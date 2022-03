Le mani sporche della Finlandia

2 Marzo 2022

In molti paesi la corruzione non viene perseguita, e questo ha come effetto la rabbia silenziosa di gran parte della popolazione e l’ignoranza dei più. Uno dei casi più eclatanti è quello della Finlandia, un paese nel quale l’élite politica è fortemente compromessa con il potere finanziario ed industriale ed è disposta a mettere in gioco cifre colossali e la salvaguardia del suo ambiente per poter garantire una vita agiata ai suoi dirigenti politici. Come si evince chiaramente dalla vicenda della miniera di Talvivaara e degli accordi sospetti intervenuti, in questo secolo, tra i governi di Helsinki ed uno dei colossi del settore minerario globale: Trafigura, una delle aziende più controverse del pianeta.

La miniera di Talvivaara (poi rinominata in Terrafame Inc.) è un importante produttore di nichel e zinco, ma che usa la biolisciviazione per estrarre i metalli dal minerale grezzo – ovvero la dissoluzione dei mediante l’uso di batteri[1], un procedimento dai costi molto bassi[2]. I suoi giacimenti contengono una grandissima quantità di nichel solfuro (340 milioni di tonnellate) che, secondo gli esperti, durerà diversi decenni[3], producendo anche rame, zinco e cobalto[4].

I depositi di Kuusilampi e Kolmisoppi, scoperti nel 1977 dal Servizio Geologico della Finlandia, vennero assegnati alla Outokumpu Corporation, che fin dal 1914 riuniva le famiglie più ricche del paese nello sviluppo di una nascente industria mineraria finlandese[5]. Dal momento che Outokumpu, nel corso dei decenni, si è specializzata nelle acciaierie, alla fine del secolo scorso le due più vecchie miniere di Talvivaara sono state vendute per la cifra di 1 Euro[6] ad un membro del management, Pekka Perä, che da quel momento in poi, per oltre un decennio[7], grazie a diversi contributi statali e finanziamenti bancari, è riuscito ad espandere la miniera e renderla il gigante che è oggi[8].

Nel 2004 la miniera si è allargata all’intero territorio del Comune di Sotkamo, e l’anno dopo, nel dicembre del 2005, vista la grandezza del progetto, Pekka Perä ha firmato un accordo di cooperazione con Metso Minerals, il più grande fornitore nazionale di macchinari per l’industria estrattiva, che è nelle mani delle più ricche famiglie di Finlandia[9] e si occupa della ricerca e dello sviluppo dei giacimenti della Talvivaara[10]. Nel 2006 il progetto è completo ed è finanziato con 33 milioni di euro[11], Talvivaara annuncia di iniziare la produzione prima della fine del 2008 e di restare operativa per almeno 24 anni al ritmo di 33’000 tonnellate di nichel all’anno[12]. Nel giugno del 2007 Talvivaara viene quotata a Londra (con una capitalizzazione di 302 milioni di euro[13]) e, due anni dopo, è anche nel listino della Borsa di Helsinki[14].

L’inaugurazione è un grande evento di portata nazionale, ed avviene alla presenza del Ministro dell’Ambiente Paula Lehtomäki[15], del Ministro del Commercio Mauri Pekkarinen[16] e dell’ex Primo Ministro Matti Vanhanen[17]. La famiglia Lehtomäki ha acquistato quasi 300’000 euro di azioni di Talvivaara, ed annuncia che, oltre al nichel, i tecnici di Pekka Perä avrebbero scoperto anche un giacimento di uranio – un colpo formidabile per l’economia finlandese[18].

Nel 2007 Talvivaara ha un accordo di off-take di 10 anni per il 100% della sua produzione principale di nichel e cobalto con Norilsk Nickel[20] ed ha un accordo strategico di off-take di zinco di 15 anni con Nyrstar[21]. L’industria belga paga 335 milioni di dollari per 1,25 milioni di tonnellate di zinco, oltre ad una quota di 350 euro per ogni tonnellata estratta[22]. I due accordi mettono Talvivaara al sicuro di qualsiasi sorpresa: sono coperti i debiti della società e viene evitata una possibile crisi di liquidità legata agli inizi di qualsiasi miniera, quando i costi enormi non vengono ancora compensati dai guadagni. Si stima che la miniera produrrà 350 tonnellate all’anno[23], il che potrebbe significare 20 milioni di euro in più nel fatturato annuale[24].

