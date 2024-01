Il Re di Germania è tornato

17 Gennaio 2024

“Gli insegnanti, i medici e i giuristi sono i tre agenti del satanismo: i medici si preoccupano di mantenerci in uno stato di debolezza, gli insegnanti di farci seguire uniti i dettami del Sistema, mentre i giuristi ci forniscono la cornice a cui, apparentemente, non possiamo sfuggire[1]”.

Peter I, Re di Germania

In barba alle leggi vigenti ed a ciò che si crede, una branca dell’estrema destra antisemita ha rifondato lo Stato tedesco. Questa “altra” Germania è una monarchia costituzionale, secondo i suoi sudditi. Come ogni nazione degna di questo nome batte moneta (digitale, per il momento), rilascia documenti di identità, passaporti e patenti, e permessi per fondare nuove imprese o trasferirne di nuove dall’estero – ivi compresa l’illegittima Repubblica Federale Tedesca (RFT). Inoltre offre ai propri sudditi la possibilità di versare i risparmi nei locali istituti di credito o di stipulare polizze assicurative con le compagnie del regno nei territori governati dal re Peter I: i castelli di Bärwalde (Boxberg, Sassonia)[2] e di Wolfsgrün (Eibenstock, Sassonia)[3], l’antica tenuta della Cancelleria di Halsbrücke (Sassonia)[4] e una vasta tenuta a Lutherstadt Wittenberg (Sassonia-Anhalt), sede del Governo[5], dove vengono organizzati gli annuali Open Day a cui, ai tempi della pandemia, si poteva accedere senza mascherina, test e vaccinazione: i negazionisti e i complottisti costituiscono, nel complesso, una fetta importante dello zoccolo duro fra i sudditi del Regno[6] .

Il problema del Regno di Germania, dei suoi sudditi e del suo Re è che nessuna nazione, ivi compresa la Repubblica Federale Tedesca, ne riconosce la legittimità. Il “Königreich Deutschland” (KRD) è una entità nata nel 2012 dalla fantasia di Peter I, al secolo Peter Fitzek: originario di Halle (Sassonia-Anhalt)[7], Fitzek è stato cuoco, istruttore di karate[8] e gestore di un negozio di oggetti esoterici[9]. Da dodici anni l’autoproclamato Re e il suo team cercano di espandere i propri domini acquistando proprietà immobiliari in diverse aree della Germania: un ex conservificio a Wittenberg, trasformato in sede del reame e luogo dell’incoronazione, ma anche i castelli di Bärwalde e Wolfsgrün, costati rispettivamente 1,3 e 2,3 milioni di Euro[10].

Come vedremo, una parte dei soldi necessari al funzionamento delle attività vengono dalle cospicue donazioni dei sudditi. Non era noto dove questo denaro finisse e come venisse amministrato, finché The Global Pitch non ha scoperto una struttura finanziaria offshore, ancora sconosciuta alla magistratura tedesca, che è stata costituita a partire dal 2014, con sede in un palazzo di uffici a Basingstoke, una cittadina nella campagna inglese a metà strada tra Londra e Southampton, che ospita diverse industrie e società finanziarie, cresciuta durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i bambini londinesi venivano inviati in campagna per sfuggire ai bombardamenti tedeschi. Nel corso degli anni, l’intera struttura, che conta oramai oltre cento società finanziarie, è stata spostata in un ufficio della città di Bury, piazzata presso un fiduciario locale, ed amministrata da Jochen Bloom, Manfred Wuttke e pochi altri cittadini tedeschi con una biografia pressocché sconosciuta[11]. Queste società risultano inattive, ma possono gestire conti bancari esteri, che sfuggono a qualsiasi controllo.

Tra queste società spicca la European Holding Ltd.[12], che controlla tutte le altre entità: tra queste la Reichssparkasse[13], la CSC Credit & Saving Company Ltd. (nome che ha assunto la Gemeinwohlkasse, ovvero il fondo di previdenza del regno in cui i sudditi investono il proprio denaro)[14], due società militari per l’organizzazione di un esercito volontario e/o mercenario[15], due società di cybersecurity e servizi di sicurezza personali[16]. Questa struttura dà una dimensione della potenziale pericolosità del progetto dei monarchici, perché è costituita in modo da poter raccogliere fondi per un colpo di Stato o, per lo meno, per esercitare una pressione militare sulla quotidianità della Repubblica Federale Tedesca.

Al contempo, c’è da presumere che European Holding raccolga anche fondi per le acquisizioni immobiliari. Ci sono stati tentativi di acquisto anche nel Brandeburgo, nella Sassonia-Anhalt, nell’Assia e nello Schleswig-Holstein. Secondo Fitzek il regno cerca immobili in tutti gli stati federali[17]. Avendo egli restituito la propria carta d’identità tedesca, non compare in alcun atto d’acquisto degli immobili entrati nella disponibilità del Regno. Vengono dunque utilizzati prestanome: lo svizzero Marco Ginzel, stretto collaboratore di Fitzek, appare come acquirente in uno dei contratti, mentre l’associazione FairTeilen eV Wittenberg, che risulta più volte nelle domande di acquisto di proprietà, è presieduta dallo stesso Ginzel[18] e da Mathias Blaul[19].

Si tratta di un’associazione con sede legale ad Aschaffenburg, mentre l’indirizzo postale è una casella postale di Lutherstadt Wittenberg[21]; questa si occupa ufficialmente di aiutare le organizzazioni no-profit a raccogliere fondi e donazioni per le proprie attività[22]. Il Regno riesce ad accaparrarsi immobili di pregio come i castelli anche perché le amministrazioni locali non riescono ad ottenere finanziamenti dal Ministero delle Finanze per esercitare il proprio diritto di prelazione nell’acquisto, non essendo gli edifici classificati come d’importanza nazionale[23]. Nella tenuta di Bärwalde, Fitzek vuole realizzare un villaggio/comunità dove i seguaci possano vivere in totale indipendenza dal mondo esterno, mentre Wolfsgrün è ora un centro per seminari e conferenze, oltre che un presidio sanitario. Fitzek stesso vive in una delle dipendenze del castello[24].

Altre strutture vengono acquistate da privati cittadini poco noti; ad esempio, nel 2022 un sostenitore del KRD riesce ad acquisire due proprietà più grandi a Bad Lauterberg (Bassa Sassonia) e Gera (Turingia), ma il collegamento con il Regno diventa evidente solo nel 2023[25]. Al di là dei progetti abitativi di comunità, gli immobili vengono usati per eventi di natura eversiva, come i seminari su come uscire dal sistema, in cui vengono spiegati i passaggi necessari per svincolarsi dall’appartenenza allo stato della Repubblica Federale per diventare sudditi del KRD. Questo processo implica la violazione di diverse leggi e regolamenti tedeschi; la spinta ad intraprendere questo percorso proviene, a volte, dalla promessa di esenzione fiscale per privati e imprese.

Oltre ad essere illegale, il procedimento di uscita dalla Repubblica Federale Tedesca e di entrata nel Regno di Germania comporta dei costi di parecchie centinaia di euro, che si sommano a quelli investiti per partecipare ai seminari[26]. Fra le attività del KRD che funzionano da tempo c’è quella del rilascio documenti: un certificato di cittadinanza più carta d’identità costa 440 E-Mark (480 Euro)[27], la moneta digitale ufficialmente adottata dal KRD; si possono avere anche la patente e il passaporto. Per chi è interessato a fondare nel Regno una nuova impresa o a trasferirvene una esistente dall’estero, basta compilare la relativa modulistica e pagare 1400 E-Mark (1650 Euro), al netto di spese aggiuntive che variano in base alle dimensioni dell’attività e al numero dei lavoratori impiegati[28].

Queste operazioni sono subordinate all’apertura di un conto corrente presso la Königlichen Reichsbank[29], la Banca Reale del Regno. L’istituto non è registrato nella Germania Federale, quindi è impossibile accedere ai suoi atti per capirne il volume d’affari e la lista degli azionisti. Nel conto di questa banca si può versare denaro, che viene contestualmente convertito in E-Mark, la moneta con cui si possono acquistare beni e servizi offerti dalle attività operanti all’interno del sistema economico del KRD; una volta versato, tuttavia, il denaro non è più convertibile in Euro o in qualsiasi valuta “estera”, obbligando il titolare del conto a spenderlo interamente all’interno del circuito delle imprese del Regno[30]. Il ventaglio di opportunità a disposizione dei sudditi di Peter I è arricchito dalla già citata Gemeinwohlkasse, un fondo di previdenza pubblico tramite cui si è invitati ad investire in progetti regionali di sviluppo che garantirebbero un ritorno a livello collettivo e individuale[31].

