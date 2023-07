Nordio, Meloni, Mattarella, tutti in campo per la riforma della giustizia

15 Luglio 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Continua lo scontro tra la maggioranza di Governo e la giustizia con due nuove polemiche. Dopo la denuncia per stupro al figlio di Ignazio La Russa, l’indagine su Daniela Santanchè e l’imputazione coatta per il Sottosegretario Andrea Dalmastro, si aggiungono i commenti del giornalista Filippo Facci, e della Ministra Roccella che dichiara:”non giudico un padre”.

Conflitto russo-ucraino a Bakhmut; i russi sono in trappola e la città viene posta sotto il controllo delle Forze di Difesa, queste le dichiarazioni del generale ucraino Syrskyi. Lituania ed Estonia intenzionati a cedere lo spazio aereo dei Paesi Baltici per le attività della Nato. Il Cremlino conferma che Prigozhin ha incontrato Putin a Mosca lo scorso 29 giugno per offrire ulteriori opzioni di lavoro e di impiego nei combattimenti. (Repubblica)

Il Segretario Generale della Nato Stoltemberg annuncia al termine dell’incontro trilaterale con i leader di Svezia e Turchia che il presidente Erdogan ha concordato di concedere l’ingresso della Svezia nella Nato il prima possibile. In precedenza il sì di Ankara era condizionato all’ingresso della Turchia nella UE. (Il Fatto Quotidiano)

Olanda, in seguito alla crisi di Governo e alle sue dimissioni avvenute venerdì scorso, il Premier Rutte annuncia che non si ricandiderà e che abbandonerà la politica. Immediate le voci: in corsa per la Nato dopo Stoltenberg, oppure al Consiglio UE dopo le Europee. Meloni perde un grande alleato. (Huffpost)

Compromesso al vertice Nato di Vilnius: “Il futuro dell’Ucraina è nella Nato” recita il comunicato finale nel quale i 31 Paesi del Patto riaffermano la solidarietà con il Governo e il popolo ucraino, ma non c’è ancora una road map precisa su tempi e procedure. Non soddisfatto Zelensky. (Corriere della Sera)

Dal Governo 500 milioni per la carta risparmio spesa destinata ad un milione e 300 mila famiglie in povertà. La tessera elettronica, con un contributo di €382,50, servirà all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Sarà distribuita dal 17 luglio e attiva dal 15 settembre. (Libero)

La Commissione Europea conferma che l’Italia ha presentato una richiesta di modifica di una serie di tappe fondamentali per il PNRR corrispondente a dieci misure su 27 obiettivi. Questo percorso di revisione dei target porterà alla richiesta dell’intera quarta rata senza immaginare un definanziamento, così riferisce il Ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto. Timori che la tranche da 16 miliardi possa slittare al 2024 (Il Sole 24 Ore)

È morto Milan Kundera. Scompare a 94 anni uno dei più grandi scrittori del Novecento, raccontò la libertà di pensiero e artistica contro ogni regime e imposizione. Visse da esule, scelse il silenzio e lasciò che a parlare fossero soltanto i suoi romanzi.

La riforma della Giustizia presenta alcuni punti critici e punti di vista diversi anche all’interno della maggioranza. Il Sottosegretario alla Presidenza, Alfredo Mantovano, e il Presidente Mattarella che non nasconde l’irritazione per le scivolate di La Russa, hanno l’obiettivo di disinnescare la riedizione non prevista del decennale scontro politica-magistratura. Un’ora di colloquio tra Meloni e Mattarella che indica di rivedere alcuni aspetti del disegno di legge. (Il Riformista)

Il Governo è al lavoro per consentire la riapertura delle miniere. L’obbiettivo è ridurre la dipendenza dalla Cina che da sola garantisce metà del fabbisogno di materie prime critiche dell’Europa. Secondo il Ministro Urso, il percorso legislativo si concluderà entro la fine dell’anno. (Corriere della Sera)