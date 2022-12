le notizie della settimana: pranzo di Natale, pappardelle al cinghiale

24 Dicembre 2022

Arriva la manovra (forse). Nel momento in cui viene consegnata questa piccola rassegna dovrebbe svolgersi il voto di fiducia con la sperata approvazione delle ultime misure. Sull’argomento l’inchiostro utilizzato dai giornali in questa settimana pre natalizia è stato davvero tanto. Niente di nuovo però, è stato sempre così, maggioranze non allineate su tutto, compromessi necessari, opposizioni all’attacco hanno da sempre ostacolato il traguardo della legge più importante presentata, (questo va considerato) da un Governo nato solamente due mesi fa. Qualcuno ha parlato di dramma nel caso si ricorra all’esercizio provvisorio, qualora la manovra non venisse approvata entro la fine dell’anno, anche in questo caso è giusto ricordare che nella storia della nostra Repubblica questo strumento è già stato usato per ben 33 volte. Il Governo farà quindi il possibile per non ricorrerci cercando di mantenere positivo il gradimento di questa prima fase, aiutato anche dalla crisi che sta attraversando l’opposizione colpita recentemente anche dallo scandalo giudiziario al Parlamento Europeo.

Proprio in questo drammatico momento il Pd si dimostra incapace di trovare il coraggio per affrontare subito un congresso che non si limiti alla scelta di un nuovo leader ma sia fondativo di un identità, dove va recuperato il tema della questione morale.

Sul fronte russo-ucraino è importante segnalare la visita di Zelensky a Washington dove la Casa Bianca ha annunciato un pacchetto di aiuti da 1,85 miliardi di dollari. L’obbiettivo del leader ucraino è quello di avere armi più potenti per migliorare la controffensiva contro l’avversario e per questo ottiene la fornitura dei Patriot. Nel frattempo americani, europei e ucraini tornano a discutere su possibili modelli di negoziato. Da Putin dichiarazioni sulla fine del conflitto il prima possibile.

La nostra controffensiva si accanirà invece sui cinghiali in città, e si potranno pure mangiare, prepariamo le pappardelle.

Buon Natale a tutti.

MONDO

Continuano le indagini sullo scandalo Europeo, l’assistente Giorgi ammette di essere stato il responsabile della cassa dell’organizzazione correttiva di Panzeri e scagiona la compagna Kaili, la cui sorella sostiene di non aver ricevuto nulla dalla UE.

Il Sindacalista Luca Visentini, prima arrestato e poi rilasciato, dice di aver ricevuto 50 mila euro in contanti dalla Ong, ma si dichiara in buona fede.

Gravi indizi di colpevolezza per la moglie di Panzeri, rinviata la decisione sulla figlia. L’eurodeputato del Pd Cozzolino rinuncia all’immunità e si dichiara pronto a collaborare dopo le accuse ricevute da Panzeri.

I legali di Kaili contro Giorgi accusato di aver tradito la compagna che resterà in carcere per un altro mese.

Putin si reca da Lukashenko e provoca i timori dell’Ucraina. La Bielorussia schiera i missili di Mosca.

Esplode un gasdotto russo, tre i morti, a rischio le forniture di gas per l’Europa.

Tira una brutta aria anche per Trump, la commissione congressuale chiede al dipartimento di giustizia di perseguire l’ex presidente per 4 reati.

In Cina, sale l’onda del Covid, file di bare nei crematori. Le notizie cambiano nel corso della settimana fino ad arrivare improvvisamente a zero morti. Preoccupazione per l’Oms che fatica ad avere dati precisi da Pechino.

CASA NOSTRA

Sulle alpi un insetto sta divorando gli abeti rossi, pare sia certa l’estinzione sopra i 1.500 metri di altezza, complici anche le alte temperature e la siccità.

Sì alla consegna in Belgio per la moglie di Panzeri, lei dice di essere all’oscuro di tutto.

Sul caso Soumahoro, la famiglia si spacca, la moglie accusa la madre e lui si dichiara sereno.

Cellurari in classe: gli smartphone come la cocaina. L’allarme del Senato: “i nostri ragazzi si stanno decerebrando”.

Alcol e droga alla guida, previste regole più severe. Probabile obbligo del casco per i monopattini che dovranno essere targati.

POLITICA

La manovra verso il voto di fiducia, Meloni assicura che non ci sarà l’esercizio provvisorio.

Di nuovo la giravolta sul “pos”. Stralciata la norma. Meloni decide dopo il ritorno da Bruxelles.

Sparisce dalla manovra lo scudo penale, Pd e M5S si intestano la vittoria.

Ira di Giorgetti per una manovra approvata senza coperture si tratta di un rifinanziamento di un fondo per il disavanzo dei comuni italiani per 450 milioni di euro. Si Ritarda così l’iter di approvazione della finanziaria.

Nuova stretta sul reddito di cittadinanza: sarà tolto a chi rifiuta la prima offerta di lavoro, anche se non è congrua.

Non finiscono i guai per il PD, Letta dichiara di essere sotto attacco da parte delle altre opposizioni che stanno facendo di tutto per sostituire il partito di opposizione. Tira aria di scissione.

Meloni: l’Italia non accederà al Mes.

ECONOMIA

Musk chiede un referendum on line sul suo gradimento, la maggioranza (il 57,5%) chiede le dimissioni.

Raggiunto in Ue l’accordo sul tetto del gas come misura anti Russia. Il prezzo è fissato a 180 euro per megawattora, a partire da febbraio. Mosca minaccia ritorsioni. Meloni:”una vittoria dell’Italia”

Ita, lo stato potrà avere il 50%, Lufthansa potrebbe entrare con una quota di minoranza.

Funziona l’accordo Europeo sul gas, il prezzo continua a diminuire.

CULTURA

Esce il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo, una divertente commedia del trio.

Avatar 2 in Italia incassa 10 milioni in cinque giorni, gli incassi nel resto del mondo sono però al di sotto delle aspettative.

Top ten dei libri: Carrisi e Giordano bestseller natalizi.

SPORT

L’argentina guidata da Messi, si laurea campione del mondo per la terza volta. La Francia sconfitta per 7 a 5 ai rigori dopo una finale tra le più belle di sempre.

Polemiche nei confronti di Messi per il mantello Arabo sulle spalle durante la premiazione.

L’ultimo applauso a Sinisa Mihajlovic, l’emozione di migliaia di tifosi.

Si aggravano le condizioni di Vialli, ora ricoverato a Londra.

INCHIOSTRO SPRECATO

Apparecchiatura all’inglese o alla francese? La tavola di Natale.