Secondo l’Ufficio Federale Tedesco per la Difesa della Costituzione (Bundesamt für Verfassungsschutz), i sostenitori della KRD vanno incontro a delle perdite finanziarie considerevoli, poiché non hanno diritto al rimborso delle somme versate[32]. Attiva dal settembre 2020 con l’apertura della prima filiale a Ulm (seguita da Dresda, Menden e Lutherstadt Wittenberg), la Gemeinwohlkasse è oggetto di indagine da parte dell’Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (BaFin), che nell’febbraio 2023 dispone la chiusura degli uffici del fondo[33]. La decisione non è ancora operativa, perché il procedimento di liquidazione dei beni della società sarà estremamente complesso, e le autorità tedesche sono alla ricerca di documenti che descrivano quanti soldi siano nella pancia della Gemeinwhohlkasse e dove siano nascosti[34].

Sono a disposizione dei sudditi anche una cassa malattia e un fondo pensioni, il che aiuta il Re nel suo tentativo di far riconoscere il suo nuovo “Stato nello Stato”[36]. Elemento fondamentale nel percorso di autolegittimazione è la Costituzione del Regno[37], da cui emerge che il KRD è una monarchia elettiva, anche se è il Re a scegliere il successore, successivamente confermato dal popolo [38]. La libertà di stampa[39], di associazione[40] e di espressione[41] sono garantite, è proibita la pena di morte[42], è vietata l’esportazione di armi[43]. In tema fiscale, le imposte sono pagate su base volontaria[44]. L’ultimo articolo, il numero 92, spiega che, fino alla effettiva organizzazione del Regno e dei suoi organi (Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, elezione dei Rappresentanti del Popolo e del Presidente del Consiglio della Nuova Germania) tutti i poteri sono insindacabilmente concentrati nelle mani del Sovrano Supremo[45].

Peter Fitzek acquista e ristruttura castelli e ville spendendo i denari dei seguaci, che spesso donano anche i propri possedimenti immobiliari in cambio di un posto dove vivere nel futuro Regno[46]. Nonostante l’arguzia, re Peter incappa più volte in guai con la legge: nel luglio 2023 viene condannato in primo grado a otto mesi di reclusione senza condizionale per l’aggressione ai danni di una funzionaria del distretto Dessau-Roßlau[47]; dal 2011 ad oggi Fitzek colleziona una lunga serie di condanne al carcere o a pene pecuniarie per lesioni personali, rissa, guida senza patente (molte volte), violazione della legge sulle assicurazioni.

Nel giungo 2016 finisce in custodia cautelare in carcere (per rischio di fuga), nell’ambito di un processo contro di lui per aver condotto operazioni bancarie senza l’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza finanziaria (BaFin) e aver abusato della fiducia degli investitori: secondo gli inquirenti egli avrebbe gestito via Internet un fondo di cooperazione, utilizzandolo per effettuare investimenti. Quasi 600 persone hanno versato complessivamente sui conti del fondo circa 1,7 milioni di euro: la procura è convinta che Fitzek ne abbia utilizzati 1,3 milioni – mai più rinvenuti – per i propri scopi[48]. Torna libero nell’aprile del 2018, dopo 22 mesi di reclusione, per poi venire nuovamente arrestato nel novembre dello stesso anno[49] e rimanere dietro le sbarre fino a febbraio 2019. In aprile riapre la Royal Reichsbank[50]; da fine 2020 al febbraio del 2022[51] è nuovamente in carcere.

Oltre a acquisire terreni e fabbricati, il KRD tenta di accaparrarsi l’adesione di fette della popolazione attraverso il sostegno a proprietari di attività in crisi: in cambio di aiuto per risollevare le sorti del proprio esercizio, i gestori accettano di diventare ufficialmente sponsor del KRD. David Ekwe-Ebobisse, cittadino tedesco di padre camerunense, gestisce un negozio di prodotti vegani a Francoforte sul Meno e si dichiara seguace del KRD; all’esterno dell’esercizio è esposto un cartello su cui è scritto che, entrando, si diventa temporaneamente cittadini del Königreich Deutschland, rinunciando ad accampare ulteriori diritti sulle transazioni[52]: i clienti che acquistano qualcosa lì – ad esempio i biglietti per gli eventi nei locali del club – hanno un’affiliazione temporanea con il Regno di Germania (KRD) per la durata del rapporto commerciale, compreso un eventuale periodo di garanzia. In caso di controversie legali, dunque, essi devono riferirsi in prima istanza alla Costituzione, alle leggi e alla giurisdizione del Regno. Con questo espediente si legano la tutela dei singoli interessi imprenditoriali all’obiettivo del KRD di aumentare, seppur temporaneamente, il numero dei propri affiliati[53].

Un altro esercizio noto per essere stato una delle aziende del KRD è il ristorante “Hacienda Mexicana” di Saalfeld-Wöhlsdorf (Turingia): dalla fine del 2019 l’esercizio reca all’ingresso un cartello che recita:” Accesso riservato solo ai cittadini e ai membri del Regno di Germania”. Il ristorante diventa noto a livello nazionale per aver ospitato, in tempo di restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus, eventi con la presenza dei leader di AfD Björn Höcke e Alice Weidel. Nel novembre 2020 vi ha luogo anche un incontro segreto fra Michael Ballweg, organizzatore del movimento Querdenken 711 (pensiero laterale) e Peter Fitzek, conclusosi prematuramente a causa dell’irruzione della polizia su segnalazione anonima di mancato rispetto delle norme anti-covid (alla riunione sono presenti 80 persone fra seguaci di Fitzek e fanatici anti restrizioni invitati da Ballweg)[55].

Per le numerose infrazioni alle norme sul distanziamento, numerosi arretrati fiscali e per avere l’attività continuato ad operare pur essendo stata cancellata nell’ottobre 2019 (perché trasferita sotto il KRD), nell’agosto 2021 l’Amministrazione statale della Turingia emette un divieto di attività commerciale nei confronti del proprietario, che nel dicembre successivo è costretto a vendere il ristorante[56].

La signora Ute Kowalewsky e il suo compagno Heinrich Müller si incontrano, nel luglio 2023, presso il vecchio hotel con centro termale Wiesenbeker Teich di Bad Lauterberg (sito patrimonio UNESCO)[57] presso Harz (Bassa Sassonia). Dopo dodici anni di chiusura e decadenza, la donna ha acquistato l’immobile per 200.000,00 euro. Un affare per la ex-tesoriera di „Konvent zur Reformation Deutschlands“ (Convenzione sulla Riforma della Germania), un piccolo partito diretta emanazione del KRD, che prova invano ad avere un proprio braccio politico nel Bundestag[58]. La Kowalewsky, una naturopata, è una delle persone chiave della rete di Peter Fitzek: già nel 2021 suggerisce l’acquisto di un immobile per il Regno.

A Bad Lauterberg prende l’impegno di guidare i lavori che dovrebbero trasformare l’albergo in un centro sanitario e per conferenze, oltre a sfruttare il terreno di 2780 mq per spazi abitativi[59]. Fra gli attivisti impegnati nei lavori di ristrutturazione c’è anche il fornaio Niels Fortmann, estremista di destra di Nienburg an der Weser, appartenuto al gruppo neonazista “Nationale Offensive Nienburg”[60] e condannato nel 2007 a sei mesi (pena sospesa) per incitamento all’odio, reato maturato in qualità di responsabile del sito web relativo al periodico “Stimme des Reiches”[61], pubblicazione che ha legato il proprio nome a quello della negazionista dell’Olocausto Ursula Haverbeck, novantacinquenne pluripregiudicata e, al tempo, moglie di Werner Georg Haverbeck, che è stato un membro di spicco del partito nazista[62]: Untersturmführer (equivalente a grado di tenente) delle SS, dopo una carriera militare durante la seconda guerra mondiale, nel 1984 è stato l’animatore del Comitato per l’Organizzazione delle Celebrazioni del 100° anno dalla nascita di Adolf Hitler[63]. Dopo aver disposto un’azione di controllo da parte delle forze dell’ordine ad agosto, a fine novembre 2023 la procura di Gottinga interviene a chiudere un chiosco aperto nei pressi del nuovo possedimento reale: sembrano le prime mosse di una battaglia all’espansionismo del KRD nella zona[64].

Nel 2014 Ute Kowalewski fonda a Garbsen, nei pressi di Hannover (Bassa Sassonia), sua città natale, la FairTeilen eV[65], associazione che nel dicembre 2017 viene spostata ad Aschaffenburg (Baviera). A quel tempo sono membri della FairTeilen anche Marco Ginzel e Miriam Stojanovic, originaria di Lutherstatd Wittenberg[66]. Nel 2021 la sede dell’associazione viene spostata proprio a Wittenberg: in quello momento la Kowalewski è già uscita da FairTeilen, seguita in quest’occasione dalla Stojanovic, mentre fa il proprio ingresso Mathias Blaul[67].

Stojanovic è proprietaria dell’azienda Rainbow-Tech (Döbeln)[69], che si occupa di vendere macchinari per il riscaldamento e raffrescamento dell’aria attraverso il sistema brevettato “Klimagie”: il “Magus 5/20” proposto in vendita sul sito dell’azienda è un apparecchio grande come un frigorifero che, grazie all’utilizzo delle ultime scoperte di fisica quantistica, non sottrarrebbe calore all’ambiente per funzionare, generando energia autonomamente e senza emissioni di CO2, consentendo un risparmio minimo del 40% rispetto ai tradizionali sistemi ad olio, a gas ed elettrici[70].

