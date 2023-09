L’isola che non c’è

20 Settembre 2023

La vicenda delle migrazioni prende un po’ tutti, a livelli diversi, e fa scaturire le ipotesi più bizzarre per suggerire soluzioni, blasonate, ossia da politici di professione, o più originali, da uomo della strada, per lo più padani, seguaci del Capitano senza macchia e senza paura.

Credo che, visto il livello dei partecipanti al quiz, sia, appunto, quelli blasonati, sia i miseri mortali, fare una incursione nei celebri loci argumentorum dell’arte retorica (quis, quid, ubi, per quos, quoties, cur, quomodo, quando), declinati variamente secondo i vari intellettuali nelle loro epoche fin dall’antichità, sia un’impresa inutile. Coloro, i partecipanti al quiz, mi guarderebbero come una mucca che guarda passare il treno, senza capire alcunché. Beh, non è che possano capire molto altro, va detto, ma non credo che siano capaci nemmeno di arrivare a un quesito fondamentale tra i cinque della regola delle cinque W, della quale forse potrebbero aver sentito parlare, visto che siamo tutti immersi in questo debordante mondo anglosassone che ci fa sputare sentenze con termini anglici spesso a sproposito.

Cinque W, ossia le cinque domande che si dovrebbe fare un giornalista, o chiunque voglia fare un discorso sensato, rispetto a un fatto di cui si vuol parlare: Who? What? When? Where? Why? Cioè chi, cosa, quando, dove e soprattutto perché, come rimarcherebbe Marco Liorni, conduttore della Reazione a catena ogni giorno su RAI1.

La regola delle cinque W è in effetti una regola che ognuno di noi dovrebbe tenere cara, bisognerebbe insegnarla fin dalla scuola primaria per cercare di far ragionare i ragazzini e far fare ginnastica ai neuroni, spesso anestetizzati dai telefonini, per iniettare un po’ di logica. Dubito che venga fatto, tutto ciò, perfino nei quiz d’esame a cui l’esaminando di turno dovrà metter una x sulla data della battaglia di Waterloo, scegliendo tra 212 a.C. , 1066, 1789, 1815, 1943. La domanda successiva sarà probabilmente chi fu sconfitto in quella battaglia: Marco Claudio Marcello, Papa Innocenzo III, il Re Sole, Napoleone, Francesco Giuseppe. Lasciamo stare.

Torniamo alle cinque W. Una delle domande che nessuno, ti giuro, nessuno, si fa mai, ma proprio mai, quando quelli dell’inizio di quest’articolo hanno voglia di aprire la bocca per parlare d’immigrazione, è una di quelle che ci si dovrebbe porre per prime: perché?

Perché tutta questa gente di tutti i colori, di tutte le etnie, di tutte le età, fugge da un posto per cercare un posto nuovo in Europa? O negli Stati Uniti, per i migranti latinoamericani. Perché lo fanno? Per sport? Per scommessa cogli amici al bar? Per capriccio? Per turismo? Voglio prendere un taxi del mare, domani, ti faccio vedere che ci arrivo.

Nessuno, ti giuro, nessuno si pone la domanda fondamentale ma tutti, ti giuro, tutti riescono a dire delle solenni minchiate al proposito.

Cominciamo con Michaela Biancofiore che se ne esce bellamente con la proposta di costruire un’isola artificiale in mezzo al mare (in acque internazionali) dove far approdare i barchini, i barconi, le barchette cariche di negri – mi si perdoni la g ma in padano lombardo si dice l’è negher, anche riferito a parti anatomiche di solito al buio. Proprio così, un’isoletta con un centro di accoglienza dove si esaminano tutti i nuovi venuti, documenti alla mano, e si controlla chi ha il diritto di approdare in Europa e chi invece va rispedito indietro. I documenti, sì, come no. Probabilmente nella sua testa ci saranno anche le file ordinate, le petunie alle finestre delll’hub, e tutti gli accessori necessari. Poveretta, proprio vive in un mondo tutto suo, ’sta Biancofiore, probabilmente avrà visto che a Dubai costruiscono isole in mezzo al mare e danno loro pure forma del mappamondo o di palme o di altre cose. Potrebbe anche proporre la forma di quest’isoletta, magari farne un frattale dell’Europa e chiamarla Europa I o Europa II, casomai una non bastasse per l’accoglienza. Così si darebbe anche l’illusione di far approdare i naviganti in Europa. Biancofiò, ma perché non ti occupi di ricamo e l’isoletta te la ricami al tombolo? Così te fai contenta. L’Italia non riesce manco a ricostruire sulle rovine di Amatrice e figuriamoci se si mette a costruire isole artificiali dotate di hub e di quant’altro è necessario. Forse Biancofiore ha preso un prodotto per dormire e ha fatto sogni visionari.

Invece i partecipanti alla kermesse di Pontida, luogo d’incontro delle menti più eccelse del Paese, hanno un’altra proposta e la espongono perfino sulle magliette. Probabilmente vogliono scimmiottare le maglie e le felpe del Capitan Fracassa, che, a seconda di dove andava a portare il suo Verbo, cambiava ogni giorno i soggetti e gli slogan stampati sulle sue felpe, finché in Polonia il suo Verbo non è andato a buon fine: aveva la faccia di Putin stampata, essendone un fan, e gli hanno fatto notare, ed erano pure amici, che lì Putin era il nemico numero 1. Un viaggiatore disinformato, come sempre. Nostalgia della Bestia?

