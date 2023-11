era meglio accorgersene prima

18 Novembre 2023

Come ogni settimana ecco i fatti più importanti dei giorni passati

La performance televisiva di Grillo: confessioni di un guru pentito, rilancio di una nuova tournée teatrale o bilancio della sua carriera di comico? La confessione: ho sbagliato tutto, poi scarica Conte e aggredisce l’avvocato Bongiorno per una maldestra difesa d’ufficio di suo figlio. Intanto La7 con Fazio incassa 2.488.000 spettatori e segna il record per l’emittente del gruppo Discovery. (Il Riformista)

L’ennesima giornata di sciopero nei trasporti e di alcuni settori pubblici, indetta dalla Cgil per venerdì 17 novembre, ha spinto anche la Commissione di Garanzia nell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici a chiedere ai sindacati di rimodulare la decisione per la tutela dei consumatori. Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti, si è detto pronto a firmare la precettazione per impedire che la protesta possa paralizzare il Paese. Landini&Co. confermano la mobilitazione. Poi la decisione, sciopero ridotto a sole 4 ore. (Il Giornale)

Voci di un’intesa per il rilascio di 80 donne e bambini israeliani ostaggi, in cambio di donne e adolescenti palestinesi detenuti da Israele. Negoziati in corso, coinvolti anche Qatar e Egitto. Hamas frena dopo l’assedio all’ospedale Al-Shifa. Netanyahu non esclude l’accordo. (Quotidiano Nazionale)

Le truppe israeliane occupano il parlamento di Gaza, sui social rimbalza la foto delle truppe che espongono le bandiere con la stella di David all’interno dell’aula dove si riunivano i rappresentanti di Hamas. Intanto la battaglia infuria attorno agli ospedali e Joe Biden lancia l’ennesimo appello alla moderazione. (HuffPost)

Il premier britannico Rishi Sunak ha annunciato un rimpasto di governo formalizzato con il siluramento della ministra dell’Interno, Suella Braverman e con il ritorno sulla scena di David Cameron, nominato nuovo ministro degli Esteri. l’ex premier caduto in disgrazia dopo il risultato del referendum sulla Brexit del 2016 che lui stesso aveva convocato e contro il quale aveva fatto campagna sostenendo il “no” all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.(Il Fatto Quotidiano)

Riaffiora la questione balneari. Potrebbe arrivare a breve la lettera d’infrazione di Bruxelles. Il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, ha messo questa ipotesi sul tavolo, in questo caso l’esecutivo si metterà al lavoro per scrivere una norma di riordino partendo dalla mappatura. Si attende di capire inoltre come finirà la partita sul MES che per Meloni è stata sempre un’arma negoziale da inserire nelle trattative ben più complesse sul Patto di stabilità. (Il Foglio)

Sinner riesce finalmente a battere il n°1 al mondo Diokovic e lo fa con il piglio del campione, chiudendo in tre set 7-5; 6-7; 7-6, in tre ore. Una vittoria che segna una tappa fondamentale nella carriera dell’altoatesino. Torino impazzisce: “ragazzi abbiamo vinto insieme” (La Gazzetta dello Sport)

Incontro di 4 ore tra Biden e Xi che dichiara: “il pianeta è abbastanza grande per il successo di entrambi i Paesi”. I principali temi affrontati: 1)la ripresa delle comunicazioni tra i vertici militari; 2)limitare l’emissione dei gas serra in tutti i settori dell’economia; 3) accordo che impegna Pechino a evitare l’esportazione di precursori usati per produrre il fentanyl, l’oppioide sintetico che fa strage negli Usa. Poi la gaffe di Biden: “passi avanti ma resta un dittatore”(Corriere della Sera)

Il governo italiano incassa una vittoria politica a Bruxelles sull’accordo siglato con l’Albania per la gestione dei migranti. La commissaria della Ue agli affari interni, Johansson, ha detto che la valutazione preliminare “è che l’accordo non viola il diritto Ue” in quanto ricade “al di fuori del diritto Ue” e in un Paese extra europeo come l’Albania non si applica il diritto Ue. (Il Foglio)

Arriva come annunciato la lettera da Bruxelles con il parere motivato sulle concessioni balneari che formalizza l’ultima fase della procedura di infrazione sulla direttiva Bolkestein. Il governo ha due mesi per conformarsi al parere della commissione ed evitare la maxi sanzione. La Ue ha inviato anche una lettera con parere motivato che contesta l’assegno unico. Secondo Bruxelles la legislazione viola il diritto della Ue in quanto non tratta i cittadini europei in modo equo, quindi è una discriminazione. (Corriere della Sera)

Decreto sicurezza ecco le principali misure: più tutele per le forze dell’ordine, nuovo reato contro le rivolte nelle carceri, contrasto alle occupazioni abusive, pene più severe per chi truffa gli anziani, esecuzione della pena in caso di detenute madri, stretta contro i blocchi stradali, misure anti borseggio e anti accattonaggio dei minori, adeguamento degli organici delle forze armate. (Il Sole 24 Ore)