Senza informazioni chiare sul prezzo di questi rivoluzionari apparecchi né sul loro funzionamento (sul sito della ditta e sulle brochure non compare il simbolo di attestazione ad alcun protocollo internazionale di conformità), il KRD promette l’autarchia energetica ai cittadini del regno, senza la fiducia degli osservatori esterni, che bollano l’invenzione come una ciarlataneria[71]. Il direttore vendite della Rainbow-Tech è il dottor Thomas Oliver Herb[72]; con lo pseudonimo di Thomas Hoffman pubblica il libro “Mein Besuch in einer besseren Welt” (La mia visita ad un mondo migliore), considerato una delle opere cardine dell’universo KRD, tanto da essere in vendita sul sito della Gemeinwohl Akademie, la piattaforma di conoscenza olistica del regno[73], assieme a volumi su pratiche esoteriche e cure alternative[74].

Laureato in matematica a Gottinga, consegue prima un master in fisica al California Institute of Technology e poi, tornato a Gottinga, un dottorato in matematica. Herb è docente presso la Gemeinwohl Akademie[75]. I libri venduti dall’Akademie sono editi dalla casa editrice Julia White Verlag, il cui indirizzo è lo stesso della Rainbow-Tech: Wöllsdorfer Ring 7, Döbeln[76]. A questo indirizzo la Stojanovic ha registrato anche un negozio che opera su e-bay[77]. Nel maggio del 2023 Herb e la Stojanovic fondano la società croata Dobar Raj D.O.O. (Donji Srb), che si occupa di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi[78]: il sito dell’azienda indica la prossima apertura di un distributore di carburante nel paese di Srb, trecento chilometri a sud di Zagabria[79].

Nella strategia di crescita reddituale delle casse del regno, i seminari costituiscono una voce importante: oltre al denaro speso per ottenere la cittadinanza, gli attivisti che intendono diventare messaggeri del nuovo vangelo conducendo i vari tipi di incontri per l’uscita dal “sistema” e l’entrata nel KRD, devono seguire un corso di primo livello del costo di poche centinaia di euro, a cui si aggiunge, una volta superato l’esame, una tassa di licenza; per ottenere il certificato di Seminar Leader di secondo livello, bisogna frequentare un altro corso del costo mensile di 3000 euro. Come incentivo e ricompensa, Fitzek offre ai Seminar Leader una provvigione sui contratti che riescono a chiudere. Ogni nuovo cittadino portato nel regno, ogni azienda lì fondata o trasferita, ogni nuovo contratto con il locale sistema previdenziale, ogni nuovo conto corrente o libretto di deposito aperto presso la banca del KRD e contestuale trasferimento di capitale, ogni acquisto del sistema Klimagie dell’azienda Rainbow-tech diventano un modo, per gli attivisti più coinvolti, di limitare le perdite di denaro[80]. Peter I, a quel punto, si limita ad incassare.

Il negoziante di Francoforte Ekwe-Ebobisse è uno dei volti più noti fra i cittadini del Regno, star di Instagram con il proprio canale in cui diffonde le proprie idee sul mangiar sano e mantenersi in forma[81]. Ancora più importanti sono Marco Ginzel, una figura molto vicina a Fitzek, e Dirk Schneider, noto per aver tentato, nel 2021, di acquistare una principesca villa accanto al Bogensee, a nord-est di Berlino, un tempo di proprietà di Joseph Goebbels, ministro della propaganda nazista molto vicino a Hitler. Di proprietà della città di Berlino, la villa (da anni in rovina) è stata messa in vendita, attirando l’attenzione di “Leben & Kreative Campus Bogensee”, un’associazione culturale che intende ristrutturarla e trasformarla in un centro polivalente.

Ad un esame più attento da parte degli attuali amministratori, tenuti a vigilare sulle sorti di quei edifici dal passato “sensibile” sfuggiti alla demolizione, emerge il nome di Schenider fra le figure chiave del gruppo interessato all’acquisto[83]. Attraverso l’iniziativa “OpTinfoil” (che prende di mira i movimenti cospirazionisti)[84], il gruppo Anonymous ha reso noti molti documenti relativi al progetto di acquisizione della proprietà, inclusi alcuni scambi di lettere fra Fitzek e Schneider, facendo venire alla luce particolari significativi: indagato per frode e residente dal 2020 a Bogensee, Schneider agisce direttamente per conto del Re, che lo invita a mantenere segreto il coinvolgimento del KRD.

Dai documenti pubblicati da Anonymous emerge che l’ambasciatore reale progetta di realizzare nell’area alberghi, un centro di meditazione e un edificio per seminari e grandi eventi, ma anche un ristorante vegano e un centro sanitario per le puerpere. Nei suoi piani è prevista una collaborazione permanente con il partito di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD), che lì avrebbe organizzato il congresso annuale, ospitando cinquecento persone per tre giorni: secondo Schneider, solo quell’evento avrebbe fruttato al KRD circa 90’000 Euro. Oltre ad AfD, anche Steve Bannon e QAnon avrebbero potuto organizzare eventi nella struttura.

Questi piani saltano all’inizio del 2020, quando Schneider, per rendere credibile l’associazione “Leben & Kreative Campus Bogensee” agli occhi degli amministratori, include al suo interno la candidata del partito di sinistra Die Linke Isabelle Czok-Alm, il segretario parlamentare di Die Linke alla Camera dei Deputati di Berlino Steffen Zillich, il direttore generale federale dei Verdi Michael Kellner, numerosi artisti e creativi della scena berlinese e il villaggio studentesco Schlachtensee. Tutti rimangono inorriditi e sconcertati quando scoprono le vere intenzioni di Schneider, facendo, per ora, naufragare il progetto di una nuova, grande reggia[85].

L’obiettivo di Fitzek è di reclutare nuovi membri e donatori per espandere sia il numero di strutture che le porzioni di territorio nella disponibilità del Regno, puntando da una parte sulla speranza del ceto imprenditoriale di ottenere vantaggi fiscali e commerciali (tramite reti di vendita privilegiate), dall’altra sui timori e sulle aspirazioni di persone alla ricerca di stili di vita alternativi, minoranze che si sentono emarginate a causa delle proprie idee sulla gestione del Covid, sulla classe politica, sulle élite al potere, ma anche per aderenza ad ideologie razziste e di estrema destra. È opinione del Bundesamt für Verfassungsschutz che il KRD, pur non promuovendo alcuna azione violenta, possa condurre i propri aderenti lungo un percorso di radicalizzazione, sostenuto dal totale disconoscimento dello Stato, che potrebbe spingerli all’autodifesa contro l’intervento della polizia della Repubblica Federale Tedesca.

Questo sentire è accentuato dal processo di costruzione, da parte del KRD, di strutture parallele preposte alla gestione degli ambiti sanitario, scolastico, bancario-assicurativo, legale, abitativo[86]. Assieme al Bundesamt für Verfassungsschutz ed al Bafin, gli amministratori e le comunità locali si battono per sottrarre spazi vitali alle aggressive speculazioni immobiliari del Regno. A Rutenburg, nel Brandeburgo, c’è una buona disponibilità di immobili e terreni, spesso vuoti, che i proprietari vendono a cifre non elevate. Qui il KRD entra in possesso di 44 ettari di terreno su cui impiantare un’attività agricola, ma il comitato cittadino Alleanza per la Democrazia, con il sostegno dell’ufficio di difesa della Costituzione del Brandeburgo, lotta per impedire ulteriori operazioni, indicando al resto del paese quale strada intraprendere per ostacolare il propagarsi delle attività del Regno.

Come nel caso della villa di Goebbels a Bogensee, nel recente passato viene ripetutamente segnalata la presenza di Schneider sul posto, ma anche quella di Ginzel e dello stesso Fitzek. Qui il KRD agisce infiltrandosi nella cooperativa “Am Eichengrund eG Lychen”, il cui ex presidente, André Proetel, è un giardiniere biologico e sostenitore di Anastasia[87], movimento esoterico-ecologista con una decisa connotazione razzista e antisemita, tanto da essere inserito dall’Ufficio per la protezione della Costituzione del Brandeburgo nella lista dei casi di estrema destra[88]. L’attuale presidente è Stefan Ziemer, ritenuto collaboratore del KRD alla luce degli incontri avuti con Fitzek nella cittadina.

Con i suoi circa cinquemila seguaci (in aumento), il Königreich Deutschland è uno dei movimenti più popolari fra quelli legati alla galassia dei Reichsbürger[89]. Molti altri, che non godono di eguale favore popolare, restituiscono l’immagine di un universo frastagliato in cui, però, è possibile individuare alcuni punti di contatto fra i gruppi.

