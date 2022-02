Quanta Ucraina annetterà Putin?

23 Febbraio 2022

Dopo il riconoscimento delle repubbliche secessioniste da parte del Cremlino, le truppe russe hanno varcato il confine con l’Ucraina e occupato, ufficialmente per svolgere una missione di peacekeeping, quelle parti degli oblast (regioni) di Luhans’k e Donetsk che già dal 2014 erano sotto il controllo effettivo dei “ribelli”. Per quanto carica di conseguenze sul piano del diritto internazionale e della diplomazia, questa mossa non ha provocato finora conseguenze sul campo: le forze armate di Kyiv non hanno perso un metro quadrato di terreno, ma adesso fronteggiano non più milizie armate e finanziate dalla Russia, ma il suo esercito regolare.

Nel fenomenale discorso dell’altro giorno, davanti ai suoi tenuti a debita distanza, Vladimir Putin ha ribadito quanto aveva scritto in un lungo articolo dell’estate scorsa, che cioè l’Ucraina non ha senso, né diritto di esistere come Stato indipendente, ma è soltanto una creazone artificiale e antistorica, un pezzo di Russia separato per errore dai bolscevichi.

Se ne deduce che vorrebbe vederla riunita alla “madrepatria”. Quali sono le sue opzioni?

1) Far effettuare un plebiscito per l’annessione dei territori già occupati, che vincerebbe senza bisogno di brogli, perché gli abitanti sono in stragrande maggioranza filorussi

2) Riconosciuta la sovranità delle repubbliche secessioniste anche sulla parte delle regioni di Luhans’k e Donetsk ancora controllata da Kyiv, far avanzare l’esercito fino a occuparle interamente e poi fermarsi lì

3a) Invadere l’intera Ucraina da nord (Bielorussia), est (Russia), sud (Crimea e Mar Nero), stringendo in una sacca l’esercito ucraino schierato sul fronte bellico del Donbas e occupando la capitale Kyiv per poi

3b) Instaurarvi un governo filorusso

4) Riunire Ucraina, Bielorussia e Russia in una nuova entità federale, in cui comanderebbe soltanto il Cremlino, cioè lui

5) Mettere sotto il diretto controllo di Mosca tutta la parte dell’Ucraina dove l’elemento etnico russo è maggioritario o costituisce una larga minoranza, creando una “piccola Ucraina” vassalla nello spazio senza sbocco al mare che va da Kyiv al confine polacco.

Che cosa deciderà? Probabilmente non lo sa nemmeno lui. Va sgombrato il campo da qualunque cosiderazione etica o giuridica, per Putin vale solo la forza. Nessuno si aspetta che le forze ucraine possano resistere efficacemente a un massiccio attacco russo, perché sono circondate da tre lati e il terreno è ideale per l’azione, almeno fino a quando il disgelo non lo trasformerà in un mare di fango che intrappolerebbe soldati e carri armati.

La scomparsa dell’Ucraina come Stato indipendente dalla mappa dell’Europa è un’ipotesi che nessuno di noi aveva mai immaginato, ma è un’eventualità che non possiamo escludere solo perché pensiamo che “nel XXI secolo non può accadere”. Putin ragiona come il classico imperialista del passato, non deve rispondere all’opinone pubblica e nemmeno a un ristretto comitato, come almeno parzialmente era il caso di Kruscev e Breznev. Non si cura di quante vite umane potrebbe causare una guerra e sicuramente pensa di vincerla facilmente o con costi “accettabili”, presentandosi poi come un nuovo Cesare (zar) ai Russi e alla storia. Ma, direte voi, per farne che cosa? Già, ma che cosa se ne faceva Hitler di sprecare forze per mandare gli ebrei nei campi di sterminio? L’ideologia può dominare la mente di un autocrate.

Le truppe di Mosca hanno invaso Budapest nel 1956, Praga nel 1968, a Varsavia nel 1981 lasciarono che fosse Jaruzelski a fare il lavoro sporco, il DNA di Putin è quello e se non c’è più la bandiera rossa del comunismo in cui avvolgersi, si ricorre al nazionalismo russo che si scontra con l’altrettanto anacronistico nazionalismo ucraino, il quale, va ricordato, ha portato alla chiusura di scuole in lingua russa, alla mancata equiparazione del russo come lingua ufficiale, anche solo nelle regioni a maggioranza russofona etc.

Che cosa possono fare i Paesi occidentali per impedire la “finis Ucrainae” ? Niente, perché non abbiamo voglia di intervenire militarmente, di morire per Kyiv e, se volessimo, non potremmo farlo con successo.

Di fatto riconosciamo da sempre che l’Ucraina fa parte della sfera di influenza russa, per questo non l’abbiamo accolta nella NATO. Del resto, la mancata equa e pacifica convivenza con la popolazione russofona ci avrebbe impedito di farlo.

Dunque dell’Ucraina sarà quel che Putin vorrà e sono sicuro che le cancellerie occidentali concordino. Abbiamo abbaiato alla presa della Crimea, dove però non si è lamentato nessuno, essendo quasi tutti Russi e non si oppone nessuno, sul posto, al riconoscimento delle repubbliche secessioniste. Noi in occidente abbiamo lamentato allora e lamentiamo ora la violazione del diritto internazionale, ma a Putin non abbiamo dato punizioni che fanno male e l’appetito gli vien mangiando. L’interrogativo è quando si riterrà sazio.

Ripete che vorrebbe che la NATO tornasse indietro ai confini precedenti la caduta del Muro di Berlino, a Trastevere ci si chiederebbe se ci fa o ci è. L’articolo 5 del Trattato Nord Atlantico obbliga tutti i firmatari a intervenire in soccorso di un Paese membro attacato militarmente e ci sembra uno scudo efficace, ma Mosca potrebbe vedere il bluff, invadendo i Paesi Baltici, che sono indifendibili in una guerra convenzionale.

Spero che la bislacca idea di Grande Russia di Putin almeno non preveda revanscismo nei confronti di Stati non russi, che sono sfuggiti alle grinfie del Cremlino nel 1991. Che il suo ego si accontenti delle annessioni già operate, che le spacci per grandi successi e non vada oltre.

Quanto a noi, ci tocca ricordare qualcosa che abbiamo dimenticato per trent’anni.

SI VIS PACEM PARA BELLVM