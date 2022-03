Le Notizie della settimana: Zelensky, le assenze al centro del dibattito

26 Marzo 2022

In questa settimana si sono toccati i 30 giorni di guerra. Numeri impressionanti di morti feriti e profughi. Gli Ucraini resistono combattendo, il sindaco di Kiev ha annunciato che Irpin, località chiave per la difesa della capitale, è stata riconquistata.

I tentativi di mediazione non hanno prodotto finora risultati. Zelensky parla al parlamento Italiano dove molti parlamentari disertano la seduta. Qui opinioni diverse. I più definiscono le assenze un fatto grave, senza giustificazioni, fatte salve le assenze per malattia o impegni all’estero. Altri affermano che nelle giornate di lunedì e martedì è consueta abitudine non essere presenti in parlamento perché le attività sono limitate (non si votano provvedimenti, le commissioni sono operative, molti parlamentari sono in rientro dalle proprie case). In ogni caso i numeri sono difficilmente verificabili, è una questione di trasparenza che qui non c’è. 300, 350, 250, numeri diversi: quanti malati? Quanti positivi? Quanti all’estero? Quanti sono veramente questi filo putiniani?

Lascio però al lettore il giudizio di certe esternazioni: “Putin sta combattendo una battaglia non solo per la Russia ma per tutti noi” (Senatrice Granato 5Stelle).

I disertori si sono visti anche alla camera quando il Parlamento ha votato la mozione di maggioranza per l’aumento degli aiuti militari in Ucraina oltre all’aumento delle spese militari. Ben 172 parlamentari non hanno partecipato al voto. Molti di 5Stelle e Lega; si rivede l’asse giallo-verde? Cresce il virus in tutta Europa, qualcuno parla di quinta ondata. Per la prima ondata invece, continuano le indagini del Copasir sull’arrivo da Mosca della delegazione per aiutare il nostro paese nello scorso marzo 2020.

In un periodo drammatico come questo non poteva mancare il lancio di un missile intercontinentale da parte della Corea del Nord a soli 150 km dal Giappone. Anche Kim ha bisogno di visibilità.

Guarderemo il prossimo Mondiale di calcio alla TV per la seconda volta. Peccato, il Mondiale è un evento che aggrega, divide, fa discutere ma al tempo stesso è un momento di evasione in anni in cui se ne sente il bisogno.

MONDO

Mariupol colpita dal mare, i russi chiedono la resa ma Kiev si rifiuta e tenta di resistere. Putin in cerca di un trofeo da esibire. Anche Odessa minacciata da settimane dalle navi russe al largo. Gli Ucraini riconquistano Makariv. Da Kiev accusano di aver bloccato convoglio umanitario a Mariupol con 100 mila persone.

Notizie di violenze russe sulle donne: violentate e poi impiccate.

Il ministro degli esteri turco: “mediazione vicina, potrebbe esserci intesa su quattro punti su sei.”

Minacce della Russia all’Italia, attaccato il Ministro della difesa Guerini: “conseguenze irreversibili” se l’Italia aderirà al nuovo piano di sanzioni contro Mosca. Ombre sugli aiuti offerti per l’emergenza Covid nel 2020, forse la missione degli 007 Russi aveva altri scopi?

La diplomazia non produce risultati, la Russia convoca l’ambasciatore USA, le relazioni sono sull’orlo della rottura. Biden riunito con Draghi, Johnson Macron e Scholz dichiara che non si può fare affidamento su Pechino. Zelensky: “pronti a rinunciare alla NATO, sarebbe un compromesso per tutti”. E chiede incontro con Putin. Vertice a Bruxelles di NATO, UE e G7: compattezza sui fronti politico, economico, e militare. Nuove sanzioni, piano per l’indipendenza energetica, sostegno politico e militare all’Ucraina. Biden chiede che la Russia venga rimossa dal G20.

Mosca valuta l’uso di armi chimiche e biologiche. Sul tavolo della NATO la minaccia atomica Russa.

L’oppositore numero uno del Cremlino Navalny, condannato a 9 anni di carcere, la sua presenza rischia di diventare ancora più sporadica.

Zelensky rilascia intervista a Repubblica: “La guerra lampo di Putin è fallita. Il popolo ucraino sta difendendo l’Europa intera, ma servono aerei”.