Ma nerissime nuvole si addensano all’orizzonte. Molti operai si ammalano a causa delle esalazioni chimiche legate al raffinamento dei minerali raccolti dalla miniera, la gente della zona inizia a scendere in piazza a protestare, i partiti dell’opposizione chiedono un’inchiesta indipendente sull’inquinamento di Talvivaara. Dopodiché, il ministro Paula Lehtomäki viene colta sul fatto: ha ricevuto delle tangenti da un’industria finlandese per falsificare i certificati ambientali e finanziare la campagna elettorale del proprio partito e rimpinguare il proprio conto in banca[25].

Lo scandalo travolge in poche settimane l’intero mondo politico finlandese: ci sono sospetti su tutte le aziende possibilmente inquinanti, la magistratura indaga, l’aristocrazia industriale finnica e molti investitori iniziano ad avere paura ed a vendere: nel giugno del 2011 Outokumpu Corporation, che ha investito in nella nuova miniera, ha venduto il 4.3% di Talvivaara Mining Company Plc a Solidium Oy (una holding interamente controllata dallo Stato finlandese e che è il maggior azionista di Metso Minerals[26]) per 60 milioni di euro ed una percentuale a diversi azionisti, attraverso la borsa di Helsinki[27].

Paula Lehtomäki cade in piedi: la sua carriera politica è terminata, ma ora lavora alle Nazioni Unite come lobbysta dell’industria finlandese e siede nello stesso comitato per l’Artico insieme al presidente di Trafigura, Jeremy Weir[28]. Il ministro finlandese aveva già avuto dei contatti con Trafigura nel 2009, quando si era trattato di giudicare i possibili crimini ambientali commessi da questa multinazionale in Costa d’Avorio[29]. Nel corso dell’ultimo decennio, Lehtomäki è stata eletta nel consiglio di amministrazione di Solidium e, in questa qualità, insieme al manager di Stato Paul Anttila[30], ha negoziato gli accordi tra Nyrstar, Trafigura e Terrafame – dal momento che Solidium era contemporaneamente azionista di Terrafame, di Talvivaara e di Metso Minerals[31]. Un fatto che lascia temere un possibile conflitto di interessi.

Il disastro ambientale

I guai sono iniziati con degli incidenti apparentemente casuali: alcune perdite di sedimenti di gesso nel bacino che finivano nei torrenti e nei boschi circostanti, ma poi, nel novembre del 2012, la membrana che conteneva il bacino di sedimenti di gesso si è strappata, e circa 1,2 milioni di metri cubi di acqua metallica e sedimenti velenosi sono fuoriusciti nel campo di drenaggio – 240’000 dei quali sono finiti al di fuori della concessione mineraria[33]. Le autorità ambientali finlandesi sostengono che circa 150 tonnellate di manganese e ferro siano state scaricate nei corsi d’acqua in poche ore, e che immediatamente dopo, seguendo il flusso dei liquidi inquinanti, la miniera abbia rilasciato più di due tonnellate di nichel, circa una tonnellata di zinco e più di 70 chilogrammi di uranio radioattivo[34].

Ci sono delle inchieste penali, e si scopre che, tra il 2008 e il 2013, il bacino di sedimenti di gesso è fuoriuscito quattro volte[35], inquinando i corsi d’acqua più vicini alla miniera. Alcuni dei laghi circonvicini, come il lago Jormasjärvi, ne sono stati direttamente e gravemente inquinati[36]. Le accuse della popolazione locale restano inascoltate fino al 2014, quando la comunità internazionale ecologista ha iniziato a seguire la vicenda come consulente per la presentazione di 138 denunce penali presentate al tribunale distrettuale di Kainuu[37]. Da allora sono passati quasi otto anni e non è accaduto nulla, e di quelle 138 denunce ne sono rimaste solo nove (che richiedono danni per un totale di circa 200’000 euro): gli altri si sono arresi[38] o stati convinti a tacere da Terrafame e dal governo finlandese – come ad esempio la Metsähallitus, che chiedeva 8.6 milioni di euro di danni per l’avvelenamento dei suoi impianti idrici[39], e che è stata acquistata da Terrafame[40].

