segretaria di Stato, avvenuta nel 2009[70]. Un’amicizia nata in una delle innumerevoli iniziative di beneficenza nelle quali, dopo la fine della presidenza, si è impegnato Bill Clinton per trasformare le relazioni personali acquisite durante i mandati presidenziali in un impegno diplomatico (ed un business) duraturo[71].

Giustra e Clinton nel 2007 hanno creato la CGSGI Clinton Giustra Sustainable Growth Initiative[72], un veicolo di beneficenza che distribuisce fondi alle aree del mondo in via di sviluppo in cui Giustra estrae (come Perù, Colombia, Messico e Haiti): 100 milioni di dollari già versati e la promessa di donare metà dei suoi guadagni futuri all’ente di beneficenza[73]. La CGSGI ha ricevuto milioni di dollari in donazioni dagli “Amici di Frank”, come sono conosciuti[74]. Così Giustra si è guadagnato la strada del jet-set: eventi di beneficenza con il frontman degli U2 Bono, raccolte di fondi con la diva del jazz Diana Krall, o insieme alla top model Petra Němcová per i soccorsi allo tsunami[75].

La posta in gioco non è solo la vanità o le agevolazioni fiscali: c’è anche la speranza di un ripensamento. Durante il periodo in cui Hillary Clinton è stata Segretario di Stato, dal 2009 al 2013, Giustra ha inviato milioni di dollari alla Clinton Family Foundation. Nell’aprile 2015, il New York Times ha riportato[76] che la Clinton Foundation ha ricevuto quattro donazioni, per un totale di 2,35 milioni di dollari, dal presidente della Uranium One Inc. una società mineraria canadese legata agli affari della UrAsia Energy Ltd., una società di Giustra che ha concluso accordi in Kazakistan per i giacimenti di uranio dopo che lui e la Clinton hanno partecipato a una cena dal presidente kazako Nursultan Nazarbayev[77].

Durante questo incontro, Clinton ha espresso il suo sostegno (negato dalla maggior parte dei politici americani, compresa la moglie Hillary) alla candidatura del dittatore Nazarbayev alla guida dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, un gruppo pro-democrazia che monitora le elezioni e promuove iniziative umanitarie, ambientali ed economiche nei Paesi in via di sviluppo[78]. Una coincidenza: subito dopo l’incontro, Giustra ha firmato un contratto colossale per il commercio dell’uranio kazako[79]. Giustra ha venduto UrAsia nel 2007 (la sua partecipazione personale in UrAsia era valutata all’epoca più di 45 milioni di dollari[80]) e insiste di non aver mai ricevuto favori politici[81].

Se è vero che Giustra non detiene direttamente azioni di Uranium One, è comunque legato alla società attraverso altre società minerarie. Molti dei suoi stretti collaboratori erano ancora coinvolti in Uranium One durante il mandato di Hillary Clinton al Dipartimento di Stato. Ian Telfer, che era presidente di Uranium One quando è stata acquisita da Rosatom, ha donato 2,35 milioni di dollari alla Fondazione Clinton[82]. Frank Holmes, CEO di U.S. Global Investors, nel 2011 deteneva 4,7 milioni di dollari in azioni di Uranium One. Ha donato tra i 250’000 e i 500’000 dollari alla Fondazione Clinton. Neil Woodyer, che è stato consulente di Uranium One e ha fondato Endeavour Mining con Giustra, ha donato tra i 50’000 e i 100’000 dollari alla fondazione[83].

Giustra e i suoi soci in affari sono molto importanti per la famiglia Clinton: una pagina del sito web della Clinton-Giustra Sustainable Growth Initiative[85] elenca le aziende che hanno donato e sponsorizzato l’ala canadese della fondazione. L’elenco elettronico comprende nomi come Endeavour Mining, Gold Fields, Gran Colombia Gold, Pacific Rubiales, Rusoro e, curiosamente, Uranium One[86]. Probabilmente, i Clinton ricevono ulteriori somme attraverso le società offshore del gruppo Giustra – così almeno sostiene la stampa francese dopo un’analisi dei Panama Papers[87].

Anche il ruolo di Hillary Clinton come Segretario di Stato ha avuto un impatto diretto sugli interessi commerciali del magnate canadese. Il libro “Clinton Cash: The Untold Story of How and Why Foreign Governments and Businesses Help Make Bill and Hillary Rich”, scritto da Peter Schweizer[88], racconta i legami tra le finanze personali dei Clinton, la fondazione di famiglia e gli anni di Hillary Clinton come capo del Dipartimento di Stato[89]. Niente di illegale: molti ex capi di Stato mescolano affari, politica e filantropia, e sia Giustra che Clinton hanno negato con veemenza che i loro rapporti abbiano mai violato la legge.

