Gli Stati Generali hanno un fratellino globale

11 Novembre 2023

Nasce The Global Pitch. Nasce grazie alla fratellanza con Gli Stati Generali. Nasce perché ci sono giornalisti ed ex giornalisti che si battono nella foresta in cui sono stati ricacciati dalla morte del giornalismo. Sapendo che tutto è interconnesso, ed è facile da falsificare e pervertire, per cui c’è un bisogno tragico di confrontarsi con informazioni in cui poter credere – perciò The Global Pitch allega una fonte a CIASCUNA affermazione.

Siamo spinti da un grande spirito europeista, e per questo motivo pubblichiamo contemporaneamente in sei lingue. Alle spalle del progetto c’è un gruppo di penne impegnate che si auto tassano. A ciò si aggiunge il sostegno, per alcune campagne (come quella contro lo sfruttamento minerario del fondo degli oceani), di alcune ONG internazionali e dei centri studi di alcune università della UE. Scaviamo in storie che nessuno conosce, e che sono fondamentali per capire gli eventi presenti e passati (come nel caso della biografia di Henry Kissinger o nell’articolo sui legami storici tra Vaticano e Fratellanza Musulmana).

Da un anno lavoriamo ad un progetto che spiega perché le sanzioni internazionali non abbiano significativamente intaccato la politica economica della Russia di Putin. Una cosa che pare non interessare a nessun altro organo mediatico, ma solo alla NATO, che da mesi ci chiede di consegnare i risultati della nostra ricerca. Ci interroghiamo sull’Intelligenza Artificiale, sulla ricerca spaziale, sullo sviluppo della fisica quantistica, ma anche sulla quotidianità del continente più ricco e movimentato del mondo: l’Africa. Non abbiamo obblighi economici e politici, quindi smetteremo quando ci saremo stancati – quando necessario, anche in tribunale.

The Global Pitch porta il giornalismo italiano in Europa, facendo in modo che Gli Stati Generali venga letto anche all’estero. In modo che gli europei abbiano di fronte uno specchio di un’Italia diversa da quella delle fonti ufficiali. Siamo piccoli, ma va bene così. Le concentrazioni ed espansioni fanno male alla pelle.

www.theglobalpitch.eu