L’unico a pagare è stato il fondatore di Talvivaara. La Corte d’appello di Rovaniemi ha condannato Pekka Perä per disastro ambientale a sei mesi di prigione[41]. Harri Natunen, che è stato amministratore delegato di Talvivaara, è stato condannato a 100 giorni; Lassi Lammassaari, il direttore della miniera, è stato condannato dalla Corte d’appello a 60 giorni di per disastro ambientale. Tutte pene sospese dalla condizionale[42]. Ma la storia giuridica del disastro ambientale di Talvivaara non si è ancora conclusa: il procuratore di Rovaniemi, nel 2017, apre un nuovo fascicolo contro il management di Talvivaara che ha preso il posto di Pekka Perä e dei sui managers, e chiede una multa di 850’000 euro per i danni ambientali degli anni successivi agli incidenti trattati nel primo procedimento, ed accusa il nuovo management di aver ottenuto proventi criminali per un valore di 13,3 milioni di euro[43].

Secondo uno studio scientifico finlandese, la miniera non ha mai smesso di inquinare, e non è in condizioni di cambiare le cose[44]: l’acqua usata per sciogliere i minerali durante la raffinazione si riempie di elementi chimici velenosi e non può essere smaltita in alcun modo ecocompatibile, per cui si propaga con l’acqua, avvelenando l’intero sistema idrico della regione, e nell’aria, creando dei danni permanenti alla flora ed alle persone che ancora non sono stati studiati approfonditamente – proprio perché il governo finlandese, spinto dalle esigenze economiche, non ha nessuna intenzione di rischiare di dover chiudere Talvivaara[45].

La crisi finanziaria

Per questo motivo il disastro si accresce e si espande: uno studio dell’Università di Helsinki indica che, a partire dal 2015, le acque reflue trattate dalla miniera di Talvivaara, attraverso una conduttura di scarico installata direttamente nel bacino del lago Nuasjärvi, hanno praticamente annientato la fauna dell’area lacustre[47]. A prescindere da questo, ancora nulla è stato fatto per risolvere il problema, forse ancora più grave, delle esondazioni di uranio radioattivo[48]. Tutti fatti che sfuggono alla magistratura ed alle decisioni della politica, ma che non sono sconosciuti agli esperti ed agli investitori che, quindi, a partire dal 2012, iniziano a vendere le proprie quote di Talvivaara, temendo che prima o poi si arrivi ad una chiusura degli impianti.

Nella primavera del 2013 Talvivaara ha delle evidenti difficoltà finanziarie, e si è salvata con una nuova emissione di azioni, grazie alla quale risolvere le incipienti carenze di liquidità: Solidium diventa il maggiore azionista, ed anche Pekka Perä acquista le azioni degli investitori che scappano e, con l’aiuto delle banche, che ancora lo sostengono, arriva a possedere azioni della miniera per circa 124 milioni di euro[49]. A questo punto si accorge di essersi spinto troppo in avanti, e cerca di vendere – senza riuscirci: impegolandosi in una rete di bugie e contraddizioni, fa risultare di aver ceduto 50 milioni di euro di azioni, per poi negare di averlo fatto – poiché, presumibilmente, le ha semplicemente congelate su un conto bancario separato dandole come garanzia per alcuni imponenti debiti contratti con delle compagnie di assicurazioni, risparmiando così circa 1,3 milioni di euro di debiti dell’azienda[50].

Nel novembre del 2016, la Talvivaara Mining Company, offrirà ai suoi creditori la possibilità di convertire i loro debiti in azioni, emettendo quattro miliardi di nuove azioni (al prezzo di 0,1144 euro per azione) per completare l’opera iniziata da Pekka Perä per diminuire i debiti della società[51]. Nel marzo del 2019, la Corte d’appello di Helsinki stabilirà che Pekka Perä ha delle responsabilità limitate nella conduzione di questo giochetto[52], lo multa per 240 euro e multa invece per 20’000 euro l’azienda che, in quel momento, è responsabile della miniera – la Ahtium Oy (ex Talvivaara Mining Company – Talvivaara Kaivososakeyhtiö)[53]. In ogni caso, il Tribunale Distrettuale di Espoo, il 6 marzo del 2018, ha decretato il fallimento della Athium[54].

