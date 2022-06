le notizie della settimana: Referendum, cosa votiamo?

11 Giugno 2022

Ci siamo arrivati, domenica tutti alle urne per le elezioni amministrative in molti comuni e per i 5 quesiti referendari sulla giustizia.

Oddio, “tutti” è solo una debole speranza, non serve essere dei veggenti per prevedere che il quorum sui referendum non verrà raggiunto. Diciamocela tutta, il tema non appassiona i cittadini italiani, peraltro si tratta di quesiti poco comprensibili alla gente comune, l’informazione è stata debole, il week end si presenta bello e soleggiato, si potrà votare solo di domenica (fino alle 23), insomma probabilmente il plebiscito sarà bocciato, sarei contento di sbagliarmi. Forse bisognerebbe prendere in considerazione l’abolizione del quorum?

Che dire sulle indicazioni di voto? Si passa dal parere di Emma Bonino: “voterò 5 SÌ per cambiare la Giustizia”, a quello di Enrico Letta: “voterò 5 NO. Riforme così complesse spettano al Parlamento”. In mezzo ci sta tutto.

Sulla guerra non ci sono particolari novità, se non la triste constatazione dell’avanzata ad Est della Russia intenzionata oramai a conquistare la totalità del Donbass. Altra cosa grave è il fallimento della mediazione Turca per il via libera del grano che giace oramai da troppo tempo in Ucraina.

Da noi i talk show hanno vissuto una settimana di passione, alimentati dall’abbandono della trasmissione “Non è l’Arena” da parte di Alessandro Sallusti, dopo aver insultato gli ospiti di Massimo Giletti che conduceva la trasmissione da Mosca. Tutto carburante che ha alimentato le analoghe trasmissioni nelle serate successive.

Non si trovano lavoratori stagionali, anch’io come molti sono reduce dal lungo ponte a cavallo della festa del 2 Giugno dove ho notato che spiagge, chioschi, bar, ristoranti ecc. sono veramente a corto di personale e credetemi il disservizio si vede..

Ma non abbattiamoci, anche questa settimana i consigli dell’Elevato ci tirano su di morale. Questa l’ultima di Beppe Grillo: “i grilli a tavola nelle mense scolastiche”, immagino che bambini e ragazzi non vedranno l’ora che ricominci la scuola.

Buon weekend

MONDO

I militari russi tornano a colpire Kiev, gli ultimi attacchi dal cielo risalivano al 28 aprile. Putin torna a minacciare: “se l’America fornirà missili a lungo raggio, attaccheremo obiettivi finora risparmiati.”

Turchia – Russia, intesa preliminare sul grano. Attacco missilistico russo distrugge il secondo più grande terminal di grano in Ucraina. Secondo gli USA è credibile che Mosca venda il grano rubato al’Ucraina.

La mediazione Turca sul grano poi fallisce, il ricatto di Mosca: “togliete le sanzioni”.

Continuano gli attacchi della Russia ad est, oramai ridotti al minimo gli ostacoli per la conquista del Donbass. A Severodonetsk la sfida cruciale.

Stop alla visita in Siberia per Lavrov, chiusi gli spazi aerei.

Draghi da Macron, si cerca l’intesa sulle sanzioni e sul tetto al prezzo del gas. Il premier conta anche sul sostegno per un recovery bis.

Condannati a morte 3 mercenari, catturati a Mariupol, due combattenti britannici e u uno marocchino al servizio dell’esercito Ucraino.

Strage di cattolici in Nigeria durante la messa, decine di morti tra cui molti bambini.

CASA NOSTRA

Violenze sui treni a Peschiera del Garda, trenta i sospettati e almeno dieci le vittime.

Torna il Salone del Mobile, il made in Italy cresce e Milano torna protagonista.

Richiamato dalla Farnesina l’ambasciatore russo Razov, dopo le accuse di russofobia rivolte alle istituzioni e ai media italiani.

Cade l’obbligo delle mascherine ai seggi, ma restano fortemente raccomandate.

Pare che questa sia l’estate più cara di sempre, turisti tartassati in viaggio, in albergo e in spiaggia.

POLITICA

Salvini in tour tra Veneto e Lombardia, selfie e abbracci, ma solamente timidi applausi sulla questione Mosca.

Salario minimo, raggiunta l’intesa in Europa. La direttiva: sarà aggiornato ogni due anni. L’Italia è trai i pochi Paesi che non ce l’hanno.

Calenda aspira ad un polo di centro che raggiunga almeno l’8% alle prossime elezioni. Ciò potrebbe consentire un Draghi bis.

Le prossime elezioni amministrative all’insegna delle divisioni e corse separate al voto.

Voto nei comuni, lite tra Salvini e Meloni, Fratelli d’Italia sfida la Lega in tutto il nord, fa eccezione Verona dove si sono visti abbracci (tregua di rito) per sostenere il candidato sindaco Sboarina. Berlusconi invece sostiene Tosi.

ECONOMIA

Salario minimo, contraria Confindustria che insiste per la riduzione del cuneo fiscale.

Musk, ultimatum a Twitter: “subito i dati su spam e account falsi o l’accordo salta”.

Le auto nuove a diesel e benzina e gpl non potranno essere più vendute nell’Unione Europea a partire dal 2035. Parlamento Europeo diviso sulla carbon tax e sul fondo sociale per il clima.

Anche gli industriali contrari: la messa al bando dei motori termici metterà a rischio 70.000 posti di lavoro.

La BCE alza i tassi di interesse, previsto un aumento di 1/4 di punto percentuale a partire da luglio e probabilmente di 1/2 punto da settembre. L’operazione si rende necessaria per frenare la corsa dei prezzi.

Superbonus 110% già spesi tutti i fondi, diversi sussidi sono andati a chi non ne aveva bisogno.

CULTURA

Premio Strega, per la prima volta allargata la rosa finalista, si passa da cinque a sette. Al quinto posto un ex aequo e poi un piccolo editore.

SPORT

La Nazionale Ucraina battuta dal Galles, sfuma il sogno del mondiale di calcio.

Nadal batte Ruud e vince per la 14 volta il Roland Garros.

La nazionale di calcio in gran parte rinnovata, prima pareggia con la Germania e poi batte l’Ungheria per 2 a 1

INCHIOSTRO SPRECATO

Da Londra: Harry, la vita con Meghan è un inferno.

Immagine di Sandrino 14 su Wikicommons