Elezioni federali in Germania: quali conclusioni trarre

15 Settembre 2019

Ora che sono passate due settimane dalle elezioni in Sassonia e Brandeburgo, e terminate le fasi convulse del post-voto, si possono trarre tre conclusioni a livello politico, che investono l’est della Germania nel suo complesso e che dovranno essere verificate nei prossimi mesi, quando si voterà in Länder minori ma che contribuiranno a dirci se l’est della Germania sta cambiando (senza contare il forte valore simbolico di zone come la Turingia, ad oggi l’unica con presidente Linke).

La prima è che l’estrema destra nazionalista di Alternative für Deutschland, dopo essersi rivelata inconcludente nelle elezioni di un anno fa in Baviera e Assia e non aver ottenuto grossi risultati alle europee, cresce moltissimo lì dov’è più forte: ad est. Ci sarebbe tantissimo da dire sul fatto che Länder ex DDR, abituati a votare Linke, stiano passando all’estrema destra, ma non è la sede. Una cosa però la si può dire: la narrativa della Germania che guarda a destra sarà anche stata sbugiardata altrove, ma ad est il fenomeno è concreto e AfD è il secondo partito in entrambi i Länder al voto.

Anche i Verdi crescono ad est, terra per loro tradizionalmente complessa. Proprio questo dato conferma che la vera novità della politica tedesca sono loro, e non AfD (però si rilegga sopra). Questa dinamiche tra loro opposte dicono molto del conflitto est/ovest, e in qualche modo potrebbero mostrare tutta la loro rilevanza nei prossimi anni, più che nelle settimane seguenti qualche appuntamento elettorale locale.

Da ultimo, la Linke, tradizionalmente forte a est, perde oltre otto punti sia in Sassonia che in Brandeburgo. Sarà interessante vedere come andrà ad ottobre in Turingia (governata da un presidente Linke e una coalizione SPD-Linke-Verdi), ma intanto l’ex DDR non è più il bacino della sinistra radicale tedesca. Proprio la crescita dei Verdi e la discesa della Linke sembrano indicare un progressiva “normalizzazione” della Germania orientale, in cui negli ultimi mesi si osservano dinamiche più simili del solito al resto del Paese.

Di fronte a queste considerazioni, sembra che – per paradossale che possa sembrare nell’ex DDR – AfD potrebbe trovarsi in futuro a rappresentare la vera specificità della Germania est.