Afghanistan, i talebani chiudono di nuovo le scuole femminili.

CASA NOSTRA

Appello del Papa: “attacco sacrilego, il mondo si impegni per farlo cessare”. Zelensky fa appello al Papa: venga a Kiev.

La nuova variante di Omicron ha fatto salire da dicembre le reinfezioni dall’1% al 3%. Si sfiorano 100.000 nuovi casi, non succedeva da un mese.

L’immunologo Abrignani: “la pandemia non è finita, ancora in 10 milioni senza booster, un errore, serve farlo.” Cresce la curva in tutta Europa, si rischia una quinta ondata?

POLITICA

Nozze simboliche tra Berlusconi e Fascina; fanno discutere le dichiarazioni del (finto) sposo in merito alle posizioni su Salvini “Lui è l’unico leader vero che c’è in Italia” . Malumori nel Partito che la vedono come un’investitura. Meloni: i leader li decidono gli italiani.

Zelensky interviene in Parlamento in seduta comune, ci sono 350 assenti in totale, tra questi alcuni grillini, ex grillini e qualche leghista. Il PD: “atteggiamento grave.”

Richieste di aiuto del leader Ucraino: “pensate a Genova come Mariupol, è un massacro” ovazioni per lui. Draghi vuole l’Ucraina nella UE e promette sostegno anche militare.

Si cerca di fare chiarezza sulla missione dei militari russi in Italia nel marzo 2020. Conte dichiara che durante la sua presidenza la delegazione di Mosca agì sotto il controllo dei nostri militari. Di Maio e Guerini furono informati.

Draghi sulle spese militari: “vogliamo adeguarci all’obbiettivo del 2% che abbiamo promesso alla NATO”. 5Stelle e Lega non sono d’accordo, inoltre la Lega accusa: “Da Draghi toni troppo belligeranti, il popolo si spaventa.”

Salvini in vista delle prossime elezioni in Sicilia rilancia il progetto della Federazione del Centro Destra, gelo da parte degli alleati.

Accertamenti sull’intermediazione per la vendita di navi, sommergibili e aerei militari alla Colombia che ha visto come facilitatore Massimo D’Alema.

ECONOMIA

Approvato il decreto, queste le misure: giù il prezzo della benzina di 0,25 cent. il tutto per 40 giorni, bonus carburante esentasse fino a 200 € per i buoni assegnati dalle aziende ai propri dipendenti. Richiesta alla UE per imporre un tetto al prezzo del gas importato dall’estero.

La guerra avrà conseguenze sulla ripresa economica, Fitch taglia le stime sull’Italia che passa da un + 4,2% a un + 2,7%.

Christine Lagarde potrebbe lasciare il suo incarico da presidente della BCE, nel caso Macron vincesse le prossime elezioni ad aprile la vorrebbe come Primo Ministro.

Coldiretti: “per contrastare la carenza di Mais e grano utilizziamo i terreni incolti, da 200 mila ettari disponibili si potrebbe arrivare fino a 1 milione”.

Pretesa del Presidente russo Putin di rifiutare i pagamenti in dollari e in euro per il gas. “Dovete pagare in Rubli”.

CULTURA

Aperta a Bologna la 59esima edizione del Salone dei Libri per bambini, Children’s Book Fair, assenti gli editori russi. 25.000 i visitatori.

Ripartono i grandi concerti, avvio il 20 maggio con Vasco Rossi a Trento, poi a giugno i Rolling Stone e Ligabue, a luglio Jovanotti.

SPORT

L’Italia del rugby dopo 7 anni batte il Galles a Cardiff.

Doppietta della Ferrari: primo Leclerc, secondo Sainz.

Mondiali di atletica: Jacobs conquista l’oro e Tamberi il bronzo, si rivede la coppia di Tokyo.

Campionato: La Juve non vede più la Champions ma vede l’Inter in classifica, batte la Salernitana 2 a 0. L’Inter pareggia 1 a 1 con la Fiorentina, vincono Napoli e Milan che resta in testa alla classifica. La Roma vince il derby per 3 a 0.

Italia battuta 1 a 0 dalla Macedonia, non si va ai mondiali in Qatar.

INCHIOSTRO SPRECATO

Ancora sul matrimonio (finto) di Berlusconi: i grandi esclusi e l’anello solitario per la sposa.

Foto By Belgaimage – Zuma Press