Republik Freies Deutschland

La Republik Freies Deutschland (RFD) (Repubblica della Germania Libera) nasce a Lipsia nel maggio 2012 per mano di Peter Frühwald, ex vicepresidente federale della Freie Union, partito di estrema destra da lui stesso fondato insieme a Gabriele Pauli[91]. Il fondamento ideologico dell’RFD è la Costituzione della Repubblica di Weimar, mentre l’obiettivo è liberare la Germania dallo sfruttamento impostole da Occidente e da Israele, con la compiacenza di una stampa imbavagliata. La RFD dichiara i propri territori (le abitazioni dei propri sostenitori) esenti dal pagamento delle imposte e più in generale, dalla giurisdizione dello Stato tedesco.

Nella speranza di diventare un’entità legalmente riconosciuta, nell’estate del 2012 l’organizzazione annuncia la prossima emissione di propri documenti d’identità, targhe automobilistiche, l’istituzione di compagnie assicurative sanitarie e di un ufficio del catasto: il riferimento è ad un parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sul Kosovo, secondo il quale la fondazione degli Stati non è solo un processo giuridico, ma deve essere collegata all’esercizio concreto del potere[92]. Come nel caso del Königreich Deutschland di Fitzek, il rilascio di documenti è, dunque, un passo per reclamare la propria legittimità.

Frühwald, Presidente della RFD da maggio 2012, viene deposto da altri membri del Governo nel settembre dello stesso anno. I golpisti lavorano per iniziare la vendita di carte d’identità, patenti di guida e passaporti, questi ultimi da sottoporre alla registrazione presso l’Interpol per garantirne l’utilizzo alle frontiere. A causa di queste attività tre membri della RFD vengono accusati di falsificazione di documenti a fini commerciali dalla Procura di Memmingen: tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 sono stati distribuiti molti documenti, fra cui 46 passaporti – ognuno al costo di 80 euro – e altri 34 sono in attesa di rilascio. Gli uomini chiave: Hubert B. agisce come “capo dell’Ufficio dei cittadini dell’Allgäu” a Krumbach e “segretario di Stato per il bilancio”, Silke H. si occupa della contabilità. Heinz O. è il “ministro del Bilancio e delle Finanze” che registra la casella postale e l’indirizzo Internet attraverso cui vengono venduti i documenti.

Dopo una serie di condanne in primo grado, una cattiva gestione del processo da parte della procura permette agli imputati di cavarsela con il pagamento di una multa, a fronte di un ricavo operativo, per il solo 2012, di oltre 165’000 euro[93]. Che si tratti di “Souveränisten” (sovranisti), di ” Selbstverwalter” (autoamministratori) o di ambienti strettamente orientati all’estremismo di destra, i Reichsbürger sono dunque accomunati dal rifiuto della Repubblica Federale secondo il diritto internazionale e dall’attenzione al termine “Reich” (Regno) e alla sua presunta esistenza, ma anche da una crescente tendenza ad armarsi e dall’abilità negli affari dei vari protagonisti (specialmente le figura di spicco come Fitzek o Frühwald), a volte in competizione fra loro. Di seguito altri esempi di movimenti Reichsbürger passati e presenti:

Neue Ordnung

Neue Ordnung – NO (Ordine Nuovo) si caratterizza come un vero e proprio movimento neonazista, nato da Jörg Lange e Meinolf Schönborn. Il movimento viene scoperto nel marzo 2012, in occasione della morte di Lange, noto neonazista e combattente mercenario nella guerra in Jugoslavia: cinque persone alloggiano da settimane nel seminterrato della pensione “Weißes Haus” (Casa Bianca), nella cittadina di Herzberg, 70 chilometri a nord di Berlino, finché uno di loro, Lange, viene trovato morto nella propria camera per insufficienza cardiaca. Accanto al cadavere la polizia trova diverse armi, tra cui un fucile semiautomatico con 300 munizioni, altre cartucce senza le armi di appartenenza, ma anche opuscoli razzisti, creati da una sconosciuta organizzazione neonazista: Neue Ordnung, per l’appunto.

Nel 2013 gli esperti Rudolf Frühling, dell’organizzazione di sicurezza statale di Bielefeld – città dove risiede Schönborn – e Sebastian Edathy, membro del SPD e Presidente del NSU-Untersuchungsausschuss (Commissione investigativa sulla NSU – Nationalsozialistische Untergrund), descrivono NO come un’organizzazione estremamente pericolosa che prepara i propri membri a combattere. Schönborn, il capo delle truppe, vuole abolire la Repubblica Federale Tedesca, di cui non riconosce la sovranità, ed instaurare un regime sul modello del Reich nazionalsocialista; già all’inizio degli anni 90 egli guida il Nationalistische Front (NF), un gruppo neonazista organizzato sul modello delle SS, anche allora con l’intenzione di combattere il regime democratico.

Il NF viene bandito a seguito dell’irruzione di forze speciali della Polizia in una proprietà di Schönborn a Detmold (Renania Settentrionale-Vestfalia). È il 1992. Già nel 1988 uno dei seguaci di Schönborn appicca il fuoco ad un edificio abitato da famiglie turche a Schwandorf (Baviera), uccidendo quattro persone e ferendone gravemente undici[94]. Di Neue Ordnung non si hanno più notizie, mentre Schönborn dirige (dal 2009[95]) “Recht und Wahrheit” (RuW)[96], traducibile come “Legge e Verità”, una rivista bimestrale della galassia neonazista esistente dal 1989, a cui è collegato l’omonimo canale YouTube; nei video caricati (l’ultimo risale al maggio 2020[97]) il direttore pontifica sull’impero tedesco, sulle falsità legate al Coronavirus, sulla lotta nazionalista, etc.[98].

Staatenlos.info

Il piccolo gruppo berlinese si fa portavoce di istanze cospirative legate all’ideologia antisemita, immaginando un parassitario potere ebraico che controllerebbe il mondo e che avrebbe contribuito a determinare l’attuale situazione di una Repubblica Federale Tedesca tuttora schiava del Terzo Reich, priva di sovranità statale e legittimità costituzionale. L’obiettivo dichiarato di restaurare la Costituzione di Weimar del 1919 non può essere attuato senza l’aiuto della Russia, che viene evocata nel progetto di rinascita dell’Asse Germania-Prussia-Russia[99].

L’ideologia del gruppo non è coerente: pur essendo parte della galassia Reichsbürger e in quello dei movimenti di estrema destra, Staatenlos.info si dichiara antinazista[100], individuando nel Terzo Reich la causa della mancanza di sovranità della Germania attuale: il finanziamento del nazionalsocialismo da parte della grande industria statunitense (fatto storicamente acclarato[101]) è responsabile, tra l’altro, dello scoppio della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, nonché dell’Olocausto, attraverso il proprio fantoccio Adolf Hitler, che avrebbe messo la Germania in condizione di non essere più, fino ad oggi, uno stato sovrano, ma una colonia USA. Centrale sarebbe anche il ruolo svolto dal gruppo Rothschild, controllante il 99% delle banche del mondo[102]. Oltre a comizi, tenuti dal leader Rüdiger Hoffmann[103], il gruppo si segnala per l’organizzazione di regolari veglie, generalmente seguite da un numero assai esiguo di partecipanti[104].

Geeinte deutsche Völker und Stämme

„Geeinte deutsche Völker und Stämme” (GdVuSt), traducibile come “Popoli e tribù tedesche unite “, è un’organizzazione che continua ad esistere nonostante sia stata messa al bando nel 2020 dall’allora ministro federale degli Interni Horst Seehofer (CSU) per avere i suoi membri chiaramente espresso la propria intolleranza verso la democrazia attraverso il razzismo, l’antisemitismo e il revisionismo storico[105]. Come Reichsbürger, i GdVuSt ritengono che lo Stato tedesco, nel proprio attuale quadro giuridico, non esista: la Repubblica Federale Tedesca è solo un’azienda, e tutte le organizzazioni statali sono in realtà delle controllate registrate in un elenco negli Stati Uniti, polizia federale compresa[106].

Heike Wendig, raro esempio di donna a capo di un’organizzazione cospirazionista, si definisce “rappresentante generale dei popoli e delle tribù tedesche unite”: nel 2018 chiede via lettera all’allora cancelliera Angela Merkel di chiudere la Repubblica Federale, dichiarando illegale la campagna elettorale federale e assegnando alla Corte Suprema del GdVuSt pieni poteri. Nell’ambito della messa al bando del gruppo, la polizia tedesca esegue perquisizioni in appartamenti sparsi in dieci Länder, appartenenti ai maggiori fra i circa 120 seguaci censiti nel 2020.

Negli opuscoli rinvenuti i membri del GdVuSt incitano all’odio contro gli ebrei, che mirano a governare il mondo. Secondo il gruppo dovrebbero essere rimossi i monumenti in ricordo dell’Olocausto. Nell’ordinanza di messa al bando si afferma che il gruppo include nel proprio logo la Lebensrune (runa della vita)[107], simbolo di origine europea preromana già utilizzato dai nazisti in vari contesti[108], incluso il progetto Lebensborn delle SS, che incoraggiava le truppe delle SS ad avere figli fuori dal matrimonio con madri “ariane” e che rapiva bambini di aspetto ariano dai paesi dell’Europa occupata per allevarli come tedeschi[109]; le pesanti e ripetute minacce contro funzionari pubblici e le loro famiglie costituiscono ulteriore motivo per ritenere l’esistenza del gruppo incompatibile con la Costituzione[110].