Non basta. Colpita dal calo dei prezzi del nichel e da ripetute interruzioni della produzione, Talvivaara nel 2013 deve sospendere l’attività e negozia con il tribunale per evitare il fallimento, il che porta al delisting nel 2014[55]. L’azienda è indebitata con Nyrstar, Nordea Bank, Svenska Handelsbanken, Danske Bank, Varma, Cameco, Finnvera (l’agenzia ufficiale di credito all’esportazione) e una varietà di fornitori di attrezzature e altre aziende[56]. Il 15 novembre del 2013 Talvivaara Mining Company Plc e Talvivaara Sotkamo Ltd presentano un progetto di ristrutturazione al tribunale distrettuale di Espoo, ed il tribunale, il 29 novembre, lo accetta, e concede tre settimane per il completamento della documentazione[57].

Nel dicembre 2013 Nyrstar decide di sostenere il progetto di ristrutturazione[58]. L’azienda belga, nel gennaio 2010, ha pagato 232 milioni di euro in anticipo per le consegne di zinco che poi sono diminuite di oltre il 50% tra il 2012 ed il 2013, e si mette ora in cerca di un possibile acquirente per la miniera[59]. Gira la voce che Norilsk Nickel potrebbe comprare, ma non c’è mai stato nulla di concreto[60]. Nell’aprile del 2014 Talvivaara e Nyrstar sottoscrivono un accordo (Streaming Holiday Agreement) che prevede prestiti garantiti dalle future consegne di zinco[61].

Nyrstar ha nel frattempo prestato 12,8 milioni di euro a Talvivaara Sotkamo[63], ma l’azienda finlandese non ha la liquidità per restituirli[64]. Per questo motivo, l’azienda dichiara fallimento[65], e mette in pericolo i diritti di tutti gli investitori e creditori, inclusa Nyrstar, motivo per cui viene elaborato un nuovo piano di salvataggio[66], ma Nyrstar non lo accetta[67], e la Borsa di Helsinki sospende il titolo di Talvivaara[68]. Per evitare danni peggiori, lo Stato decide di trovare una soluzione alle malefatte della miniera.

Il 12 marzo 2015, Audley Capital Partners si accorda con Talvivaara Mining Company Plc[69] su un accordo di acquisto condizionato delle attività relative alle operazioni minerarie di Talvivaara Sotkamo[70]. Meno di 24 ore dopo, Nyrstar riduce completamente il suo investimento di 200 milioni di euro in Talvivaara[71]. Il 5 agosto 2015[72], Audley Capital Partners annuncia il proprio ritiro dall’accordo condizionale nonostante il governo finlandese abbia dichiarato di essere disposto a investire di più e che sta parlando con nuovi partner[73].

Il 7 agosto 2015[74], lo Stato prende il controllo di Talvivaara Mining attraverso la società statale Terrafame Ltd, costituita nel febbraio 2015[75], che acquisisce le operazioni minerarie e i beni di Talvivaara[76] e la salva con 209 milioni di euro[77]. Il 1° settembre 2015 Terrafame può riprendere la produzione[78]. Durante il primo anno, la miniera produce 12,5 milioni di tonnellate[79]. Ciò nonostante, Nyrstar non fa nulla per preservare i suoi diritti di concentrato di zinco sulla miniera di Talvivaara e non inverte la svalutazione che ha accettato il 13 marzo 2015, prima dell’annuncio di Audley Partners, che si è ritirato lasciando il governo finlandese e la miniera senza partner.

