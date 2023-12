Si vota per Kiev in Europa. Orban si mette fuori dall’aula

16 Dicembre 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

Slitta ancora la ratifica del Mes. Così il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto: «Il consiglio europeo deve affrontare le modifiche del bilancio Ue e altri dossier rilevantissimi, poi abbiamo la trattativa sul patto di Stabilità. Le cose vanno raccordate e non possono andare separatamente». (Il Giornale)

Alla Cop28 di Dubai è stallo sull’uscita dai combustibili fossili: Russia e Iran, con il supporto dell’Arabia Saudita, si oppongono all’ipotesi, bloccando un’intesa che sembrava vicina. La notizia positiva è l’ammorbidimento della posizione cinese sulle energie rinnovabili. (La Repubblica)

I ministri degli Esteri di Italia, Francia e Germania sono favorevoli alla proposta dell’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, di creare “un regime sanzionatorio contro i dirigenti di Hamas in solidarietà ad Israele per contrastare le operazioni terroristiche del gruppo”. In una lettera congiunta, Antonio Tajani, Catherine Colonna e Annalena Baerbock esprimono il loro “pieno sostegno alla proposta che dovrebbe permettere all’Ue di colpire i membri di Hamas, i gruppi affiliati e i sostenitori delle sue attività destabilizzanti”. (Huffpost)

La manovra rischia di slittare a dopo Natale, Forza Italia spinge sulla proroga del Superbonus. La deadline del 18 dicembre, data in cui è stato fissato l’approdo della manovra in aula a Palazzo Madama (dopo due rinvii), potrebbe slittare nuovamente, compromettendo le tempistiche alla Camera. A Montecitorio la finanziaria è calendarizzata il 20 dicembre, ma a questo punto è facile pensare che il via libera definitivo arrivi dopo Natale. (La Stampa)

Zelensky a Washington su invito di Biden che ha chiesto di approvare 61 miliardi di nuovi aiuti per l’Ucraina. I senatori repubblicani sostengono che la sicurezza al confine con il Messico è la chiave per sbloccare i fondi. (Corriere della Sera)

Divergenze tra la Casa Bianca e Tel Aviv su cosa succederà a Gaza. Il presidente Usa a un evento elettorale a Washington ha sottolineato che il premier Netanyahu “deve rafforzare e cambiare” il governo israeliano per trovare una soluzione. Per Biden Israele sta cominciando a perdere sostegno in tutto il mondo. (Il Fatto Quotidiano)

La Corte costituzionale di Tirana ha sospeso le procedure parlamentari per l’approvazione dell’accordo tra il governo italiano e quello albanese sui migranti. A chiamare in causa la Corte erano stati due ricorsi, presentati dal Partito democratico albanese e da altri 28 deputati dell’opposizione al primo ministro Edi Rama. Secondo quanto stabilito dai giudici del Paese delle aquile l’accordo viola sia la Costituzione che altri accordi internazionali sottoscritti dall’Albania. (Avvenire)

Al vertice dell’Eurogruppo a Bruxelles per definire le nuove regole di bilancio dei Paesi Ue, il negoziato ha portato solo a un primo documento di compromesso sottoscritto da Francia, Germania, Italia e Spagna. Serve ancora tempo, però, per arrivare a un’intesa definitiva. «Forse entro fine anno», è l’auspicio del commissario Ue, Paolo Gentiloni (Domani)

Il presidente del Consiglio europeo Michel ha annunciato sui social che il vertice ha deciso di aprire i negoziati di adesione con l’Ucraina e Moldavia. È stata “una decisione del Consiglio e nessuno ha obiettato”, ha spiegato una fonte Ue. Lo stesso è accaduto per la concessione dello status di candidato per la Georgia. Fonti dell’Ue fanno sapere che il premier ungherese Viktor Orban non era presente nella sala del Consiglio Europeo quando è stata tenuta la votazione sull’allargamento. Viene considerato come “non votante” (Il Giornale)

La Bce non tocca i tassi, che restano su livelli per contribuire al tempestivo ritorno dell’inflazione verso l’obbiettivo, La Presidente La Garde: “non abbiamo discusso di riduzione dei tassi, non è il momento di abbassare la guardia. Rivista in calo le stime di inflazione al 5,3% nel 2023 e al 2,7% nel 2024. (Il Sole 24ore)