Pur disconoscendo lo Stato e le sue Istituzioni, Heike Wendig utilizza gli euro per i pagamenti relativi ai seminari che organizza: 70 a persona, che diventano 100 se si è in coppia. Dei 500 sostenitori o simpatizzanti individuati durante le perquisizioni, 200 sono oggetto di ulteriori indagini, come la stessa Wendig, accusata di aver utilizzato il conto di una signora deceduta per farsi inviare denaro fino al 2022: segno che il GdVuSt risulta attivo anche dopo la messa al bando del 2020[111].

Vereinte Patrioten

Quattro uomini di età compresa tra 44 e 56 anni e una donna di 76 anni vengono arrestati in varie località della Germania fra aprile e ottobre 2022; nelle loro abitazioni vengono trovate armi da fuoco con relative munizioni, contanti, lingotti d’oro, somme in valuta estera e monete d’argento. I cinque – fra cui Sven Birkmann, il leader – sono ora sotto processo a Coblenza, insieme ad altri arrestati successivamente, per un tentativo di colpo di stato, i cui punti salienti possono essere così elencati: seminare il caos attraverso attentati dinamitardi e interruzioni di corrente in tutta la Germania, rapire l’allora Ministro della Sanità Karl Lauterbach (SPD) e, una volta conquistato il potere, introdurre una nuova Costituzione basata su quella dell’Impero Tedesco entrata in vigore nel 1871[112].

Il legame fra i golpisti è l’appartenenza al gruppo “Vereinte Patrioten” (Patrioti Uniti): l’omonimo canale Telegram sarebbe stato uno dei centri di coordinamento fra i membri dell’organizzazione[113], di cui altri appartenenti sono stati arrestati all’inizio di ottobre 2023[114]. Il piano e gli obiettivi dei “Vereinte Patrioten” rivelano il punto di contatto con la galassia dei Reichsbürger, che è, ancora una volta, il rifiuto dello Stato repubblicano democratico, da sostituire con una forma di governo autoritaria, strutturata sulla costituzione ottocentesca[115] di Otto von Bismarck, che diede ufficialmente vita all’Impero Tedesco il 16 aprile 1871[116].

Heinrich XIII Prinz Reuß e la Patriotische Union

Nell’aprile 2022, nella prima operazione delle autorità nei confronti dei Vereinte Patrioten, viene perquisita, fra le altre, l’abitazione di un ex-soldato del Kommando Spezialkräfte (KSK), unità speciale dell’esercito tedesco[117]. Il suo nome è Peter Wörner, al tempo istruttore in corsi di sopravvivenza e convinto survivalista. A casa di Wörner gli inquirenti trovano armi da fuoco, munizioni, una finta bomba a mano, sei caricatori per fucili, elmetti da combattimento, giubbotti protettivi e immagini della stazione della metropolitana nei pressi del Reichstag e della Paul-Löbe-Haus, un edificio dove vivono e lavorano molti deputati. Wörner finisce nell’inchiesta per aver contattato Birkmann poco tempo prima della retata.

Gli inquirenti, che sorvegliano i Vereinte Patrioten, dopo le perquisizioni lasciano libero e al contempo osservano con attenzione Wörner, scoprendo nel giro di pochi mesi che egli appartiene al gruppo Patriotische Union, il movimento guidato da Heinrich XIII Prinz (Principe) Reuß[118]. Durante il già citato incontro, Wörner chiede a Birkmann, che rifiuta, del personale da utilizzare con il proprio gruppo per un assalto al Bundestag nell’ambito di un colpo di stato che avrebbe condotto il Principe Reuß a diventare il nuovo leader della Germania[119].

Disperata è in Prinz Reuß la volontà di recuperare i possedimenti perduti durante gli espropri compiuti dai sovietici nel secondo dopoguerra: è riuscito a recuperare solo alcuni averi del valore di 1,8 milioni di euro, ma non le proprietà di famiglia. Da qui, forse, deriva la propria volontà di rivalsa nei confronti dello stato Tedesco; ad ogni modo Reuß diventa una figura di riferimento nel panorama dei Reichsbürger, in grado di assumere un ruolo di potenziale leader forte di una Germania liberata in virtù della sua condizione di vero aristocratico con un vero castello: il casino di caccia Waidmannsheil, nella Turingia meridionale[120].

Invitato a tenere un discorso all’interno del Worldwebforum, evento tenutosi a Zurigo nel 2019, Reuß accusa esplicitamente la famiglia Rotschild e la finanza massonica di finanziare le guerre e le rivoluzioni per stabilire un nuovo ordine mondiale. Egli viene invitato a parlare in sostituzione di Sascha Zahnd[121], oggi membro del CdA di Logitech, al tempo vicepresidente di Tesla[122]. Per quanto improvvisa, la convocazione di Reuß è in linea con il tema generale della manifestazione di quell’anno: «Master or Servant» (Padrone o Servo), concetto che ben si adatta al discorso del principe sulla decadenza dei sovrani aristocratici[123].

Il Wordwebforum, che oggi è in rapido declino, viene fondato nel 2015 dall’imprenditore nel campo del software Fabian Hediger, che riesce ad avere relatori di alto livello grazie a contatti con la Silicon Valley; nel corso degli anni Hediger punta su interventi di personaggi provocatori e controversi; nel 2020 viene invitato Roger Hallam, noto ambientalista promotore della lotta non-violenta al cambiamento, fondatore del movimento Extinction Rebellion[124] e autore, pochi mesi prima, di dichiarazioni giudicate scandalose sui genocidi, con particolare riferimento all’Olocausto[125].

L’aspetto settario e complottista del gruppo che si forma intorno a Reuß è un collante decisivo per lo sviluppo della vicenda: sono presenti chiari riferimenti all’universo QAnon nei termini che i suoi seguaci utilizzano per identificare i buoni e i cattivi: “white hat” e “black hat” rispettivamente[127]. Angela Merkel è un black hat, mentre Vladimir Putin e Donald Trump sono dei white hat. Sperando in un fattivo sostegno alle proprie aspirazioni golpiste, il principe prova a stabilire un contatto con il white hat di Mosca: a fine novembre 2022 un ex-candidato al Bundestag del partito Die Basis (appartenente al gruppo di Reuß), contatta Ralph Thomas Niemeyer. Ex marito della parlamentare (indipendente, ex membro del partito Die Linke) e giornalista Sahra Wagenknecht[128], Niemeyer ha alle spalle candidature al Bundestag[129] e precedenti per frode[130]. Ai tempi della pandemia assurge agli onori della cronaca come paladino degli oppositori alle misure governative anti-contagio: proprio in una manifestazione contro il governo, Niemeyer pronuncia per la prima volta parole contro lo Stato[131]. Nel 2022 abbraccia posizioni coincidenti con quelle della galassia Reichsbürger, affermando che la Germania non è uno stato sovrano[132] e che non ha una vera costituzione.

Quest’ultima dichiarazione viene rilasciata al canale YouTube “DruschbaFM”, gestito da Alina Lipp, una delle star della propaganda russa in Germania attraverso la disinformazione sulla guerra Russia-Ucraina[133]. Co-fondatore di DruschbaFM è Sergej Filbert: mentre questo canale in lingua tedesca, oltre a produrre contenuti propri, dà voce alla disinformazione di lingua russa, con il progetto YouTube Golos Germanii (“Voce della Germania”; circa 508’000 abbonati – attivo dal 2014) Filbert traduce in russo i discorsi dei sostenitori tedeschi di Putin (esponenti dell’AfD, Ken Jebsen[134] e la scena cospirazionista, ma anche Sahra Wagenknecht), producendo, dal 2020, anche interviste proprie[135].

In diverse occasioni pubbliche – manifestazioni e comizi – Niemeyer ha contatti diretti con membri di spicco della Patriotische Union di Reuß, come il colonnello Maximilian Eder, Michael Fritsch, ex ispettore capo della Bassa Sassonia e Ruth Hildegard Leiding, la veggente del gruppo assunta come consigliera da un altro importante membro dei golpisti, ovvero la giudice ed ex parlamentare del partito di estrema destra Alternative für Deutschland Birgit Malsack-Winkemann[136].

Nel nuovo governo immaginato dal principe durante le riunioni nel castello Waidmannsheil, Malsack-Winkemann avrebbe assunto il comando del dicastero della giustizia[137], mentre il comando dell’ala militare, a cui in un primo tempo aspira il colonnello Eder[138], sarebbe andato a Rüdiger von Pescatore, un tempo comandante delle forze speciali dell’Esercito Tedesco (KSK), dove è diretto superiore di Peter Wörner, l’istruttore di sopravvivenza che lo coinvolge nell’operazione. Nel passato di Von Pescatore ci sono una condanna con sospensione condizionale della pena e un congedo per essersi appropriato indebitamente di 165 armi da fuoco provenienti dall’ex-Repubblica Democratica Tedesca, alcune delle quali mai ritrovate, e il successivo trasferimento con la famiglia in una fattoria a Pomerode, nel sud del Brasile.

