altro che deserto dei tartari ora si spara davvero

11 Ottobre 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Lunedì 7 ottobre 2024, Israele ha dato il via alle cerimonie per il primo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, il giorno più letale della storia del Paese e causa scatenante della guerra a Gaza. A Reim, sul luogo del massacro al festival musicale Nova, una folla ha dato il via alle cerimonie con un minuto di silenzio alle 6.29 (le 5:29 in Italia), ora di inizio dell’attacco. (Sky tg24)

Si apre a Pontida il consueto raduno leghista con video di Salvini sotto processo e ampi spazi vuoti. Vannacci superstar. Presenti anche il portavoce di Vox, Fuster, la vicepresidente austriaca di Fpo, Marlene Svazek, l’Olandese Gert Wilders, e naturalmente il leader ungherese Orban: “in Ungheria festeggiamo Salvini come un eroe, vergogna per la sinistra e per l’Europa.” I giovani della Lega: “Tajani vaffanculo, no ius scholae”. FI si infuria e Salvini si scusa. (Il Foglio)

Si allontana l’obiettivo di crescita fissato dal governo all’1% per quest’anno. Per Bankitalia il Pil del 2024 si fermerà allo 0,8% e anche per l’Ufficio parlamentare di bilancio l’obiettivo dell’1% diventa più incerto. Questo, oltre ad un quadro economico insicuro, pesa sulla composizione della manovra e la Banca d’Italia avverte sulle prossime mosse: rendendo strutturali gli sgravi contributivi sul lavoro si mette a rischio l’equilibrio sulle pensioni. (Il Sole24Ore)

Milano, in sinagoga la prima cerimonia per ricordare gli attacchi del 7 ottobre 2023. Migliaia di persone stipate dentro, fuori altre 500 ascoltavano sotto la pioggia. Presenti anche sindaco Sala e il presidente della Regione, Fontana. Ma tutti gli occhi sono per Liliana Segre, accolta da un lungo applauso quando il suo nome viene fatto all’inizio della cerimonia. (Repubblica)

Manovra, tra le ipotesi una maggiore tassazione sugli immobili che hanno beneficiato del Superbonus e dei bonus edilizi. Previsto anche l’aggiornamento degli archivi catastali che dovrà includere le proprietà ad oggi non censite e valori catastali rivisti per quegli immobili che hanno conseguito un miglioramento strutturale. Gli edifici coinvolti dalla possibile «nuova tassazione» sono quasi mezzo milione. (La Stampa)

Fallisce ancora il tentativo di nominare giudice della corte costituzionale il consigliere di Meloni, Saverio Marini, la decisione della maggioranza è quella di riprovare sempre con lo stesso nome. L’ipotesi è quella di procedere con un accordo, secondo la logica a “pacchetto”, che lascia spazio anche a nomi indicati dalle opposizioni. (Avvenire)

L’uragano Milton si è abbattuto sulla Florida, almeno 10 i morti, oltre 3 milioni di famiglie senza elettricità, migliaia di sfollati e centinaia di case distrutte dagli oltre 50 tornado che Milton ha scatenato. Rischio di allagamenti che interessa al momento ben 12 milioni di persone. (Ansa)

Guerra in Medio Oriente, Israele colpisce due postazioni Unifil italiane. Convocato l’ambasciatore per una protesta formale. La presidente del Consiglio: forte vicinanza ai militari italiani in Libano. Israele all’Onu: Unifil si sposti di 5 km a nord. Richiesta respinta. Crosetto: Israele vuole darci ordini, è inaccettabile. Fonti Onu al Washington Post: «Per ora restiamo, ma si mette male» (La Stampa)

La procura di Bari ha aperto un’inchiesta sulla presunta violazione di dati bancari di migliaia di persone, tra cui politici e personaggi noti, da parte di un dipendente della filiale di banca Intesa Sanpaolo di Bitonto, in provincia di Bari. La notizia è stata diffusa da Domani, secondo cui l’uomo sarebbe stato responsabile di oltre 7mila accessi abusivi tra il febbraio del 2022 e l’aprile del 2024, quando sarebbe stato scoperto. Il dipendente è stato licenziato. (IlPost)

Zelensky a Roma per incontrare Giorgia Meloni. Nel bilaterale Italia-Ucraina a Villa Doria Pamphilj, in occasione del tour europeo lampo del presidente dello Stato invaso dalla Russia, il presidente Ucraino presenta agli alleati Ue il suo progetto per ribaltare le sorti della guerra. (Il Giornale)