Gaza, le bombe fanno esplodere anche la disoccupazione

25 Gennaio 2024

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e l’Ufficio Centrale di Statistica Palestinese (PCBS) stimano che le ostilità in corso abbiano spazzato via almeno il 66% dei posti di lavoro nella Striscia di Gaza.

Secondo le stime riviste dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e dell’Ufficio Centrale di Statistica Palestinese (PCBS) pubblicate nel loro secondo bollettino, a Gaza, dallo scoppio delle ostilità il 7 ottobre, almeno il 66% dell’occupazione, l’equivalente di 192.000 posti di lavoro, è andato perso.

Il protrarsi delle ostilità sta avendo un impatto crescente anche sulle condizioni economiche in Cisgiordania, dove le stime riviste ora indicano che dal 7 ottobre è andato perso circa il 32% dell’occupazione, pari a 276.000 posti di lavoro.

Nel complesso, si stima che al 30 novembre 2023 nei Territori palestinesi occupati (OPT) siano andati perduti un totale di 468.000 posti di lavoro, superando la precedente stima dell’ILO e del PCBS di 390.000 posti di lavoro che si prevedeva sarebbero andati persi a causa delle ostilità in corso.

A quanto emerge dal secondo bollettino statistico, dedicato all’impatto che l’escalation delle ostilità a Gaza ha avuto sul mercato del lavoro e sui mezzi di sussistenza, secondo le stime delle autorità dei Territori Palestinesi Occupati, queste perdite di posti di lavoro si traducono in una perdita giornaliera complessiva di reddito da lavoro pari a 20,5 milioni di dollari USA.

Il bollettino prevede che il tasso di disoccupazione nei Territori Occupati aumenterà dal 24% del quarto trimestre 2022 allo sconcertante dato del 46,1% nel quarto trimestre 2023, il che è destinato ad aggravare la già devastante situazione umanitaria ed economica, soprattutto a Gaza.

“I palestinesi di Gaza sono nel mezzo di una catastrofe umanitaria di proporzioni epiche”, ha affermato il Direttore regionale dell’ILO per gli Stati arabi Ruba Jaradat. “Le ripercussioni sulle vite e sui mezzi di sostentamento delle comunità colpite vanno oltre qualsiasi aspettativa vista prima nei Territori Palestinesi Occupati. L’impatto economico, sociale e in termini di sviluppo ha anche gravi implicazioni a cascata per il mercato del lavoro, non solo a Gaza ma anche in Cisgiordania”, ha affermato Jaradat.

“La guerra in corso ha avuto un impatto significativo su tutti gli aspetti della vita, provocando una crisi umanitaria, sociale ed economica”, ha affermato il presidente del PCBS Ola Awad.

“La crisi ha causato un’enorme distorsione nella struttura economica palestinese. Il tasso di disoccupazione nella Striscia di Gaza ora supera i tre quarti della forza lavoro, e circa un terzo della forza lavoro della Cisgiordania è disoccupata. Abbiamo raggiunto il livello di disoccupazione più alto degli ultimi decenni”, ha detto Awad.

L’escalation delle ostilità ha provocato una situazione di scarsità dei beni di prima necessità a disposizione della popolazione di Gaza.

“I palestinesi di Gaza affrontano gravi carenze di cibo, acqua e alloggi, che portano alla distruzione quasi completa del ciclo economico e alla perdita di più di un terzo della sua base produttiva dell’economia palestinese”, ha spiegato Awad.

Il bollettino prevede che l’occupazione diminuirà in tutti i settori economici, ad eccezione del settore agricolo, dove si prevede che rimarrà stabile e avrà un effetto ammortizzante sulla perdita di posti di lavoro in altri settori.

L’ILO sta implementando un programma di risposta in tre fasi nei Territori Occupati, destinato a fornire sia sollievo immediato che assistenza a lungo termine per mitigare gli effetti della crisi su centinaia di migliaia di lavoratori e datori di lavoro palestinesi colpiti. Ha lanciato un appello per raccogliere 20 milioni di dollari per finanziare l’attuazione dell’intero piano.

Anche prima dell’attuale conflitto, la situazione nell’enclave di Gaza sotto assedio era particolarmente terribile. Gli abitanti di Gaza sono da tempo alle prese con tassi persistentemente elevati di povertà, vulnerabilità e uno dei tassi di disoccupazione più alti al mondo.

“L’escalation delle ostilità a Gaza non solo esacerba i problemi preesistenti, ma ha portato a una profonda devastazione di tutti gli aspetti della vita nella Striscia, rendendola sostanzialmente inabitabile”, osserva il bollettino.

Articolo pubblicato sulla NewsLetter di PuntoCritico del 23 gennaio 2024