Titolare in Brasile di una società di consulenza e un’azienda per l’energia solare, Von Pescatore torna in Germania nell’autunno 2021, come riferisce ai conoscenti brasiliani, per “aiutare un amico”[140]. Imbarcatosi nel progetto golpista, nella prima metà del 2022 Von Pescatore si incontra costantemente con le reclute nelle stazioni di servizio, facendo stipulare ai soldati un accordo di assoluta riservatezza sullo scopo della missione. Al momento dello smantellamento del gruppo esistono tre unità militari di base: una nella Foresta Nera, una nel castello del principe e una sui monti in Sassonia. Wörner ordina anche uniformi militari simili a quelle indossate dalla Wehrmacht durante il secondo conflitto mondiale.

La strategia d’attacco, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, consiste nel riunirsi in punti prestabiliti e attendere il segnale per entrare in azione[141]. Quale segnale? Quale data per il golpe? La mancanza di questi dati è dovuta all’attesa, da parte del gruppo, dell’intervento decisivo di una “Alleanza” in grado di assicurare la vittoria contro le forze dell’usurpatore Stato Federale Repubblicano. Alcuni, nella Patriotische Union, credono che l’Alleanza sia composta da alieni, e che essi facciano parte di un gruppo di prescelti per combattere una battaglia intergalattica per il bene universale. A questo scopo si rende necessaria la presenza dell’indovina e astrologa Ruth Hildegard Leiding, pagata dalla giudice ed ex parlamentare Birgit Malsack-Winkemann per agire da ricevente di messaggi provenienti da esseri soprannaturali. Il membro del gruppo Marco von H., con precedenti penali per reati violenti, suggerisce di provenire da un altro sistema stellare e di essere il prescelto per comunicare con l’Alleanza[142].

Il colonnello Eder, in un comizio tenuto davanti al Reichstag (palazzo del Parlamento tedesco) insieme al leader di Staatenlos.info Rüdiger Hoffmann, parla di come i bambini vengano barbaramente uccisi dalla classe dirigente tedesca per berne il sangue e rimanere in questo modo giovani, dichiarando in seguito di stare allestendo una squadra di militari per dare una ripulita[143]. Le teorie di Eder e quelle sugli alieni sono mutuate dall’ideologia di QAnon, secondo cui Trump sarebbe in contatto con la Federazione Galattica e con i Pleiadiani, preziosi alleati nella lotta contro le forze del male[144]. Gli Stati Uniti d’America e la Russia, nelle persone di Trump e Putin, sono rappresentanti di una segreta società (Alleanza) di governi, eserciti e servizi segreti a sostegno di gruppi come la Patriotische Union.

È per favorire l’intervento di queste forze, dunque, che Ralph Niemeyer riceve, nel dicembre 2022, alcune lettere – scritte da Reuß nel maggio 2021 – da recapitare a Valdimir Putin. Niemeyer viene ritenuto un affidabile ambasciatore perché, nel settembre 2022, vola in Russia da autoproclamato rappresentante del Governo Tedesco in esilio, unico vero interlocutore per la comunità internazionale, avendo il governo della Repubblica Federale Tedesca perduto ogni legittimità residua. Il viaggio – a causa del quale è ora sotto processo per truffa con possibili conseguenze negative per la sicurezza della Germania – è denso di incontri importanti: il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, la sua portavoce Marija Vladimirovna Zacharova, il portavoce di Putin Dmitry Peskov e il capo di Gazprom Aleksej Borisovič Miller[145].

In qualità di sedicente Cancelliere in carica, Niemeyer firma contratti con il colosso del gas russo, peraltro completamente ignorati dal vero governo tedesco[146]. Nella telefonata ricevuta in novembre dal membro della Patriotische Union, Niemeyer afferma che sarebbe stato difficile mettersi in contatto con Lavrov o Putin per conto del principe Reuß; per poter entrare in contatto con esponenti di spicco come la Zacharova o Peskov egli avrebbe usato un telefono satellitare anti intercettazioni fornito dagli stessi russi, che lo avrebbero però ammonito di fare ricorso all’apparecchio solo in casi veramente importanti. Poi, il 5 dicembre, durante un comizio a Lutherstadt Wittenberg, Niemeyer riceve, da una donna chiamata “Svetlana”, le lettere del principe per Putin[147].

Lo stesso giorno Reuß formalizza l’acquisto di 394 ettari di terreni forestali federali al prezzo di 1 milione di euro: un insolito atteggiamento da parte di un uomo che fa affari con lo Stato che vorrebbe rovesciare, una bella grana per il Ministero delle Finanze che, in seguito, cerca di invalidare il contratto[149]. Due giorni dopo, il 7 dicembre 2022, un raid delle forze di polizia pone fine ai sogni e ai deliri del principe: Heinrich XIII Prinz Reuß viene arrestato insieme ad altre 25 persone, fra cui Rüdiger von Pescatore, Peter Wörner, Marco von H., Birgit Malsack-Winkemann[150], al termine di un lungo lavoro di investigazione[151], con l’accusa di cospirazione ai danni dello Stato a fini golpisti[152].

In dicembre, dunque, la Patriotische Union non ha ancora agito, frenata dalla logorante attesa del decisivo intervento da parte dell’Alleanza. Eppure il momento è apparentemente arrivato già da due mesi: i membri del gruppo esultano trepidanti l’8 settembre 2022, interpretando la morte della Regina Elisabetta II come il segnale, inviato dall’Alleanza, di entrare in azione entro le successive 48 ore. Trascorse le quali non accade nulla; si decide di attenderne altre 48: nulla. Di rinvio in rinvio, gli uomini di Reuß arrivano alla fine di novembre, sempre più impazienti e frustrati, quando avviano i contatti con Niemeyer[153] (il quale, dopo l’arresto di Reuß, denuncia il tentativo di coinvolgimento all’Ufficio federale per la protezione della Costituzione e consegna loro le lettere[154]) e con il consolato russo a Lipsia.

Nel raid del 7 dicembre 2022 vengono arrestati anche due componenti del gruppo, Christian W. e Frank R., indicati dagli inquirenti rispettivamente come co-fondatore e sostenitore della Patriotische Union: il 28 novembre 2022 parte dall’email di Frank R. una corrispondenza con il Consolato Generale Russo a Lipsia, in cui i presunti appartenenti al gruppo dei golpisti si presentano come medi imprenditori filorussi che chiedono un incontro con il Console per informare il governo di Mosca della propaganda anti russa in relazione al conflitto ucraino; due giorni più tardi, l’ufficio diplomatico propone un incontro per l’8 dicembre. Nonostante le ridicole motivazioni addotte nella richiesta di incontro, il consolato accetta dunque di incontrare Reuß che, se non fosse stato arrestato il giorno precedente, sarebbe giunto a Lipsia in compagnia dell’assistente Vitalia B., russa di Kaliningrad (1983), dottore cum laude in Storia dell’Arte presso l’Università di Heidelberg, che avrebbe già visitato da sola il Consolato nel corso del 2022. Anche lei viene arrestata nella retata del 7 dicembre 2022[155].

L’organizzazione terroristica di Heinrich XIII Principe Reuß rappresenta ad un tempo la frangia più estrema e la summa della galassia dei Reichsbürger: prova ne sono la fede nella teoria QAnon e in quella denominata “Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force” (S.H.A.E.F.) – secondo la quale il comando supremo sulle forze alleate in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, lo SHAEF, non sarebbe stato sciolto al termine del conflitto, come in effetti è avvenuto, ma risulterebbe ancora attivo, con la conseguenza che la Repubblica Federale Tedesca è ancora uno Stato occupato senza un legittimo e valido ordinamento giuridico[156].

Costituiscono un comune denominatore, dunque, le storie di complotto legate al fenomeno della delegittimazione dello Stato e delle narrazioni estremiste di destra. L’intenzione del gruppo di eliminare il sistema politico vigente in Germania utilizzando la forza armata dimostra l’elevata disponibilità all’uso della violenza in alcune parti dello spettro “Reichsbürger” e la sua attrattiva per i sostenitori di altri fenomeni estremisti, che si aggregano tanto più spontaneamente quanto più il substrato ideologico che anima i gruppi è confuso e ambiguo. Alcuni di essi sono apertamente neonazisti, altri no, ma in tutti si annida il sospetto, anzi, la convinzione, se non la certezza, di essere stati e di essere tutt’ora truffati e vessati da un sistema in cui non si riconoscono proprio perché, probabilmente, ne restano ai margini.