Il 9 novembre 2015 Nyrstar firma un accordo commerciale sullo zinco con Trafigura. Il 10 novembre 2015 Nyrstar registra uno Special Purpose Vehicle in Finlandia, Winttal Oy[80]. Il 20 novembre 2015 Chris Eger, direttore di M&A presso Trafigura in Svizzera entra in Nyrstar come CFO[81]. Il 30 novembre 2015 Nyrstar trasferisce tutti i suoi diritti, rivendicazioni e interessi in Talvivaara a Winttal Oy[82]. Il 4 dicembre 2015, Terrafame Group Ltd“ ha acquisito l’intero capitale sociale di una società a responsabilità limitata denominata Winttal Oy da Nyrstar Sales & Marketing AG. Winttal Oy possiede e gestisce i crediti di Talvivaara Mining Company Plc il cui creditore originale era Nyrstar Sales & Marketing AG”[83]. Questo pagamento è per un rimborso parziale di 3,8 milioni di euro relativi alla linea di credito fino ad un importo massimo di 20,0 milioni di euro che è stato messo a disposizione di Talvivaara nel 2014[84]. Nella relazione annuale 2015 di Nyrstar non si parla della vendita dei diritti di zinco in concentrato di Talvivaara, non si parla di Winttal Oy, e con questo meccanismo questi diritti vengono venduti a Terrafame Group Ltd per zero euro.

Non tutti dimenticano, e quando Terrafame Group Ltd usa i diritti che aveva Nyrstar, qualcuno rinfresca la memoria sulle garanzie date a Nyrstar nel 2014 e sul valore di questi diritti: “Il 30 giugno 2016 Talvivaara e Terrafame hanno firmato accordi, in cui le parti hanno concordato la vendita dei beni di Talvivaara relativi alle operazioni minerarie di Sotkamo e il regolamento delle passività di garanzia di Talvivaara nell’ambito del Loan and Streaming Holiday Agreement (“Holiday Agreement”), con il capitale di circa 14 milioni di euro (compresi gli interessi fino al 30 giugno 2016), e dello Zinco in Concentrato Purchase Agreement (“Streaming Agreement”), pari a circa 203,4 milioni di euro. Il prezzo di acquisto delle attività cedute è costituito da due componenti: (i) un regolamento completo e definitivo delle passività di garanzia della Società ai sensi dell’accordo di vacanza e dell’accordo di streaming, e (ii) una componente in contanti di 1,4 milioni di euro pagabile da Terrafame, che è stata pagata alla Società alla chiusura”[85].

Dopo l’accordo Terrafame Ltd del 30 giugno 2016, le difficoltà di Talvivaara Mining Plc sono continuate. Il 29 marzo 2017, le istituzioni finanziarie finlandesi (Finnvera, Nordea Bank, Danske Bank, OP Corporate Bank e Svenska Handelsbanken) restituiscono la petizione di fallimento presentata al tribunale di Espoo il 22 marzo 2017[86]. Talvivaara viene ribattezzata come Ahtium Oyj[87] e riprende la produzione – ma una volta esaurito il denaro ottenuto dallo Stato, è costretta a dichiarare nuovamente l’insolvenza[88]. Trafigura interviene, comprando il 15,5% di Terrafame attraverso il suo fondo di investimento alle isole Cayman – il Galena Fund, che paga la quota 70 milioni di euro[89], più un’iniezione di denaro di 16 milioni di euro[90]. In cambio, Trafigura ottiene l’intera produzione di cobalto e nichel e l’80% della produzione di zinco per sette anni[91].

Dopo che le attività operative di Nyrstar sono divenute di proprietà di Trafigura al 98,5% a partire dal 31 luglio 2019, Nyrstar cerca di far capire che Winttal Oy è sempre stata di Terrafame, come dimostrato dalla data del comunicato stampa di Terrafame, che è di tre giorni dopo che Nyrstar ha venduto Winttal Oy a Terrafame![92] Una sequenza di decisioni e dichiarazioni incomprensibile, se non vista in prospettiva storica: in quel periodo, infatti, Nyrstar è già infiltrata e sotto attacco da parte di Trafigura, che è riuscita a prendere la maggioranza del colosso industriale belga e lo sta smantellando pezzo per pezzo[93].

