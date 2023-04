le notizie della settimana: Vinitaly, bevo anch’io, no tu no

8 Aprile 2023

Si è chiusa l’edizione 2023 del Vinitaly a Verona con numeri da record, 93mila presenze complessive, di cui 29.600 straniere. La crescita rispetto alla precedente edizione è stata merito degli ingressi di buyer stranieri cresciuti del 20% provenienti da 143 paesi: un terzo del totale degli operatori accreditati. Costosi i costi di ingresso e gli accrediti, motivati dagli organizzatori per limitare la presenza di figure non professionali, che hanno però avuto modo di vivere l’atmosfera nel “Vinitaly and the City” il fuorisalone veronese che ha registrato oltre 45mila degustazioni. Una festa per gli appassionati del vino, anche se la Dottoressa Antonella Viola ribadisce il suo no all’alcol: “fa male alla nostra salute, in qualsiasi dosaggio lo si usi”. Si riapre il dibattito, altri medici sostengono che il consumo controllato di vino, soprattutto quello rosso, può avere effetti positivi sulla salute. Chi avrà ragione? Nel dubbio intanto beviamo.

Tiene banco ancora la questione dei fondi del Pnrr, la Premier Meloni, al Vinitaly, ha posto rassicurazioni sul tema e ha ribadito che l’Italia non perderà i fondi del piano di ripresa e resilienza. E tantomeno ha intenzione di rinunciare a una parte dei 200 miliardi europei. Le affermazioni arrivano dopo una proposta della Lega di rinunciare ad una parte dei fondi a prestito. Le opposizioni continuano a chiedere che il Governo faccia chiarezza in Parlamento sui ritardi.

Dopo oltre un mese dalle primarie del 26 febbraio la nuova segretaria del Partito democratico (forse) ha chiuso l’accordo sulla Segreteria. Il modello sarebbe quello del “Governo ombra” la squadra sarà varata con quasi 20 incarichi. Un tempo non proprio breve per formare e governare il principale partito di opposizione ancora alle prese con questioni lontane dagli interessi che lo stesso Partito dichiara di rappresentare.

Papa Francesco, reduce dall’infezione polmonare e dal ricovero all’ospedale Gemelli, decide di tornare in piazza nonostante le temperature non proprio miti per incontrare i fedeli accorsi da tutto il mondo. Poi la messa in Vaticano e la lavanda dei piedi nel carcere minorile di Casal del Marmo. Non Prevista la sua presenza a presidiare la celebrazione della Passione del signore nella Basilica di San Pietro e la tradizionale via Crucis al Colosseo. La domenica di Pasqua, la messa papale in piazza San Pietro.

Buona Pasqua a tutti. Brindate consapevolmente…

MONDO

Attentato in un bar a San Pietroburgo: ucciso un blogger russo, leader della formazione militare di mercenari ed ex detenuti.

Elezioni in Finlandia, vince il centro destra, cresce il partito dei sovranisti arrivato secondo, terzo il partito social democratico della ex premier.

I russi annunciano nuovamente la presa di Bakhmut, gli ucraini negano: “stiamo resistendo”.

L’ex Presidente Usa, Donald Trump, a processo, accusato di 34 reati tra cui la cospirazione per aver alterato il voto nelle precedenti elezioni. Lui: “l’unico crimine che ho commesso è stato difendere l’America”.

Macron e Von der Leyen a Pechino per incontrare il premier Xi, pressioni per la pace e questioni economiche tra Europa e Cina i temi trattati.

Reazione di Israele dopo gli attacchi dal Libano, con razzi missilistici su Gaza. attacco a Tel Aviv, un auto si lancia sulla folla muore un turista italiano, almeno sette i feriti

Attentato islamico a Tel Aviv, auto sulla folla, muoiono 6 persone, fra cui Alessandro parini, avvocato romani, che si trovava in Israele per un viaggio con amici.

CASA NOSTRA

Ancora sul Pnrr, il collo di bottiglia è rappresentato dalla pubblica amministrazione che ne rallenta l’attuazione.

Molinari, Lega: “forse sarebbe il caso di valutare se rinunciare a una parte dei fondi a debito”. Meloni: “l’ipotesi di rinunciare ad una parte dei fondi non è sul tavolo”.