Fatto sta che questi suoi seguaci hanno manifestato la brillante idea: cedere, nemmeno vendere, cedere Lampedusa all’Africa. Proprio così, all’Africa. Ma, ci si chiede, a quale paese dell’Africa, ce ne sono tanti e ognuno ha lingue e comunità diverse. Ma per il leghista propugnatore della cessione di Lampedusa l’Africa è una cosa sola, evidentemente.

Così se vogliono arrivare se la colonizzano e restano lì.

E gli abitanti di Lampedusa? Chiede sconvolto l’intervistatore da tanto acume?

Gli abitanti di Lampedusa, che saranno seimila, abiteranno in seimila villette che si faranno prontamente costruire in Sicilia. Risposta dell’intervistato, il quale continua nel suo delirio asserendo con convinzione che l’Istria e le sue isole furono cedute alla Yugoslavia, perché non si può cedere Lampedusa all’Africa?

Gli fanno notare che quello fu il risultato di una guerra persa, ma il leghista va avanti ingrassando la sua teoria.

Perché, non è una guerra questa, non è un’invasione? Quando i nostri nonni italiani sparavano agli invasori austriaci non facevano bene?

Gli fanno notare che la Prima Guerra Mondiale era un’altra cosa e che se proprio si doveva cercare il pelo nell’uovo, gli invasori erano proprio gli italiani e non gli austriaci. Tempo perso. La Storia non è proprio il forte del leghista basico, e manco di quello in cima alla classifica. E, oltre la Storia, manco la Geografia.

Ma tant’è, bisogna misurarsi con questi mentecatti, purtroppo.

Il signor Giorgia, che ha gatte da pelare una dopo l’altra – Hai voluto la bicicletta? Adesso pedala -, proponeva, in una campagna elettorale che sembra lontanissima e invece è solo dell’anno scorso, di difendere le coste con un blocco navale perpetuo. Chissà con quali mezzi, una nave ogni cento metri, ogni mille, ogni tremila? E chi li pagherebbe? E cosa farebbero tutte codeste navi in mezzo al mare? Salverebbero le persone sui barconi o li farebbero affogare? Li silurerebbero? Metterebbero le mine? Non è chiaro. Questa del blocco navale non l’abbiamo più sentita, ma la gente meno attrezzata di materia grigia l’ha bevuta e l’ha ripetuta, in quelle orge d’ignoranza e banalità che sono i comizi del signor Giorgia e fratelli.

Quell’altro, oggi suo vice, che si permette di sfoggiare, invitandola, Marine Le Pen proprio nel giorno in cui von der Leyen va a Lampedusa col suo premier per fare il punto della situazione, sapendo che Marine Le Pen è nemica acerrima della Presidente della Commissione Europea, pur di destra, sosteneva che bisognasse chiudere i porti. Probabilmente con una catena, come si faceva anticamente. Click, e il porto è chiuso. Immagini semplici per decerebrati. Ma i decerebrati delle orge padane di Pontida dimostrano che riescono ad andare oltre.

E, siccome nessuno, ti giuro, nessuno si pone la famosa domanda, ossia perché?, nessuno riesce a formulare una vera soluzione.

Quando si ha una malattia, perché comunque l’emigrazione è il sintomo che qualcosa non funziona proprio bene nel paese d’origine del migrante, i medici cercano di fare delle indagini sulle cause di quella malattia, in modo da identificarla e cercare di curarla, se si può. L’indagine è fondamentale per capire come la malattia si è fatta strada nel corpo, quando è cominciata, da dove può essere venuta, ed ecco che le cinque W trovano immediatamente applicazione, anche nel campo medico. Si chiama metodo.

Nel campo politico, almeno in quello attuale, vigono invece la superficialità e la demagogia, monarche assolute, che sono malattie ben più gravi, in quanto producono solo disastri, proprio perché manca l’indagine mentre il problema, sconosciuto e ignorato, si espande a macchia d’olio. E già, da quando sono al governo questi qui gli sbarchi si sono moltiplicati, a dispetto dei blocchi navali e dei porti chiusi millantati in campagna elettorale. Vogliono pagare il dittatore tunisino perché rimandi indietro i negri e perché controlli la guardia costiera, ma il dittatore vuole i soldi non offrendo alcuna garanzia, proprio così, voglio i soldi e basta. Cu è chiù fissa carnevale o cu ci va d’appressu? Si dice in Sicilia. E, chi ci va d’appressu, sembra essere lampante chi sia.

Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, i beneamati soldi, la chiave sembra essere lì, probabilmente alimentata dall’idea che se hai i soldi puoi comprare quansiasi cosa e chiunque, Massimiliano I d’Asburgo i lanzichenecchi, Putin i suoi mercenari, Meloni e von der Leyen Saïed e pure Erdogan, altro grande pirata della Storia.

Quest’idea bizzarra, formulata soprattutto da due donne, seppure di potere, rende l’affare ancora più grottesco per un mondo maschile, islamico, dove la donna praticamente non esiste e quindi non è degna nemmeno di rispetto. E, naturalmente, non risolve il problema fondamentale: perché le persone fuggono dai loro paesi d’origine, al punto da mettere in forse la propria vita e quella delle famiglie con cui partono alla ricerca di un mondo più sicuro dove possano, almeno, sopravvivere?

Solo agendo sul perché si potranno trovare delle risposte e lavorare su quelle, altrimenti è e sarà sempre aria fritta. Anche se il perché, chi sta al governo, lo sa bene. Ma non sta bene dirlo in pubblico e rendere noto agli elettori i veri motivi e quindi il frutto avvelenato della loro smania consumatrice.

E io pago.