Dal 1° luglio 2016, Terrafame Ltd controlla la miniera[94]. Tra l’agosto 2015 e la fine del 2016, lo Stato ha investito oltre mezzo miliardo di euro[95], chiudere la fabbrica non può più essere un’opzione[96]. Il primo ministro Juha Sipilä sostiene che la decisione di chiudere la miniera sarebbe costata al fisco finlandese quasi 400 milioni di euro[97], oltre a tutti gli altri milioni già pagati. Dall’autunno del 2016 sono state avviate discussioni con un altro partner industriale – che sarà (altra coincidenza) il gruppo Trafigura. Un term sheet viene firmato il 15 dicembre 2016, l’accordo segue il 3 febbraio 2017[98]. L’accordo viene firmato dal ministro dell’economia Mika Lintilä, che si è poi scoperto essere coinvolto in pagamenti sospetti a banche offshore ed è stato accusato di conflitto di interessi a causa dei suoi legami professionali con il gruppo Trafigura[99].

Il 10 febbraio 2017 entra in vigore l’accordo con Trafigura per un investimento di 75 milioni di euro Galena Equity Resource Fund, un fondo delle Isole Cayman, riceve una partecipazione del 15,5 per cento di Terrafame Ltd[100], Trafigura V B.V. ha concesso un prestito di 75 milioni di euro[101]. In cambio, Trafigura ottiene il 100% della produzione di cobalto e nichel e l’80% della produzione di zinco per sette anni[102].

Ancora un’altra coincidenza, Jesus Fernandez, che è nel consiglio di Nyrstar da aprile 2016[103], è anche un Principale del Galena Private Equity Resource Fund[104]. Jesus Fernandez si unirà al consiglio di Terrafame Ltd nel febbraio 2017; Henry Emmanuel di Trafigura si unirà al consiglio allo stesso tempo come parte dell’accordo. Ancora un’altra coincidenza, la relazione annuale di Nyrstar del 2016 uscirà poco più tardi quest’anno, quindi Jesus Fernandez può registrare la sua nuova nomina di direttore di Terrafame 2017 come “corrente” nella relazione annuale di Nyrstar 2016 (forse questo è stato fatto per ridurre i sospetti)[105]. Galena Asset Management è il braccio di investimento privato del gruppo Trafigura.

La prima conseguenza è che Nyrstar può ora fondere il concentrato di zinco di Talvivaara a un prezzo scontato rispetto al benchmark di circa il 57% nel 2017, aumentando al 75% nel 2018[107]; meno contanti per Nyrstar ma più per Trafigura che possiede poco meno del 25% di Nyrstar in questo momento. Questi sconti non sono stati rivelati ai mercati fino al 27 settembre 2019, cioè dopo che la belga Nyrstar NV è stata ristrutturata utilizzando una società britannica NN2 Newco, dando a Trafigura il 98,5% delle attività operative di Nyrstar[108].

La prima decisione della nuova proprietà è investire nella produzione di nichel e cobalto per l’industria delle batterie per veicoli elettrici, stimando che, entro il 2030, il 25% delle auto saranno elettriche o ibride, il che corrisponderebbe a 400’000 tonnellate di nichel[109]. Lo annuncia Maximilian Tomei, CEO di Galena Asset Management: “La domanda di solfati di nichel e cobalto nella produzione di batterie per auto elettriche è destinata a crescere fortemente. Saremo in grado di beneficiare di questo sviluppo migliorando ulteriormente il know-how e la capacità produttiva di Terrafame. Come risultato, Terrafame si posizionerà come un importante produttore di metallo del Nord Europa per l’industria delle batterie”[110].

Trafigura ha finanziato un impianto chimico per batterie da 240 milioni di euro da costruire nella miniera e che è destinato ad entrare in funzione nell’ottobre del 2018[111]. Parte del finanziamento viene da un trasferimento azionario dallo Stato finlandese a Trafigura, che così ora controlla il 29,7% di Terrafame[112], mentre il 69,8% viene trasferito ad una nuova finanziaria statale, la Suomen Malmijalostus Oy (Finnish Minerals Group), mentre uno 0,5% restante viene ceduto al gruppo finanziario privato Sampo plc[113]. La Suomen viene fusa con la vecchia holding di Terrafame, e Trafigura rileva anche il 23% di questa società[114]. Il Ministro finlandese dell’Economia Mika Lintilä, che è anche un consulente di Trafigura, commenta: “Le partecipazioni dello Stato in aziende dell’industria mineraria che producono le materie prime necessarie per le batterie delle auto elettriche possono essere sviluppate in futuro come un’entità strategica. (…) Ciò si tradurrebbe in nuovi posti di lavoro così come in entrate fiscali “[115].

