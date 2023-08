Extra profitti, la Bce bacchetta l’Italia

18 Agosto 2023

Cinque anni dopo, Genova ricorda le 43 vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018. La messa a Certosa, i discorsi nella Radura della Memoria e l’abbraccio ai familiari delle persone decedute. Il Presidente Mattarella: tutta Italia è raccolta nel cordoglio. La premier Meloni: rinnoviamo le doverose scuse dello stato. Possetti: temiamo l’oblio, vogliamo giustizia.

(Il Secolo XIX)

Mancini lascia la Nazionale Italiana di Calcio, un trauma per la squadra e per i suoi classici 60 milioni di tifosi. Il divorzio arriva una decina di giorni dopo l’ufficializzazione del nuovo ruolo di plenipotenziario azzurro, responsabile anche delle under 21 e 20 a meno di un mese dalle due decisive partite di qualificazione a Euro 2024. Tra i possibili successori Luciano Spalletti e Antonio Conte.

(Repubblica)

Paura a Bardonecchia, uno tsunami di fango ha investito il comune della Val di Susa, una frana staccatasi in quota, probabilmente da un ghiacciaio ha fatto esondare il rio Merdovine, il torrente che divide in due il paese, riempendo di fango le strade e danneggiando i ponti che lo attraversano. 60 le persone sfollate ospitate in un campo della Croce Rossa e in alcuni alberghi.

(Il Giornale)

E’ morto Francesco Alberoni. Accademico, scrittore e giornalista si è spento a Milano per una complicazione seguita a una terapia alla quale era sottoposto per problemi renali. In campo sociologico si occupò delle discontinuità sociali, ma divenne famoso al grande pubblico per le opere sull’amore, il sesso e l’innamoramento. Aveva 93 anni

(Il Giorno)

Decreto banche, la maggioranza è divisa trai malumori pur diversi tra Forza Italia e Lega. Quest’ultima è critica sopratutto sul metodo, mentre FI rivendica il diritto di correggere il provvedimento in parlamento. Per Fdl invece chi si scandalizza dovrebbe fare un ripasso di liberalismo. Nel settore bancario non vige il libero mercato, è un settore con forti rigidità, nel quale opera un numero limitato di soggetti.

(Corriere della Sera)

Debutta l’Iri l’imposta sul reddito dell’imprenditore, interessa 300 mila aziende e società in contabilità ordinaria. Già apparsa sul palcoscenico del fisco con la legge di bilancio nel 2017 senza essere però mai entrata in vigore, torna in scena con la delega fiscale che indica che per i redditi di impresa si potrà introdurre un regime opzionale di tassazione anche per le imprese più piccole come ditte individuali e società di persone.

(Il Sole 24 Ore)

Benzina a prezzi da record, sono già sedici i rincari del carburante,. Il prezzo medio nazionale della super in autostrada mercoledì ha toccato i 2,019 euro. Nonostante il rialzo dei prezzi, Fitch ha migliorato la stima del Pil potenziale a medio termine dell’Italia do 0,1 punti percentuale.La federazione Gestori impianti carburanti chiede che il governo prenda in esame l’ipotesi di mettere mano alla tassazione dei carburanti fosse pure temporaneamente.

(Corriere della Sera)

Migranti, protestano le grandi regioni. Il tema immigrazione diventa materia di scontro non solo tra maggioranza e opposizione e tra alleati di governo ma anche tra Roma e il nord. Il fronte dei sindaci si sente abbandonato. In Lombardia al 31 luglio 2023 si registrano 16.232 migranti; 2.156 in più rispetto al mese precedente e 5.481 in più rispetto al 31 luglio dello scorso anno.

(La Stampa)

Il governo in attesa della lettera della Bce a proposito della tassa sugli extra profitti delle banche. Sarà una netta censura sia sul merito del provvedimento ritenuta potenzialmente dannosa per l’economia e il credito, che sul metodo seguito dallo stesso governo. La decisione recente non comunicata alla banca d’Italia non è stata tantomeno oggetto di una comunicazione preventiva a Francoforte.

(Corriere Della Sera)

Continua il caldo record, complice l’anticiclone Nerone. Nel fine settimana sono previste punte di 38-40 gradi. A differenza della tradizione che vede nel ferragosto l’inizio del declino stagionale, quest’anno l’estate farà sul serio nell’ultima parte di agosto. In questo weekend lo zero termico salirà fin verso i 5.000 metri.

(Quotidiano Nazionale)