Giochi di petrolio e legname in Colombia

Gli effetti si vedono: l’operazione sull’uranio in Kazakistan ha trasformato un investimento iniziale di 450 milioni di dollari in Kazatomprom in un affare da 3 miliardi di dollari in meno di due anni – un affare che sta suscitando l’irritazione della stampa statunitense[91]. Il giornalista investigativo Ken Silverstein sostiene che sarebbe stato praticamente impossibile per il gruppo Clinton-Giustra placare le autorità statunitensi senza ammettere che il gruppo è stato coinvolto in massicce frodi contabili fin dalla sua nascita[92]. Secondo il Wall Street Journal, Clinton ha anche presentato Giustra al presidente della Colombia, Álvaro Uribe, nell’autunno del 2005[93].

Nel 2007, una società di comodo legata a Giustra (che ha donato 4,4 milioni di dollari alla CGSGI nel giugno 2007[94]), la Pacific Rubiales Energy Corporation, ribattezzata Frontera Energy, Toronto[95], ha pagato 250 milioni di dollari per il controllo di un giacimento petrolifero colombiano in partnership con Ecopetrol SA, la compagnia petrolifera statale colombiana[96], e per la costruzione di un gasdotto. Un mese dopo la firma dell’accordo, Giustra e Uribe hanno visitato la casa dei Clinton a Chappaqua, New York[97]. Nel 2010, Hillary Clinton ha visitato la Colombia mentre il marito era lì con Giustra. “Pochi giorni dopo la partenza di Hillary da Bogotà, la Prima Colombia Properties, di cui Frank Giustra è proprietario attraverso una società di comodo chiamata Flagship Industries, annunciò di aver acquisito il diritto di tagliare legname in una foresta biologicamente diversificata sulla costa incontaminata della Colombia”, scrive Schweizer. “Giorni dopo, la Pacific Rubiales Energy, una società di cui Giustra era il volto canadese, annunciò che il governo Uribe le avrebbe concesso il diritto di trivellare per la ricerca di petrolio in sei lucrosi appezzamenti”[98].

Schweizer sostiene che Giustra usa i rapporti con i Clinton per trarre profitto dai disastri naturali, tra cui i terremoti in India e ad Haiti e l’uragano a New Orleans: “Queste attività creano una maschera per giustificare il loro comportamento”. Nel caso del business dell’uranio in Kazakistan, Schweizer sostiene che Clinton e Giustra abbiano usato la della tragedia dell’AIDS per giustificare il loro intervento[99] – una cosa strana, dato che, nel 2005, solo tra lo 0,1 e lo 0,3% della popolazione kazaka era affetta dalla malattia[100].

La Pacific Rubiales è stata al centro di diverse controversie, dalle accuse di collusione con gli squadroni della morte, alla soppressione dei diritti dei lavoratori, alla manipolazione dei prezzi delle azioni e dei dati di produzione, nonché alle molestie nei confronti dei giornalisti[101]. Nel 2012, l’azienda è stata criticata per aver avviato attività di esplorazione petrolifera su terreni abitati dalla popolazione indigena Matsés del Perù[102]. Si sosteneva che la deforestazione e la perforazione di pozzi di prova avrebbero minacciato le fonti d’acqua da cui dipende la tribù e che l’attività avrebbe rischiato di esporre le tribù delle aree circostanti alle malattie[103].

Nell’operazione Pacific Rubiales Giustra ha dei soci dalla reputazione non del tutto cristallina, come dimostrano le inchieste che, ancora oggi, vengono condotte dalla magistratura colombiana sulle sue operazioni minerarie[104]: il miliardario boliviano German Efromovich, recentemente arrestato in Brasile per il suo coinvolgimento in un gigantesco caso di corruzione[105], ed il gruppo di private equity canadese Catalyst Capital Group[106], noto per i suoi collegamenti con l’azienda di mercenari cibernetici chiamata Black Cube e per aver assunto diversi managers provenienti dalle fila del Mossad, il servizio segreto militare israeliano[107].

Secondo il giornalista Thom Hartman, Giustra ha altri progetti in America Latina che hanno ricevuto il denaro dei contribuenti statunitensi: un prestito di 858 milioni di dollari per un progetto di estrazione del rame in Messico chiamato Baja Mining[108]. Il progetto prevedeva lo sviluppo di una miniera sotterranea di rame e zinco nei pressi della città messicana di Santa Rosalia. Endeavour era consulente dell’operazione[109], ma Baja Mining è anche un “investimento ufficiale” per la società, costato al Tesoro circa 420 milioni di dollari[110].