Certamente i Reichsbürger rappresentano un fenomeno legato all’estrema destra, con alcuni gruppi caratterizzati da una forte componente antisemita, sempre giustificata con “solide” motivazioni di carattere storico. Un altro elemento trasversale alla galassia Reichsbürger è la fantasia: partendo da un inverosimile assunto storico-giuridico (l’illegittimità dell’attuale Stato Tedesco, a partire dalla sua Costituzione), alcuni gruppi sono riusciti a costruire intere realtà fittizie, che si reggono sulla ferma volontà dei propri membri di sospendere per un tempo indefinito la propria incredulità. Alcuni leader più scaltri, come Peter Fitzek del Königreich Deutschland (KRD), costruiscono su questo progetti di speculazione edilizia senza scrupoli raggirando i propri seguaci, altri predicano innocuamente nel deserto.

Gruppi come Patriotische Union o Vereinte Patrioten, per quanto sgangherati e velleitari, hanno rappresentato una reale minaccia sia a causa delle azioni violente che avrebbero potuto mettere in atto, sia per il desiderio di emulazione che potrebbero suscitare in gruppi pronti a prendere il loro posto. Secondo i dati del monitoraggio effettuato dal Bundesamt für Verfassungsschutz – BfV (Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione) nel 2018 il fenomeno complessivo Reichsbürger riguarda 18’400 persone (di cui 920 detentrici di porto d’armi)[158], nel 2021 ne vengono censite 21’000, nel 2022 il numero sale a 23’000, 1250 delle quali riconosciute come estremisti di destra e 2.300 dichiarate “orientate alla violenza” fisica e verbale. Pur essendo sceso nel 2022 a 400 il numero di detentori di porto d’armi, i crimini – violenti e non – commessi dai Reichsbürger sono in costante crescita dal 2019[159].

Il BfV si incarica solo nel 2016 di monitorare attentamente il fenomeno, a seguito dell’omicidio di un agente dello Spezialeinsatzkommando – SEK (Commando per le Operazioni Speciali) da parte del Reichsbürger Wolfgang Plan[160]; secondo il Bundeskriminalamt – BKA (Ufficio federale di polizia criminale) e il BfV, dal 2015 alla prima metà del 2017 i Reichsbürger avrebbero commesso circa 10.500 crimini[161]. Le azioni intraprese da allora contro i gruppi del movimento, con arresti e messe al bando, ha permesso una riduzione complessiva del numero dei reati[162] che però, come poc’anzi riportato, dal 2019 tornano lentamente a salire. Il lavoro di vigilanza da parte delle autorità è dunque costante e spesso efficace, ma il fenomeno eversivo dei Reichsbürger sembra mietere crescenti consensi a dispetto delle – o forse grazie alle – sfrenate e pericolose fantasie libertarie di cui si nutre.

Il sostrato mistico

L’esoterismo, componente determinante nell’esercizio di governo sulle menti degli adepti, è dunque un tratto distintivo dei movimenti Reichsbürger. Già però il substrato ideologico propedeutico alla nascita del partito nazionalsocialista nasce dagli studi teosofici di Adolf Hitler sulle dottrine degli ariosofisti (“conoscitori degli ariani”) austriaci Guido von List e Jörg Lanz von Liebenfels, i quali imputano alla confusione delle razze la causa ai mali del mondo tedesco quali le guerre, le difficoltà economiche e l’incertezza politica. Questa confusione razziale ha origine, secondo i due, da un complotto antigermanico che ha distrutto la pura società dominata dalle scienze occulte. L’obiettivo (il sogno) di von List e von Liebenfels è quello di sostituire il corrotto mondo moderno con un nuovo impero germanico, in cui ripristinare un preciso ordine sociale sotto il governo degli Armanenschaft, una élite sacerdotale[163].

La vita del partito nazista è permeata da queste idee, specialmente negli uomini al comando. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la fine dell’utopia ariana, si sono diffusi culti esoterici legati alla possibilità di recuperare, proseguire o superare il percorso purificatore iniziato sotto il nazismo, addentrandosi in territori di studio, se possibile, ancora più arditi: Maximiani Julia Portas, meglio nota con lo pseudonimo Savitri Devi, è una letterata e attivista greca fervente sostenitrice del nazismo; dopo la fine della guerra si spende in favore dell’indipendenza indiana e nella propugnazione di teorie alla cui base c’è la negazione dell’Olocausto e la convinzione che Hitler sia stato l’incarnazione di una divinità indù, inviato sulla Terra per porre fine al Kali Yuga, l’età oscura secondo la mitologia indiana[164].

Amante negli anni 60 della finanziera neonazista Françoise Dior (nipote del famoso stilista)[165], nel 1940 Savitri sposa il bramino nazista Asit Krishna Mukherjee: i due diventano spie dell’Asse in India, all’epoca sotto il controllo britannico. La penetrazione profonda nella cultura indù le permette di fare proselitismo presso le frange più estreme del nazionalismo indù, fondendone alcuni elementi con principi dell’ideologia nazista, arrivando a consigliare di organizzare una resistenza contro i musulmani, il vero spauracchio per gli indù[166]: ancora oggi, la lotta alla minaccia islamica è uno dei fondamenti dei partiti della destra induista, fra cui Bharatiya Janata, la formazione del premier Narendra Modi[167].

Il lavoro di Savitri Devi fa parte della storia indiana, dunque, ma anche di quella dell’estrema destra europea e americana: frange dell’alt-right statunitense la citano come autorevole fonte d’ispirazione, ma certamente anche organizzazioni complottiste come QAnon si nutrono delle sue suggestioni arcane per alimentare le proprie dinamiche cospiratorie. Gli scritti di Devi contengono, infatti, tutte le loro idee chiave: gli esseri umani sono divisi in “razze”; dovrebbero essere tenuti separati; alcuni gruppi sono superiori e hanno più diritti di altri, venendo per questo minacciati; il tempo oscuro in cui siamo costretti a vivere finirà solo quando gli esseri superiori riprenderanno il potere, per condurci a una mitica età dell’oro[168].

Il francese Robert Charroux – pseudonimo di Robert Joseph Grugeau – è influenzato dagli studi di Savitri Devi nella formulazione delle teorie pseudoscientifiche che lo hanno reso famoso negli ambienti cospirazionisti: in linea con studi e pubblicazioni dell’area anti-evoluzionista, egli narra in diversi libri, pubblicati negli anni 60 e 70 del XX secolo, la storia degli antichi alieni che avrebbero colonizzato la Terra in tempi assai remoti, mescolando il proprio DNA con quello umano. Varie razze sarebbero state create dalla venuta degli alieni: gli europoidi – ariani, ebrei, giapponesi, popoli slavi -, puramente alieni o soggetti misti umano-alieni; gli asiatici – gli abitanti dell’Asia ma anche i nativi americani-, che sono europei sottoposti alle conseguenze radioattive di una guerra nucleare extraterrestre e ad incroci di alieni con animali; i neri sono invece, secondo Charroux, umani non incrociati con alieni[169].

Nel libro “Lost Worlds: Scientific Secrets of the Ancients”, Charroux prende spunto dal testo sacro della creazione scritto dai Maya, “Popol Vuh”[171], e dal mito greco di Iperborea, leggendaria terra a nord dell’Ellade in cui gli abitanti vivevano un paradiso di pura perfezione[172], che già l’astronomo illuminista Jean Sylvain Bailly utilizza in congiunzione con quello di Atlantide per raccontare l’esistenza di una primigenia civiltà nordica, vissuta nell’estremo nord del mondo, che avrebbe dato vita alla cultura, alle arti e alle scienze[173]. Anche la Thule Gesellschaft (Società Thule), organizzazione esoterica razzista e antisemita sorta in Germania nel 1918 che colloca nella mitica isola di Thule il luogo di origine degli ariani-Iperborei[174], è fonte di ispirazione per Charroux. Egli propone in forma pseudo scientifica il mito degli antichi astronauti, che avrebbero dato origine alla stirpe celtica, collocando Iperborea nei mari del nord Europa fra l’Islanda e la Groenlandia. Questi alieni nordici sarebbero arrivati in due ondate, dal freddo pianeta Ummo e da Venere rispettivamente[175].

La degenerazione degli Iperborei ariani di Thule ad opera di nemici dalla pelle scura, che avrebbero condotto l’umanità ad un progressivo regresso, è già un punto fondamentale del testo cardine, assieme all’hitleriano “Mein Kampf”, del sostrato ideologico nazionalsocialista: “Der Mythus des 20. Jahrhunderts”[176] (Il mito del XX secolo). Alfred Rosenberg, l’autore, è una figura di spicco del regime: ideologo, capo redattore del quotidiano di partito Völkischer Beobachter, parlamentare e responsabile esteri del NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)[177]. Pubblicato nel 1930, il volume attinge a piene mani dal contemporaneo pensiero völkisch (populista) nazionalista[178], così come dalle teorie pangermaniste e razziste proposte da Houston Stewart Chamberlain nel 1899 tramite il libro “Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts”[179] (I fondamenti del diciannovesimo secolo), uno dei testi di riferimento per tutte le politiche della razza durante il regime nazista.

Gli iperborei hanno avuto dei nemici con cui hanno ingaggiato terribili guerre, qui sulla Terra. Entrambi gli schieramenti hanno avuto accesso a tecnologie fantascientifiche, di cui gli antichi egizi sarebbero fra gli ultimi depositari; l’Arca dell’Alleanza, per esempio, sarebbe un generatore elettrico costruito da Mosè sulla base di conoscenze egizie: Charroux[180] riprende questa idea dall’arisofista Jörg Lanz von Liebenfels[181].

