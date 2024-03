Pasqua con venti di guerra

29 Marzo 2024

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

A Mosca si è verificato il peggior attacco terroristico in Russia degli ultimi 20 anni, quello alla sala concerti Crocus City Hall, che ha provocato 137 morti e più di 150 feriti. L’Isis rivendica l’attacco, ma Putin sostiene che ci sia un coinvolgimento di Kiev; le autorità ucraine negano ogni tipo di collegamento. (Euronews)

Violenta ondata di missili sull’Ucraina uno dei quali ha invaso lo spazio aereo della Polonia, territorio Nato, che ne ha seguito il tracciato e ha fatto alzare in volo gli F16. Kiev ha risposto colpendo i territori occupati, compresa la Crimea e le basi navali della flotta sovietica. Si teme il tentativo di Putin di saggiare la prontezza della Nato nell’applicazione dell’articolo 5, quello che obbliga alla difesa di uno Stato membro dell’Alleanza Atlantica se colpito. (Repubblica)

L’Onu chiede il cessate il fuoco immediato a Gaza, dopo cinque mesi e mezzo di guerra l’organizzazione ha parlato con una voce sola, per la prima volta, gli Stati Uniti non hanno salvato Israele in Consiglio di sicurezza, bloccando con il solito veto una proposta di risoluzione. Alla richiesta “voti contrari?”, la mano statunitense è rimasta abbassata. (Avvenire)

La Ministra del turismo Daniela Santanchè indagata per truffa ai danni dell’Inps, precedentemente accusata di falso in bilancio per la società Visibilia a lei riconducibile, dovrà difendersi anche dalla guardia di finanza di Milano che ha il compito di fare accertamenti bancari sulla compravendita di una villa in Toscana: è un affare immobiliare che fu concluso dal compagno di Santanchè, Dimitri Kunz D’Asburgo, e dalla moglie del presidente del Senato Ignazio La Russa, Laura De Cicco. (Il Post)

Pesanti accuse di Putin contro Kiev e contro i Paesi occidentali, Usa e Gran Bretagna in particolare. Si tratta di accuse pesanti ma non corroborate da alcuna prova e respinte dal governo ucraino. Secondo il capo dei servizi segreti di Mosca l’attacco è avvenuto con il contributo dei servizi di sicurezza occidentali con un coinvolgimento diretto di Kiev, che avrebbe addestrato i miliziani in Medio Oriente. (La Stampa)

Il disegno di legge Semplificazioni, prevede la farmacia come fulcro della medicina del territorio. Se il provvedimento sarà approvato dal Parlamento, la «Farmacia dei servizi», già prevista dal 2009, diventerà operativa. Si potranno fare tutti i vaccini obbligatori, esami diagnostici, compresi alcuni di telemedicina, ricevere la consegna di farmaci e dispositivi medici per l’assistenza domiciliare e scegliere il medico di famiglia e il pediatra. (Corriere Della Sera)

Stretta del Governo sul superbonus, non avrà effetti retroattivi, ampia area di salvaguardia: molti soggetti saranno esclusi dal blocco, a partire da chi ha già presentato un titolo o ha già firmato un contratto. Due gli ambiti colpiti principalmente, il Terzo settore (insieme agli Iacp) e il superbonus per le aree terremotate. (Il Sole24 Ore)

I test psicoattitudinali per i magistrati, non piacciono all’Anm (Ass. Naz. Magistrati) che promette battaglia, la legge entrerà in vigore dal 2026. ad alzare i toni intorno ai test è il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che propone provocatoriamente di estendere il test a tutta la PA, e specialmente ai politici soprattutto quelli che hanno responsabilità di governo, incarichi regionali e comunali. (Il Giornale)

Escalation di bombardamenti russi in Ucraina. In un discorso in Carolina il Presidente americano Biden insiste: «Dobbiamo finalmente occuparci di aiutare l’Ucraina a proteggersi da quel macellaio Putin». il presidente bielorusso Lukashenko offre una versione opposta a quella del Cremlino sulla fuga dei killer, affermando che avevano tentato di raggiungere la Bielorussia e non l’Ucraina come detto da Putin. (La Stampa)

Supebonus : il governo fa una parziale messa a punto: tutte le prerogative degli incentivi, incluso lo sconto in fattura e la trasferibilità dei crediti d’imposta al 110%, resteranno per i comuni dell’area del cratere sismico dell’Italia centrale. (Il Fatto Quotidiano)

Ilaria Salis: nella nuova udienza i giudici hanno rigettato la richiesta degli avvocati del trasferimento dal carcere ai domiciliari. Il suo ingresso in aula ancora con manette ai polsi e caviglie e guinzaglio alla vita. (Il Riformista)