Tutto questo scompare di fronte alla percezione che il pubblico ha di Frank Giustra: un uomo buono e saggio che ha fatto un sacco di soldi con la finanza prima e con l’industria poi. La sua amicizia con i Clinton, soprattutto lontano dall’America, favorisce la sua immagine. Sulla sua pagina web discute di ecologia[111], promuove l’uso di ChatGPT (una controversa piattaforma di intelligenza artificiale avanzata in grado di influenzare il nostro pensiero e limitare il nostro accesso alle informazioni) [112] e difende la sacralità della famiglia e del Natale[113]. Tutto questo rimane al di fuori dell’attenzione del pubblico, e forse è troppo complesso per essere affrontato da molti. E questo, soprattutto per quanto riguarda i suoi piani di sfruttamento dell’oceano, potrebbe avere conseguenze terribili per tutta l’umanità.

Clooney e la santificazione

Come è possibile, dunque, che Frank Giustra goda di una reputazione tanto positiva, se si pensa che molti dei suoi concorrenti, sulla piazza canadese, vengono apertamente osteggiati dalla stampa e dall’azione delle NGO internazionali? La risposta è probabilmente da ricercare non solo nei suoi legami con la famiglia Clinton, ma in quelli con la famiglia Clooney, di cui Giustra sostiene con generose donazioni le attività delle fondazioni[115].

In casi particolari, come quello del Burkina Faso, Giustra e Clooney lavorano contemporaneamente: il primo sfruttando le risorse minerarie, il secondo condannando lo sfruttamento del suolo e proclamando la catastrofe umanitaria. Parliamo di una nazione nella quale la ricchezza d’oro nel sottosuolo, invece di essere una risorsa di ricchezza per la popolazione, è da sempre una maledizione. Gran parte dell’oro proveniente dalle miniere dell’ex Alto Volta viene commercializzato da bande di contrabbandieri, e scavato da minatori improvvisati, che vivono in condizioni disumane[116].

Per quanto riguarda l’oro “pulito”, il maggior operatore del paese è Endeavour Mining[117], di cui Giustra è fondatore e principale azionista[118], in alleanza con il miliardario egiziano Naguib Sawiris[119]. Le controversie relative alle miniere gestite da Endeavour Mining riguardano periodiche riduzioni di produzione (e di personale) in modo da sollevare il prezzo dell’oro sul mercato[120], e gli attacchi di bande criminali che, di tanto in tanto, rubano il contenuto dei camion ed uccidono i lavoratori locali[121]. Per il resto, le miniere di Endeavour hanno tutte la certificazione di non essere coinvolte nel contrabbando[122] e cercano, per quanto possibile, di non sostenere il regime di Ouagadogou[123].

Parallelamente, Giustra non solo sostiene, ma gestisce come membro del consiglio di amministrazione, una delle più grandi NGO internazionali, il Crisis Group, che raccoglie la crema dell’industria e della finanza mondiale che ha conquistato l’America negli anni del pionierismo industriale ed ha ottimi contatti con la direzione delle Nazioni Unite[124]. Ma tutto ciò, da solo, non basta ad ottenere la santificazione. Questa arriva prendendo parte al progetto per la salvezza dell’Africa sponsorizzato da George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon: The Sentry[125].

La partecipazione al gruppo di finanziamento di The Sentry avviene tramite la Giustra International Foundation, che contribuisce al sostegno di “un team investigativo e politico che rintraccia il denaro sporco legato ai criminali di guerra africani”[126] e “cerca di disarmare le reti multinazionali predatrici che traggono profitto dai conflitti violenti, dalla repressione e dalla cleptocrazia”[127]. Si tratta di un’organizzazione con una grande reputazione, in parte dovuta alla fama dei suoi fondatori, ma che concentra la sua ricerca, forse in modo unico tra le NGO, sulla contabilità forense, ed ha effettivamente ottenuto risultati interessanti in Sud Sudan, nel Ciad e nella Repubblica Centrafricana – e questo per meriti oggettivi, non solo per la fama di coloro che hanno iniziato il progetto[128].

Fondata nel 2016 da George Clooney e John Prendergast, The Sentry cerca di arginare la corruzione e il denaro sporco in Africa (ad esempio in Sud Sudan, Sudan e Repubblica Democratica del Congo[130]) passato attraverso le banche e finito in conti off-shore nei centri finanziari di tutto il mondo (principalmente a Londra[131]), producendo rapporti investigativi e dossier su individui ed entità legati alla violenza e alla grande corruzione[132], agendo parallelamente al già citato Crisis Group, di cui Giustra è un dirigente[133]. Giustra è contento del lavoro di Clooney: “In un esempio, gli sforzi di The Sentry hanno portato all’imposizione di sanzioni contro il magnate minerario Dan Gertler e il suo network”[134].

