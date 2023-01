le notizie della settimana: Zelensky in finale a Sanremo

28 Gennaio 2023

Di nuovo notizie sul conflitto russo-ucraino, purtroppo di nuovo c’è poco, se non il numero di morti che la guerra incrementa ogni giorno di più, oltre alla pioggia di missili russi contro le città, le infrastrutture e la popolazione dell’Ucraina. Per il momento accantonata la possibilità di colloqui di pace. Il fronte occidentale si presenta compatto nella difesa del Paese invaso e negli aiuti inviati. Anche la Germania, inizialmente tiepida nel decidere di inviare i carri armati Leopard, acconsente all’invio dopo la decisione americana di fare altrettanto con i famosi Abrams. L’Italia, ha deciso di fare la sua parte decidendo di inviare armi per tutto il 2023, si inizia con l’invio di primi scudi missilistici. Il Ministro Crosetto propone all’Europa di escludere gli investimenti militari dal patto di stabilità Ue. Ricompare un po’ di sano antiamericanismo che non ha mai abbandonato una parte politica del nostro Paese. Contrari agli aiuti: M5s, Alleanza Verdi-Sinistra, e una parte del Pd; i soliti insomma. Riecco l’Elevato, che dal suo blog critica Zelensky che chiede di partecipare al festival di Sanremo, mentre assiste alla distruzione del suo Paese. L’ospitata del Presidente ucraino suscita mal di pancia tra i pacifisti. Si mobilita contro la presenza del leader ucraino al festival un comitato composto da Movi Ovadia, Massimo Fini, Carlo Freccero, Alessandro Di Battista e l’intera commissione DuPre (dubbio e precauzione) della quale fa parte anche Cacciari, la banda dei no-vax insomma. Tutto torna!

Veti incrociati all’interno del Pd tra i candidati alla guida del futuro partito, solo un’apparente clima di serenità manifestata da dichiarazioni di collaborazione: chi perde aiuterà il vincitore. Ci sarà da capire come si comporterà il nuovo leader rispetto alla posizione atlantista di Letta e i futuri rapporti invocati da molti con il M5S.

Sulle intercettazioni si è scritto molto e il ministro della giustizia Carlo Nordio si è visto anche molto tanto da spingere la premier Meloni a chiedere di limitare le esternazioni. Sul tema, oltre all’appoggio della maggioranza, arriva anche il sostegno del terzo polo con un appoggio quasi più alto di quello del governo stesso.

Sui carburanti, sciopero sì, sciopero no, sciopero forse, sciopero solo per alcuni, alla fine sciopero a metà, insomma tanto rumore (quasi) per nulla.

Buon weekend

MONDO

Nuova perquisizione nel domicilio di Biden nel Delaware, rinvenuti altri documenti, Trump punta sull’equivalenza dei dati ma legalmente si tratta di cose diverse.

Festa del capodanno cinese in America, un asiatico fa strage in un club. Almeno dieci le vittime ad una festa a Los Angeles. In California un asiatico spara su i lavoratori e uccide 7 persone. Subito arrestato.

Tajani in Egitto incontra il presidente Al-Sisi, sul tavolo la questione migranti e la crisi in Libia. Rassicurazioni sui casi Regeni e Zaki. In Italia critiche dalle opposizioni.

La Germania rassicura l’Unione Europea e Kiev sull’invio dei Leopard dalla Polonia, i carri armati essenziali per la difesa dell’Ucraina. Dall’Unione Europea, via libera a 500 milioni di aiuti militari a Kiev. La Russia definisce gli aiuti un chiaro e maggiore coinvolgimento dell’occidente nella guerra. Gli Usa approvano l’invio dei carri armati , Berlino invierà i Leopard, in Ucraina, la decisione di Washington fondamentale per la Germania. Meloni: grande unità tra gli alleati, il ministro Crosetto al Copasir ha confermato l’invio dello scudo antimissilistico.

Continuano gli attacchi russi, abbattuti 24 droni a Kiev.

CASA NOSTRA

Benzinai. Resta confermato lo sciopero, i sindacati però si dividono, non tutte le sigle aderiscono, alcune dimezzano la protesta e chiuderanno per un giorno soltanto. Sciopero rientrato, stop con un giorno di anticipo, ma restano alcuni nodi da sciogliere.

Arrestato il vero Andrea Bonafede, il geometra che prestò l’identità a Messina Denaro.

Ampie zone d’Italia tra il gelo e la neve previsti altri 10 giorni di freddo per l’arrivo di aria artica.

Ricorre la Giornata della Memoria, la preoccupazione di Liliana Segre, “tra qualche anno sui libri di storia, ci sarà solo una riga, la gente penserà: che noia questi ebrei”.

Giustizia, Ermini lascia e dichiara che il Csm non è un potere malato e nemmeno politicizzato, il Presidente Mattarella ammette che ci sono stati episodi gravi e evoca l’indipendenza dei magistrati: un pilastro della democrazia.

Eletto a vicepresidente del Csm il candidato leghista Pinelli preferito per pochi voti al candidato Romboli indicato dal Pd.

La Ong Geo Barrens di Medici senza frontiere sfida il decreto Piantedosi e devia la rotta salvando 237 persone.

POLITICA

Meloni in visita in Algeria lancia il piano Mattei: L’Italia entro due anni dovrà sganciarsi dal Gas russo e diventare l’hub di distribuzione dal nord Africa fino al cuore dell’Unione europea. Un progetto già discusso con il presidente Mattarella. Descalzi: “se proseguiamo così la dipendenza da Mosca nel 2024 si può azzerare”.

Il governo interviene sulla difesa del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Piena fiducia, a breve un incontro.

Tajiani riconferma la consegna di sistemi antiaerei all’Ucraina, contrari M5S, Sinistra e Verdi.

Berlusconi si schiera a favore di Nordio: la riforma della giustizia è una priorità.

Meloni interviene alla conferenza di Trieste sul tema “l’Italia e i Balcani occidentali” e dichiara: “I Balcani nella Ue sono una priorità del nostro governo”.

Concessioni balneari, il governo prende tempo, per ora niente proroghe oltre il prossimo 31 dicembre.

Qatargate la procura federale Belga rinuncia alla loro consegna, restano agli arresti domiciliari in Italia.

Suscita molte polemiche la proposta del ministro Valditara sugli stipendi differenziati ai professori a seconda di dove vivono e lavorano.

ECONOMIA

Il Ministro delle Imprese Urso: la produzione è in ripresa il peggio è passato, ha prevalso la posizione dell’Italia sul Prince cup europeo che ha fatto crollare il, prezzo del gas.

Tutto esaurito per le obbligazioni Eni, richiesta record per 10 miliardi.

Milleproroghe: proroga del supoerbonus per le villette, 110% fino a giugno.

Pos, spese azzerate fino a 10 euro, il governo tratta con gli operatori.

CULTURA

Le nomination degli Oscar, a Hollywood record di candidature,

Intervento di Zelensky a fine gara nella serata finale del festival di Sanremo.

SPORT

Il Napoli continua la sua corsa verso lo scudetto vincendo per 2 a 0 in casa della Salernitana; la Juventus a -15 punti di penalizzazione pareggia 3 a 3. con l’Atalanta e piomba al nono posto, si avvicina la Roma che batte lo Spezia per 2 a 0. Sconfitte entrambe le milanesi. Il Milan perde per 4 a 0 contro la Lazio e l’Inter per 1 a 0 contro l’Empoli.

INCHIOSTRO SPRECATO

Alba Parietti e il manager Fabio Adami: “la gelosa sono io, mi accorgo di come lo guardano le altre.”