Carlo De Benedetti e Elly Schlein se la suonano e se la cantano tra di loro: “Questi sono degli incompetenti poi sono in gran parte ignoranti, non capiscono quello che dicono” il tutto rivolto al Governo. E Su Meloni: “dimostra demenza”.

Oltre 4 mila espositori da 30 paesi per il Vinitaly, molti politici tra gli stand, Premier compresa. Meloni lancia l’idea del liceo del Made in Italy.

Commissione vigilanza Rai3 le donne al vertice, Floridia 5S Presidente, affiancata da due vice, Boschi Iv-Az e Montaruli Fdl.

Silvio Berlusconi è stato ricoverato mercoledì in terapia intensiva al San Raffaele di Milano: malattia del sangue e polmonite. Il Fratello Paolo: “ce la farà anche stavolta”. Le condizioni dopo la terapia sono stabili, ha reagito positivamente alle cure. Medici e famigliari: serve cautela

Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi il leader spagnolo Sanchez, temi dell’incontro: emergenza migranti, guerra in Ucraina e governance economica in Europa, poi si reca all’Aquila per rendere onore alle vittime del sisma del 2009.

Matteo Renzi il nuovo direttore del quotidiano “il Riformista”. Calenda precisa: “non sarà il quotidiano del Terzo Polo”.

Andrea Papi, il runner trovato morto in Trentino è stato ucciso da un orso, scatta l’ordinanza per abbattere l’animale.

POLITICA

Il Sindaco di Milano Sala sulle recenti affermazioni di Ignazio la Russa: “questo governo ci riporta indietro.” Raccolte quasi 15 mila firme per le dimissioni.

Nel Pd in Campania, il governatore De Luca contro i vertici. “Il nuovo partito? Arte povera”.

Successo elettorale del centro destra in Friuli Venezia Giulia, Fedriga ottiene il 64%, boom della sua lista 17%, la Lega sopra Fdi 18%. Il centro sinistra al 30%, M5stelle al minimo storico 2,4%.

Vertice tra Meloni e i ministri Salvini, Tajani e Crosetto sull’emergenza migranti, la riunione si è concentrata sugli aiuti da offrire alla Tunisia e sull’intenzione di attivare un centro per i rimpatri in ogni regione.

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 31 di marzo il decreto per il ponte sullo stretto, Salvini alla stampa estera: “investite nelle nostre infrastrutture”.

ECONOMIA

Classifica RepTrak per le 100 imprese con la miglior reputazione, 7 le aziende italiane: Ferrari, Pirelli, Ferrero, Barilla, Lavazza, Armani e Prada.

Bonus revisione auto, partite le domande per il 2023, il contributo a chi effettua una revisione alla propria auto arriva direttamente sul conto corrente.

Superbonus, approvato alla camera il decreto blocca crediti fiscali.

Diminuisce il potere di acquisto delle famiglie, -3,7% nell’ultimo trimestre 2022, che risparmiano di meno (-2%). Colpa dell’inflazione ancora al 7,7% a marzo, ma oltre il 10% per il carrello della spesa.

CULTURA

Annalena Benini, la nuova direttrice del salone del libro di Torino.

L’Università Statale di Milano compie 100 anni, l’anniversario verrà celebrato con eventi, e incontri su scienza arte e letteratura.

Elisabetta Sgarbi lancia la 24esima edizione della Milanesiana, anteprima a Milano in Piazza Duomo con Queentin Tarantino poi tour in 23 città. Il 23 maggio a Busseto l’inaugurazione.

SPORT

Campionato, Milano divisa, l’Inter sconfitta in casa per 1 a 0 dalla Fiorentina, il Milan strapazza il Napoli 4 a 0, vince la Juve 1 a 0 contro il Verona. Vincono le romane: Roma 3 a 0 alla Samp. La Lazio batte il Monza 2 a 0.

Coppa Italia semifinali partite di andata: Juventus Inter 1 a 1, Cremonese Fiorentina 0 a 2.

INCHIOSTRO SPRECATO

Serena Grandi: “gli uomini mi guardavano già a 12 anni”