Giustra prosegue. “Gertler è responsabile del saccheggio di gran parte delle ricchezze naturali della Repubblica Democratica del Congo. La Sentry ha combattuto attivamente il commercio illegale dell’oro dei conflitti[135], che è la principale fonte di reddito per i gruppi armati nei conflitti nella RDC orientale. Ogni anno, oltre 3 miliardi di dollari di oro estratto nell’Africa orientale e centrale raggiungono i mercati internazionali di Stati Uniti, Europa, Asia e Medio Oriente, e il 95% di questo oro passa per Dubai”[136].

Parla come una persona che conosce il problema: Frank Giustra ha fatto i suoi soldi con l’oro ed è sicuro che l’oro sia la base di tutto[137]. Ha iniziato negli anni ’80, ne è uscito negli anni ’90, quando il mercato era in crisi, ed è passato al cinema, fondando la Lionsgate, che è il più grande studio indipendente di Hollywood, e oggi è uno dei produttori che più sostengono i progetti cinematografici di George Clooney[138]. Nel 2001, tuttavia, Giustra è tornato all’attività mineraria, fondando la Wheaton River Minerals Ltd, che oggi è leader mondiale nell’estrazione di oro e argento[139]. In breve: fino all’avvio del progetto di estrazione dai fondali oceanici, Dan Gertler rimarrà uno dei suoi concorrenti più pericolosi.

Nel frattempo, le sue miniere sono ovunque: Endeavour Financial in Africa[140] (in Burkina Faso, dove è al centro di alcune polemiche[141] ed è legato ad Aliser Ushmanov, noto per essere personalmente coinvolto nel contrabbando internazionale di oro[142]) e Leagold Mining Corporation in America Latina[143], che ha acquistato miniere controverse, come Minas Gerais in Brasile, che in passato (prima dell’acquisto da parte di Giustra) erano state temporaneamente chiuse per degli scandali finanziari o per il maltrattamento delle maestranze[144]. Gertler, insomma, che è certamente un bandito, è uno dei pochi che può combattere la sua strategia di acquisizione[145].

L’altro nemico giurato di Frank Giustra (e, quindi, di The Sentry), è l’industriale minerario belga Alain Goetz, accusato di aver fatto raffinare in Uganda l’oro di provenienza illecita congolese, guadagnato fornendo armi alle milizie ribelli o con il contrabbando. Questo oro di provenienza illegale, una volta raffinato e reso “pulito”, verrebbe commercializzato in Europa, negli Emirati e negli Stati Uniti e servirebbe a promuovere il traffico d’armi e di schiavi[146]. Fin dal 2007, la Clinton-Giustra Sustainable Growth Initiative guida una campagna che divide in due l’industria mineraria: da un lato i buoni, che non danneggiano l’ambiente, non affamano e non maltrattano gli operai, schifano gli eserciti ribelli e che pagano le tasse giuste ai governi giusti (Giustra ed i suoi amici) – dall’altro, invece, gli altri, i cattivi[147]. Causalmente, tutti i concorrenti di Giustra sono cattivi, tutti i suoi alleati sono tra i buoni.

The Sentry continua, con maggior clamore, la stessa campagna, combattendo l’industria mineraria in Congo DRC, Sudan, Sud Sudan, Zimbabwe e Repubblica Centrafricana (tutti paesi in cui Giustra non opera)[148] e dimenticandosi invece di altre aree, prima fra tutti l’Africa subsahariana occidentale, nella quale Endeavour Mining lavora in un’alleanza[149] con i peggiori aguzzini, come Acacia Mining e Barrick Gold, che operano su scala globale e non sono certamente delle associazioni caritatevoli[150]. È veramente un capolavoro, dal punto di vista della comunicazione: usare Bill Clinton e George Clooney per dividere i gestori delle miniere d’oro del pianeta tra amorevoli e feroci, a prescindere dalla effettiva operatività delle miniere stesse.

La famiglia Sawiris e La Mancha

Nel luglio 2012, Naguib Sawiris, il miliardario egiziano delle telecomunicazioni, dall’Algeria al Pakistan, ha acquisito la sua prima società mineraria per circa 500 milioni di dollari: La Mancha Resources, a Vancouver. Ironia della sorte, appena un anno dopo Naguib è stato bloccato dal governo canadese nel tentativo di acquistare Allstream, e a quel punto Naguib ha dichiarato pubblicamente di aver chiuso con gli affari in quel paese, ed ha spostato la sede del gruppo a Lussemburgo e gli uffici a Londra[152].