Esiste dunque un percorso di influenze che parte dal movimento nazionalista völkisch di origine post napoleonica, che contribuisce alla creazione di un comune anelito del popolo tedesco all’unificazione, instillando al contempo la convinzione di essere depositari di un passato glorioso, divino, che deve essere preservato da contaminazioni culturali ma soprattutto etniche: l’arianesimo diventa un destino, una missione, una religione. L’ariosofia, Chamberlain, la Thule Gesellschaft, Rosenberg, sono fra le cause della tragica piega che la storia prende negli anni 30 del novecento. Fantasiose elaborazioni di testi sacri di civiltà precolombiane e, soprattutto, adattamenti di simboli e vocaboli indù hanno rafforzato la dottrina nazista con riferimenti efficaci (la svastica, Hitler visto come avatar, personificazione di una divinità scesa sulla Terra per ristabilire l’ordine)[182]. Savitri Devi prosegue il percorso di beatificazione hitleriana, influenzando anche autori come Charroux, che ringiovaniscono, mescolandole, teorie pseudoscientifiche e miti panceltici di primigenia purezza.

Appartiene alla corrente del nazismo esoterico, come gli esponenti dell’Ariosofia, Savitri Devi e Charroux, anche il diplomatico cileno Miguel Joaquín del Carmen Serrano Fernández. Ambasciatore di lungo corso, egli intrattiene rapporti con diversi intellettuali della propria epoca, fra cui Carl Jung, Herman Hesse, Ezra Pound e Tenzin Gyatso, il Dalai Lama[184]. Serrano è autore di testi, divenuti un riferimento nella controcultura di destra, che contribuiscono in maniera decisiva alla diffusione del nazismo esoterico[185].

Egli fonde la mitologia nordica con quella indiana, riconosce Hitler come avatara di Vishnu, che deve guidare gli iperborei Divyas, progenitori degli ariani, nella lotta contro le forze oscure del Kali Yuga, guidate dal Dio degli ebrei[186]. Lo sterminio di sei milioni di costoro durante la seconda guerra mondiale ad opera dei nazisti sarebbe servito, secondo Serrano, a distruggere l’archetipo dell’inconscio ebraico, decretandone quindi l’estinzione. Il sei rappresenta, secondo la numerologia esoterica, proprio l’inconscio ebraico: l’esistenza di ebrei dopo la fine della seconda guerra mondiale testimonierebbe, dunque, che non possono esserne stati uccisi proprio quel numero, ma molti meno[187].

Serrano è, durante i primi anni della dittatura di Pinochet, un convinto attivista antisemita, inviso all’establishment della destra del paese, che ha abbandonato ogni forma di pubblica ostilità nei confronti degli ebrei, quanto seguito dalle minoranze più estreme. La sua forte connotazione anti ebraica e il suo negazionismo nei confronti dell’Olocausto lo connotano come una figura influente nella diffusione della retorica neonazista giunta fino ai giorni nostri; già negli anni 80 la CIA lo tiene sotto osservazione e indaga su di lui, scoprendo che Serrano ha in programma di installare in Patagonia una colonia hitleriana[188]. Nel suo libro “Adolf Hitler, the Last Avatar” (1984), egli preconizza l’ascesa del Quarto Reich in America Latina[189].

La popolarità di Serrano nel continente descrive la presa che le tematiche naziste esercitano fra gli estremisti sudamericani: in alcuni stati, come il Brasile, il nazismo ha una storia significativa, risalente addirittura agli anni 30[190]. Il giornalista ebreo argentino Jacobo Timerman, nel libro “Prisoner Without a Name, Cell Without a Number” (1981), descrive il feroce antisemitismo del regime dittatoriale militare di Jorge Videla per bocca di alcuni fra i suoi rappresentanti, convinti di terminare in America Latina il lavoro che i nazisti hanno lasciato incompiuto[191].

Paul Schäfer rappresenta una ulteriore, significativa traccia delle derive neonaziste che, dall’America Latina, si riverberano in Europa ancora oggi, anche nel movimento dei Reichsbürger. Nazista di secondo piano, dopo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale rimane in Germania, aderendo nel 1945 alla Libera Chiesa Evangelica, da cui viene cacciato a seguito di accuse circa abusi sessuali su minori[192]. Schäfer inizia allora a predicare in giro per il paese diventando, in seguito, seguace del predicatore statunitense William M. Branham: questi è uno degli autoproclamati “guaritori della fede” che ottengono un grande seguito, all’indomani del conflitto, fra la popolazione ansiosa di risposte semplici e dirette da parte della religione; Branham è uno dei padri dell’Healing Revival Movement, che nei decenni successivi assume la forma della tele-predicazione[193], che tanto successo riscuote nel continente americano e più recentemente, nel mondo islamico[194].

La setta di Branham si chiama “Il Messaggio”: egli è l’incarnazione di Dio, le donne sono emissarie del Diavolo e devono essere comandate e tenute a bada con ogni mezzo: diverse forme di abuso e violenza sono diffuse fra i seguaci del “Message”[196]. A questo modello si ispira Schäfer quando, dopo essere fuggito anch’egli in Sudamerica a causa del proprio passato, fonda “Colonia Dignidad”. Siamo in Cile nel 1961[197]. Il primo nucleo della Colonia è composto da seguaci di Schäfer giunti dalla Germania in cerca di un posto dove ricominciare, oltre ad un consistente numero di orfani. Tramite un gran lavoro di pubbliche relazioni, l’ex-nazista ottiene per sé e per la propria comunità 181 chilometri quadrati di boschi vicino alla città di Parral, nel Cile centrale, che vengono recintati con filo spinato e protetti con guardie armate e cani: all’interno vige la legge di Schäfer, con la connivenza della politica cilena, che chiude entrambi gli occhi sulle condizioni dei seguaci.

Per purificarsi i fedeli sono obbligati a lavorare come schiavi mangiando pochissimo – questa sorte tocca anche agli orfani -; per il loro pastore essi realizzano una stazione televisiva, una centrale elettrica, due piste d’atterraggio e mantengono in piedi l’attività di esportazione di legno, grano, mais e specialità tedesche. Le donne, che Schäfer considera esseri diabolici come già il proprio mentore, subiscono continuamente umiliazioni e violenze[198]. Dal 1973, con la salita al potere del generale Augusto Pinochet, inizia una proficua collaborazione fra Schäfer e lo stesso dittatore: la Colonia non paga tasse sui propri commerci, e il regime, tramite la DINA (la famigerata polizia segreta cilena), utilizza i suoi locali e i suoi boschi per interrogare, torturare e uccidere gli oppositori e fare sparire i loro corpi[199].

Schäfer stesso, e alcuni coloni da lui obbligati, partecipano in più occasioni alle sevizie[200]. Nei depositi della Colonia è custodito un arsenale: quasi duecento fra fucili e mitragliatrici, migliaia di bombe a mano e missili terra-aria[201]. Negli anni 90, quando l’appoggio politico al leader della comunità inizia a scemare, le pesanti accuse contro Schäfer, che comprendono ininterrotti abusi fisici e mentali sugli orfani e sui figli dei coloni, lo spingono a fuggire in Argentina, dove viene arrestato nel 2005 ed estradato in Cile, dove viene processato e condannato e trentatré anni di carcere[202]. Muore dietro le sbarre, a ottantotto anni, il 24 aprile 2010[203].

Esperienza assai diversa da quelle della galassia dei Reichsbürger, il culto settario, violento, neo nazista e antisemita di Colonia Dignidad condivide però con alcuni dei suoi gruppi il pericolo che i fantasiosi deliri di pochi possano attrarre a sé fette di popolo desiderose di leader sicuri e carismatici, finanche violenti, che si occupino di pensare per loro ad un domani radioso e senza ebrei, comunisti, o altri soggetti “deviati”. Anche a costo di donare tutti se stessi – e i propri averi – per una causa che, di solito, porta giovamento solo a chi il potere lo detiene nel presente e fa di tutto per conservarlo il più a lungo possibile. Credere in dottrine spirituali del tutto o in parte segrete è stato, d’altronde, rilevante anche nella nascita del substrato ideologico del partito nazionalsocialista di Adolf Hitler.

Inutile sottolineare quanto tutto ciò che abbiamo raccontato sia allo stesso tempo odioso e preoccupante. È anche superfluo affermare che la crescente ondata reazionaria rischi di cancellare in poco tempo secoli di conquiste sociali. Lo sappiamo tutti. Spaventa soprattutto che la magistratura, che apparentemente segue e controlla questi movimenti, non sappia (o non voglia sapere) che un movimento illegale come la monarchia di Pietro I stia costruendo una rete finanziaria capace, forse, un giorno, di scatenare un colpo di Stato. E non possiamo fare nulla per evitarlo, se non recitare il ruolo che, in Pinocchio, fu del Grillo Parlante.

