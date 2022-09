le notizie della settimana: ti invado, ti consulto e ti annetto

24 Settembre 2022

Ritornano preponderanti le notizie sulla guerra ad occupare le principali pagine dei giornali, in questa ultima settimana di campagna elettorale. Non una bella notizia, era meglio annoiarci sulle beghe e sulle tante promesse dei partiti giunte al capolinea.

I territori riconquistati dall’Ucraina provocano la reazione di Mosca.

Il Cremlino indice un referendum nel Donbass, con il chiaro obbiettivo di dare l’impressione di un’ampia espressione della volontà popolare. Esiste sicuramente un piano per pilotare il voto e manipolare così l’opinione pubblica. Il risultato sarà scontato, Mosca dichiarerà l’unione di ben quattro regioni alla Federazione Russa che verranno dichiarate annesse, naturalmente senza alcun riconoscimento internazionale. L’obbiettivo è chiaro: ogni attacco ai nuovi territori annessi diventerà un attacco diretto alla Russia, che si sentirà in diritto di rispondere con ogni mezzo, armi nucleari comprese. Putin ricorre poi ad una mobilitazione di massa, i cui numeri non sono chiari, si parla di un milione di persone da mandare al fronte, inizialmente dovevano essere (solo??) 300 mila riservisti. La mossa suscita una reazione di protesta, vengono arrestate più di 1.300 persone, la paura della mobilitazione e di dover partire subito per il fronte in Ucraina ha portato molti cittadini russi a fuggire dal loro Paese per recarsi in Georgia e Finlandia dove si sono registrate molti chilometri di coda. Voli esauriti da Mosca.

All’interno i falchi spingono il leader russo ad essere ancora più duro fino alle estreme conseguenze, un Putin in evidente difficoltà è più pericoloso per la sicurezza del pianeta.

Archiviato il funerale della Regina Elisabetta, dopo ben 10 giorni di celebrazioni. Il popolo inglese ha dato una grande dimostrazione di unità, in un occasione dove non sono ammessi distinguo.

Buon weekend

MONDO

Il funerale della Regina Elisabetta, i grandi del mondo presenti, Mosca esclusa. Una Londra multiculturale si ferma, unita in un lunghissimo applauso.

L’Europa raccomanda un maxi taglio di fondi all’Ungheria. Orban assicura: “Farò le riforme”.

Draghi a New York: no alle ambiguità contro le autocrazie, sono in gioco gli anni futuri, solo la cooperazione risolve i problemi. Riceve il prestigioso premio come miglior statista dell’anno.

Gli USA frenano sulle forniture di armi più potenti all’Ucraina. Si teme una reazione di Mosca.

Putin annuncia un referendum sull’annessione alla Russia in 4 regioni occupate. La condanna di Onu, Usa e Ue: “voto farsa, non lo riconosceremo”. Putin minaccia l’uso dell’atomica e mobilita 300 mila riservisti, perde però parte del consenso interno, molti cittadini protestano e tentano di fuggire. Oltre mille arresti nelle maggiori città.

Draghi all’Onu: “referendum per l’indipendenza del Donbass sono un’ulteriore violazione del diritto internazionale che condanniamo con fermezza”.

Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, ai russi l’oligarca Medvedchuk in cambio dei comandanti della Azov.

L’appello di Pechino: tregua e ritorno al dialogo.

CASA NOSTRA

Per l’alluvione che ha colpito le aree di Senigallia e di Cantiano la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo plurimo e inondazione colposa.

Calano i prezzo di benzina e gasolio mai così bassi da un anno, importante l’intervento del governo sulle accise prorogato fino al 30 ottobre.

Mai così alto invece il prezzo del pane in Europa, più caro del 18%.

Alberto Genovese condannato a 8 anni, per due violenze sessuali, 2 anni alla ex fidanzata.

Tra pochi giorni scattano le nuove regole per i monopattini, freni e luci obbligatori.

Trema la terra da Catania a Genova cinque le scosse con epicentri distanti, treni cancellati in Liguria.

POLITICA

Tensione tra i leader, a Pontida Salvini attacca Draghi; Letta a Monza definisce Pontida una provincia ungherese; Meloni: prima viene l’interesse nazionale; Bonino: Meloni vuole la fine dell’Europa; Di Maio: votare Conte significa votare Salvini; Renzi a Palermo senza incidenti in una piazza presidiata dopo le dichiarazioni di Conte, che continua le sue giravolte; Berlusconi si smarca dagli alleati su Orban.

A Berlino il segretario del PD Letta incassa l’endorsment del leader dei social democratici tedeschi: per l’Italia sarebbe un segnale importante se vincesse lui e non la post-fascista Giorgia Meloni.

Salvini: “durante la guerra ho cambiato idea su Putin”, autonomia più urgente del presidenzialismo.

Tutti i big in tour elettorale nel sud Italia per il finale di campagna. Variabile reddito di cittadinanza per quasi il 70% arriva in famiglie che vivono sotto Roma. Quanto peserà sull’orientamento dei cittadini meridionali? Letta in Campania rilancia il salario minimo per fermare l’onda 5S.

E infine tutti i leader delle forze politiche a Napoli per la sfida finale.

ECONOMIA

Agenzia delle Entrate: in due anni stanziati 25 miliardi di aiuti per il Covid, la cifra più alta alla Lombardia.

Porsche sfida Ferrari in borsa, al via la quotazione per 75 miliardi.

Riparte il 62esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, con l’obiettivo di diventare la bussola mondiale del settore.

La Fed alza nuovamente il costo del denaro, tassi su dello 0,75% mai così alti dal 2008.

Allarme Bce, Euro a 0,98, mai così giù sul dollaro.

CULTURA

Woody Allen annuncia che “Wasp 22” sarà il suo ultimo film, poi si concentrerà solo sulla scrittura.

Si apre a Milano la rassegna JazzMi più di duecento concerti in città.

La Milano Fashion Week parte con i tributi a Elisabetta II e Carlo III. 68 sfilate e 105 presentazioni.

SPORT

Campionato, crollano Inter e Juve rispettivamente a Udine e a Monza, vince il Napoli a San Siro, la Roma sconfitta in casa dall’Atalanta, che condivide la cima della classifica con il Napoli.

INCHIOSTRO SPRECATO

Meghan chiede un incontro privato con Re Carlo