I salvatori di Trafigura

Nel giugno del 2020 Terrafame riceve il permesso dal governo, dopo tre anni di attesa[117], di iniziare la raffinazione dell’ossido di uranio, un materiale usato come combustibile per le centrali nucleari: le 250 tonnellate prodotte da Terrafame portano la Finlandia al 13° posto dei produttori mondiali d’uranio, subito dopo il Sudafrica, anche se siamo lontani dalle cifre di produzione del Kazakistan (22’000 tonnellate all’anno)[118]. Nel momento in cui Trafigura è diventata proprietaria della miniera e degli impianti a essa collegati, come per incanto, Talvivaara ha ripreso a guadagnare milioni.

La popolazione, non solo nell’area della miniera, continua ad essere contraria alla miniera, soprattutto per motivi legati ai danni all’ambiente. L’ambientalista Ansa Rajala ha una chiara opinione: “Certo che fa schifo. Terrafame ha distrutto l’ambiente e portato i soldi all’estero. È terribile”[119]. Un altro ambientalista, Pentti Nurmi, chiede una legge più chiara per disciplinare i paradisi fiscali: “Che tutti paghino le tasse e il denaro nero non possa più essere trasferito[120]. Oramai tutti sanno che, fin dall’incidente della nave Probo Koala in Costa d’Avorio[121], tutta la storia di Trafigura è contrassegnata da diversi gravissimi incidenti legati all’inquinamento. A difendere l’azienda è nuovamente il ministro Mika Lintilä: “Non vengono qui come attori. Sono azionisti e finanziatori, e Terrafame è ancora responsabile delle operazioni”[122].

Nel 2020 Trafigura è oggetto di numerosi casi di sospetto riciclaggio di denaro sporco, o comunque di evasione fiscale, avvenute attraverso centinaia di milioni[123] di trasferimenti a società fittizie per contratti mai eseguiti[124]. Il ministro dell’economia Mika Lintilä e il ministro del lavoro Tuula Haatainen ammettono di aver avuto accesso alla documentazione, ma sostengono che non contenesse nulla che potesse farli recedere dal loro proposito di affidare la salvezza del progetto Talvivaara nelle mani di Jeremy Weir e dei suoi managers[125].

Per la signora Haatainen “l’interesse principale dello Stato è, ovviamente, quello di assicurare che le operazioni di Terrafame siano irreprensibili e sostenibili. Non ci dovrebbero essere ambiguità su questo”[126]. Il sindacalista Jukka Vetola, delegato degli operai di Terrafame, è sorpreso: “Abbiamo migliorato la reputazione di Terrafame con i nostri sforzi. Non ci è utile una pubblicità così negativa”[127]. Anche Mika Kilpeläinen, il sindaco di Sotkamo, pensa che sia importante mantenere immacolata la reputazione di Terrafame, perché la fabbrica è un grande datore di lavoro: 1900 persone[128] in un’area a forte tasso di disoccupazione[129].

Fin dall’inizio di questa vicenda, la costante è stata questa: indipendentemente dall’orientamento politico del governo in carica, i politici finlandesi hanno fatto a gara a chi fosse più amico di Trafigura, fino al punto di compromettere le loro carriere, pur di essere leali alla multinazionale svizzera. Mezzo miliardo di soldi del fisco finlandese sono stati ingoiati allo scopo di rendere possibile che questa multinazionale potesse rilevare una delle miniere più inquinanti del mondo, senza pagare i creditori, e che potesse ottenere condizioni speciali per poter continuare a produrre in barba all’evidenza. Un attestato di estrema debolezza da parte di una delle democrazie che vengono considerate tra le più avanzate e corrette d’Europa.

