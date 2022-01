Speranza continua a tenerci inutilmente rinchiusi in Italia

31 Gennaio 2022

Da domani non sarà più necessario un tampone Covid negativo per entrare in Italia dai Paesi dell’Unione Europea e del resto dell’area Schengen, cioè quelli dell’elenco C ministeriale. Era stata una misura presa a metà dicembre dai funzionari del Ministero della Salute, entrati nel panico per l’arrivo della variante Omicron, che ha dimostrato di essere completamente inutile: Omicron è riuscita comunque a dilagare in Italia, dove ha soppiantato in poche settimane la variante Delta.

Se vi aspettavate un minimo mea culpa per una decisione che ha fortemente limitato la libertà degli Italiani di andare all’estero, ha ridotto l’afflusso di turisti esteri nel nostro Paese, ha sabotato il Green Pass europeo e che è stata fortemente criticata dalla UE, vi siete sbagliati, perché né il ministro Speranza, né i dirigenti del suo Ministero hanno mai ammesso di aver preso una cantonata. L’obbligo di tampone per l’ingresso, che Paesi come Germania, Francia e Spagna hanno sempre rifiutato, continuando a ritenere sufficiente il Green Pass, ha soltanto fortemente ostacolato la libera circolazione dei cittadini nell’area comunitaria, che l’Unione Europea considera suo pilastro sacrosanto, da non sacrificare a cuor leggero e ha assestato l’ennesima mazzata al settore turistico e a quello aereo. Visto che da tempo era chiaro che non serviva a bloccare Omicron, si sarebbe potuto celermente abolire l’obbligo di tampone e invece, con arroganza, si è fatto finta di niente, lasciandolo scadere silenziosamente alla scadenza originale prevista. Questi ulteriori giorni in cui è restato in vigore hanno permesso di ridurre contagi, ricoveri, terapie intensive e decessi di zero.

Ripristinato lo status quo di inizio dicembre, la testardaggine di Speranza purtroppo mantiene in vigore l’assurdo e altrettanto inutile divieto per i cittadini italiani di recarsi nella maggior parte dei Paesi del mondo. Il Ministro ha più volte dichiarato che gli piace che gli Italiani facciano le vacanze in Italia, ma tale sua preferenza dovrebbe restare fatto suo, salvo che non ci siamo trasformati in una Corea del Nord o in altro sistema dove un Grande Fratello prende le decisioni al nostro posto.

Non riesco a capire come l’ipocondriaco Ministro possa avere la faccia di mantenere un divieto inutile, che non esiste in nessuno degli altri ventisei Paesi dell’Unione Europea. Irlandesi, Portoghesi, Bulgari, Tedeschi, Svedesi e tutti gli altri possono andare dove vogliono, gli Italiani no e ormai da quasi due anni.

Si può andare liberamente soltanto nei Paesi dell’elenco A (Vaticano e San Marino), non ci sono Paesi nell’elenco B, da domani sarà sufficiente avere il Green Pass per quelli dell’elenco C (Unione Europea più altri Schengen), resta l’obbligo di tampone negativo per entrare o rientrare dai paesi dell’elenco D (una ventina fra i quali il “pericolosissimo”, esotico Regno Unito che sembra aver già superato Omicron). Il Resto del Mondo è in elenco E e, per motivi imperscrutabili, non ci potrete andare per turismo.

Stanno nell’elenco E Paesi selvaggi come l’Albania, la Serbia e la Tunisia, non solo terre remote come le Filippine, Kiribati e il Nicaragua. Perché non ci si può andare, mentre si può andare in Uruguay e in Kuwait? Questo Speranza non lo spiega, ma decide lui, non decidete voi. Davvero qualcuno può credere che, per combattere il Covid, non si possa andare in Tunisia, mentre si può andare in Indonesia?

Speranza è un tiranno malaccorto che ci ha tolto la libertà di usare il nostro cervello per decidere se e dove andare. Nessun collega europeo fa come lui, che però tira dritto e se ne frega. Passi se, al momento in cui è scoppiata Omicron, ha bloccato tutti i movimenti dal Sudafrica: si trattava di una misura precauzionale, magari eccessiva, ma temporanea. L’elenco E invece è permanente, come il divieto di andare nei Paesi che contiene e che sono la maggior parte dei Paesi del mondo. Speranza preferisce che facciate le vostre vacanze in italia e voi dovete ubbidire, salvo fingere di andare per lavoro o partire per il volo intercontinentale dall’aeroporto di un Paese C, dove vi sarete recati precedentemente.

Come potete immagnare l’industria turistica non è contenta e dunque per calmarla Speranza ha introdotto una toppa peggiore del buco, i cosiddetti “Corridoi turistici Covid-free”. Dalla fine di settembre potete andare ad Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam) e, da domani, anche a Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia limitatamente all’isola di Phuket, Polinesia francese e Oman), se accettate di comprare un pacchetto turistico.

Il nome è ipocrita, Covid-free. Se comprate il pacchetto turistico sarete Covid-free. Non prenderete il Covid, perché il pacchetto delle agenzie è più efficace dei vaccini?

Un amico che vive a Singapore vi offre le chiavi di casa sua? Non potete andare. Comprate invece un pacchetto per visitare Singapore, dove il vaggio organizzato può al massimo comprendere il volo più la prenotazione dell’albergo, altro da organizzare non c’è? Siete Covid-free.

Chiamiamoli col loro nome, i Corridoi turistici Covid-free sono una marchetta politica fra Ministero e i Tour Operator, che per stare zitti hanno ottenuto di poter mandare turisti verso le destinazioni più gettonate e hanno per giunta ottenuto che chiunque voglia andare lì debba ricorrere a loro, che lo desideri o no e ovviamente paghi loro il ricarico che stabiliscono. Per recarvi a Singapore, che non è altro che una città, servono solo il volo e l’albergo che preferite, che quasi tutti sono in grado di prenotare da soli su internet e invece no, dovete pagare Tour Operator e agenzia.

Un problema più serio, che il Ministro e i suoi non hanno affrontato è che la nostra tessera sanitaria ci protegge se ci ammaliamo di Covid in un Paese che fa parte dell’Unione Europea, ma fuori no e questo vale indipendentemente dal fatto che vi siate andati per turismo, per affari o per amore del locale principe azzurro. Avrebbe avuto senso introdurre l’obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria che copra il rischio Covid nei Paesi degli elenchi D e E, invece di rinchiuderci in Italia.

Da domani potremo almeno tornare a muoverci in Europa, non perché Speranza sia rinsavito, ma perché Bruxelles ha fatto la voce grossa.

Speranza politicamente è un sopravvissuto, come un mammut siberiano. Uno staliniano, mai però toccato dall’internazionalismo. Predilige il turismo autarchico e per dare un contentino ai Tour Operator assegna loro il monopolio dei viaggi esotici, come se fossimo ai tempi della Compagnia delle Indie. Non potete andare a Singapore o a Cuba per conto vostro come fate da una vita, nemmeno se vi hanno inoculato tre vaccini. Pagando l’obolo all’agenzia potete andare a Marsa Alam, ma non a Hurghada o al Cairo. In nessun caso potete andare in Messico o in Kenya. Così è, perché gli pare.

Speranza è l’unico Ministro del suo partito, estrometterlo sarebbe un problema politico. Le sue decisioni sono illiberali, da fasciostalinista ridicolo. È circondato da burocrati cacasotto, non si cura minimamente del parere dei colleghi degli altri Paesi dell’Unione Europea, ha preso e mantenuto con testardaggine decisioni sbagliate. Spero solo che nel nuovo governo non potrà più fare danni e tenerci alla catena.