La Mancha è un produttore internazionale di oro con attività in Australia, Sudan, Costa d’Avorio e Argentina. L’azienda è stata acquisita per essere ristrutturata e rivenduta[153], trasformandola in un veicolo finanziario della famiglia Sawiris per investimenti nel settore minerario[154]. La Mancha è al centro di numerose controversie[155]. Sawiris è stato accusato di aver effettuato donazioni politiche illegali a un gruppo affiliato alle elezioni presidenziali statunitensi del 2012[156]. La stessa accusa è stata rivolta all’ex CEO di Endeavour Neil Woodyer[157]. Giustra è stato presidente di Endeavour Financial dal 2001 al 2007 e nel 2015[158]. Ancora oggi, Giustra detiene 6,8 milioni di azioni di Endeavour Mining[159], è direttore di La Mancha[160] e non ha problemi con la guerra religiosa di Sawiris contro il governo egiziano[161] o, per essere più precisi con la guerra scatenata dal governo scaturito dalla Primavera Araba contro la sua famiglia.

È una guerra combattuta con condanne per truffa[162], per evasione fiscale[163], con un procedimento penale a suo carico per la pubblicazione di una vignetta sull’islam[164] (Sawiris è di religione cristiano-copta), e culminata nel 2017, quando il miliardario egiziano ha accusato l’Arabia Saudita di essere un covo di corruzione ed il Principe Bin Salman di essere solo “un giovanotto”[165]. Ma Sawiris ha cattivi rapporti anche in Occidente, vista la condanna subita in Madagascar nel 2019[166] ed i sospetti su possibili fatti di corruzione relativi all’acquisizione di un’azienda italiana di telecomunicazione[167]. Ma il motivo per cui Sawiris è maggiormente osteggiato è il fatto che fino alla fine del 2017 sia stato socio[168], sia nel settore bancario che in quello della telefonia, con il governo dittatoriale della Corea del Nord, in aperta violazione delle sanzioni internazionali contro quel paese[169].

La Mancha Resources è legata ad Areva, una società francese di energia nucleare, in quanto quest’ultima è stata a lungo comproprietaria, insieme a Sawiris, della società mineraria canadese[170]. Areva è stata coinvolta in una controversia per l’acquisto da 2,5 miliardi di dollari del minerario di uranio UraMin, in seguito a segnalazioni di attività fraudolente[171]. Un tribunale francese ha condannato Areva per la morte per cancro ai polmoni di un ex dipendente di una delle sue miniere di uranio in Niger. Greenpeace accusa Areva di trascurare la salute e la sicurezza dei suoi lavoratori[172].

Il mestiere del simpatico

Frank Giustra ha molte medaglie sul petto, non ultima quella ricevuta dal leader religioso dei tibetani in esilio. Nella sua carriera professionale può vantare il risultato raro di non avere mai avuto problemi con la giustizia, di non essere mai stato investigato per corruzione, per disastro ambientale o per malversazione nei confronti delle sue maestranze. Ma l’impressione più forte che suscita la sua febbrile attività filantropica ed il suo legame con personaggi di Hollywood e uomini politici, è che sia simpatico. Senza dubbio, questa è una grande dote, anche negli affari.

In queste righe abbiamo cercato di renderlo più “normale”, di dare insomma un’immagine più consona a quella di un uomo che guadagna denaro con le miniere, la speculazione finanziaria, e la cui rete di relazioni, anche se gestita con prudenza ed oculatezza, è quella di chiunque riesca a raggiungere l’apice della carriera industriale, lavorando con coloro che sono a disposizione, non importa se oligarchi russi, miliardari egiziani, leader di regimi dittatoriali o funzionari di paesi sudamericani. La vita non è mai una passeggiata, alle altitudini in cui vive un imprenditore come Frank Giustra.

Ma la sua influenza sul pianeta non va mischiata con la sua immagine pubblica: se davvero dovesse partecipare allo sfruttamento dei fondali oceanici, o avesse a che fare con la dislocazione di sistemi di controllo digitale estremamente intrusivi e legati ad attività militari, i cui fini non sono certo difensivi, allora c’è da chiedersi se sia giusto chiedergli di cambiare rotta: non perché sia un disonesto, visto che ha dimostrato di non esserlo, ma perché può diventare, con il suo potere ed un modo spregiudicato di usarlo, un pericolo per tutto il pianeta. Anche se Frank poi abbraccia Elton John o visita i bimbi poveri con George Clooney e Bill Clinton.

