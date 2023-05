le notizie della settimana: nuovi campeggi e nuovi campeggiatori

13 Maggio 2023

Settimana all’insegna delle riforme istituzionali, la questione prima o poi doveva arrivare, per il Presidente Meloni era parte del programma della coalizione di centro destra. Il presidenzialismo da sempre sbandierato sbiadisce a favore del semi presidenzialismo o del premierato che poi non si capisce bene cosa sia. La cosa certa è che ci si riferisce ad una forma di governo che si basa sulla legittimazione popolare del primo ministro. Qui si entra in un mare grande: alla francese, il cancellierato tedesco, la repubblica presidenziale degli Stati Uniti d’America, il Sindaco d’Italia, primo turno, doppio turno. Materiale per le forze politiche che così avranno modo di confrontarsi su una battaglia amplificata dai giornali e che, poco o nulla, appassiona i cittadini. L’unica cosa che mette tutti d’accordo è la ricerca di una maggiore stabilità di governo.

Le piazze universitarie fanno concorrenza ai campeggi. La protesta iniziata a Milano, dove è stata posizionata la prima tenda davanti alla facoltà del Politecnico, ha contagiato molti altri atenei nelle principali città italiane. Il proliferare di campeggiatori occasionali che protestano contro il caro affitti ha smosso il governo che sblocca 660 milioni previsti dal 2022 per gli alloggi universitari.

Trovata l’intesa sulle nomine, Vittorio Pisani è il nuovo capo della Polizia, Andrea De Gennaro sarà il nuovo comandante delle Fiamme Gialle e la prossima settimana verrà nominato il nuovo amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Meloni ha centrato tutti gli obbiettivi che si era prefissa nonostante qualche malumore interno alla coalizione.

Sulle nomine merita di essere raccontata la vicenda dell AD della RAI, Fuortes.

Fuoortes fa capire al Governo di essere disposto a dimettersi, in cambio di una posizione a lui gradita, nella fattispecie come sovrintendente al Teatro San Carlo di Napoli, posto attualmente occupato da Stephane Lissner, che non ha la minima intenzione di farsi da parte. Il governo è disposto a varare una norma che prevede che tutti i sovrintendenti, sopra i 70 anni, devono andare in pensione e Lissner ha compiuto 70 anni a gennaio 2023 e minaccia battaglia. Alla fine Fuortes si dimette da Ad della RAI, ma non accetta la carica al San Carlo, perchè «Non ci sono le condizioni per la mia nomina al San Carlo».

MONDO

Doppia strage negli Usa, in Texas un suprematista spara in un un market e uccide 8 persone. Al confine con il Messico un SUV piomba sulla folla di migranti venezuelani 7 i morti.

Si è conclusa la cerimonia per l’incoronazione di Re Carlo, tra i 20 mila estimatori presenti al concerto e i problemi sull’unità della famiglia reale.

Il 9 maggio si festeggia in Russia la giornata della vittoria sul nazismo, lo stesso giorno diventa per l’Ucraina la giornata dell’Europa per festeggiare unità e pace nel continente. A Kiev visita di Von der Leyen: “qui difesi i valori della Ue”.

Raid israeliani sulla striscia di Gaza, 13 morti. Dichiarato lo stato di allerta. La Jihad islamica si vendica e lancia razzi e colpi di mortaio sulle città israeliane.

Per Donald Trump arriva la prima condanna, colpevole di abusi sessuali dovrà risarcire 5 milioni di dollari alla scrittrice Carroll.

Kiev contrattacca a Bakhmut e conquista due km di territorio.

Visita di Zelensky in Italia, probabile incontro con Papa Francesco, Meloni e Mattarella.

CASA NOSTRA

Il reddito di cittadinanza sarà perso in media da una famiglia su tre, gli occupabili sono 615 mila ai quali spetteranno € 350 al mese solo se frequentano i corsi di formazione.

Si dimette l’Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes: “non ci sono più le condizioni”. Ora l’iter per la sua successione. Tensione tra Lega e Fdl sulla Rai, si discute sulla nomina del nuovo amministratore delegato, poi si trova l’accordo.

Sempre sulle nomine, non sono ancora stati comunicati i nomi dei candidati scelti dal Governo per Ferrovie, Polizia e Guardia di Finanza. Il dibattito dura pochi giorni, accordo raggiunto.

I festeggiamenti per i 75 anni del Senato: invitato speciale Gianni Morandi per un mini concerto.

La protesta degli studenti (in tenda davanti alle università) per il caro affitti iniziata a Milano si estende anche a Roma e in molte altre città italiane.

Infelice uscita del Ministro dell’istruzione Valditara che accusa le amministrazioni comunali di sinistra sul tema caro affitti. No allo scaricabarile dichiarano le opposizioni. Critiche anche da parte di Bernini, Ministra dell’Università.

Conte e Speranza davanti ai giudici di Brescia per le vicende legate alla gestione della prima fase della pandemia da covid, con particolare riferimento alla zone bergamasche.

Il Tar della Liguria ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto per la nuova diga foranea di Genova.

Sicurezza a Milano, il Ministro Piantedosi: “non c’è un’ emergenza sicurezza in città, i numeri sono in calo”. Il Sindaco Sala: “i numeri parlano chiaro, la città viene messa spesso in cattiva luce”.

Milano, esplode un furgone che trasportava bombole di ossigeno in una Rsa.

POLITICA

Al via il confronto sulle riforme, la leader Meloni incontra tutte le forze politiche. Obbiettivo cercare soluzioni che diano più stabilità ai Governi.

Le parti si dividono tra presidenzialismo, semipresidenzialismo e premierato.

Per l’elezione diretta del Premier si schierano Meloni, Calenda e Renzi, contrari Pd e M5S, la Lega chiede garanzie sull’autonomia differenziata.

Carlo Cottarelli eletto nelle liste del PD si dimette da Senatore: “il nuovo segretario ha spostato il partito a sinistra, i miei valori sono altri”.

Nuove critiche da Francia e Spagna al nostro Governo, per Meloni la situazione riguarda problemi di politica interna dei due Paesi: “si cita il governo italiano, ma si fa riferimento ai partiti di politica interna” dichiara.

La Francia smentisce la crisi con l’Italia. Macron e Meloni lavorano insieme.

Urne aperte domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, si vota in 596 comuni italiani

ECONOMIA

Utili record nel primo trimestre 2023 per le maggiori banche italiane grazie al rialzo dei tassi deciso dalla Bce per contrastare l’inflazione.

Aumentano ancora i tassi sui mutui, si prevede un calo di vendite di case, complice anche l’inflazione.

SPORT

Napoli campione d’Italia batte la Fiorentina per 1 a 0, vincono le milanesi contro le romane sconfitte entrambe per 2 a 0, la Juve batte l’Atalanta per 2 a 0 e si riporta seconda in classifica. La Sampdoria perde a Udine ed è matematicamente in serie B

Champions: parità (1 a 1) tra Real e Manchester, l’Inter batte il Milan per 2 a 0

Europa League e Conference League; Juve Siviglia 1 a 1, Roma – Bayer L. 1 a 0, Fiorentina- Basilea 1 a 2

CULTURA

Eurovision aperta a Liverpool la manifestazione, Marco Mengoni concorre per l’Italia.

David di Donatello, centrati i pronostici, miglior film “Le otto montagne” miglior regia a Marco Bellocchio per “Esterno notte”.

INCHIOSTRO SPRECATO

Il primo ritratto ufficiale di Re Carlo III dopo l’incoronazione.