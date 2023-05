le notizie della settimana: Intelligenza Artificiale benefici, ma anche rischi

6 Maggio 2023

Clamorosa dichiarazione dello scienziato Hinton il creatore dell’intelligenza artificiale che ora ne vede i rischi per le possibili conseguenze. Già anni fa altri autorevoli, geni del mondo digitale, con un passato in Facebook e in Google, dichiaravano che i social provocano una dipendenza equiparata all’alcol e alle droghe oltre a danni sociali e politici. Oggi Hinton abbandona il suo incarico in Google e denuncia gli enormi rischi che si corrono sviluppando macchine in grado di prendere decisioni in modo autonomo. Il fatto che questa capacità possa portare a diffondere immagini, video, documenti e codici informatici falsi e facilitare attacchi hacker non è una bella prospettiva per un futuro sempre più tecnologico e digitale.

Continua lo scontro Governo/Sindacati spalleggiati dalle opposizioni sul decreto lavoro, partorito dal Cdm del 1 maggio, per Landini è stata una volontaria provocazione l’attività del Governo proprio nella giornata della festa dei lavoratori, polemiche anche contro la premier Meloni, per non aver fatto la conferenza stampa sul tema.

Brutte notizie in campo economico, l’inflazione in rialzo rispetto al mese di aprile non solo in Italia, ma anche nell’area euro e negli Usa spingono la Fed ad aumentare i tassi di interesse, anche la Bce farà la stessa cosa annunciando che l’aumento proseguirà almeno fino all’estate. Una nota stonata in un momento favorevole che vede la diminuzione dello spread, un aumento del Pil e della crescita oltre ad un calo della disoccupazione.

Sul fronte Russo-Ucraino si mantiene alta la tensione a colpi di annunci relativi ad una prevista controffensiva ucraina, un recente attacco con i droni sul Cremlino fa temere una dura reazione di Mosca. A Kiev che si dichiara innocente abbattuto un drone sopra il palazzo presidenziale.

I recenti ponti hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle città d’arte e nelle località di villeggiatura, l’avvicinarsi dell’estate fa crescere la voglia di vacanza ma mette a dura prova le questure di tutt’Italia che non riescono a soddisfare le numerose richieste per il rilascio dei passaporti; ancora lunghe le attese, in alcune città non è addirittura possibile prendere appuntamento. Fortunatamente il Viminale ha ufficializzato anche il turismo come motivo di urgenza per la richiesta.

Duro attacco della Francia al nostro Governo, il Ministro dell’interno di Parigi: “Meloni è incapace di gestire i migranti”. Tajani cancella la visita in Francia criticata anche dalle opposizioni del nostro esecutivo, sono questioni interne nessun Paese straniero ha il diritto di intervenire. Il fatto cancella mesi di faticoso riavvicinamento diplomatico.

MONDO

L’Ucraina allarga le operazioni in vista della controffensiva, un raid in Russia causa 4 morti.

In 5 mesi morti 20 mila Russi e ora Mosca teme la controffensiva, Cina e India a favore della risoluzione Onu che parla di aggressione.

Cremlino, esplosione sopra il palazzo presidenziale, si sospetta un attentato a Putin, Kiev nega l’azione, Mosca: “reagiremo”.

Londra, atteso un milione di persone per incoronare Re Carlo.

L’OMS dichiara la fine dell’emergenza Covid.

CASA NOSTRA

Il cantante Italiano Pupo non parteciperà al festival del Cremlino: “non sono state le critiche a farmi cambiare idea”.

Migliorano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, possibile il ritorno a casa dopo la convention di Forza Italia.

Allerta rossa in Emilia Romagna esonda il Lamone. Stop ai treni in diverse zone, centinaia di evacuati e scuole chiuse. Mai tanta pioggia da 100 anni; due morti.

Accordo tra McDonald’s e Banco Alimentare per le eccedenze alimentari; donati oltre 200mila pasti.

Conte colpito in faccia da un NoVax.

Agguato a Napoli durante i festeggiamenti per lo scudetto, muore a 26 anni il figlio di un boss.

POLITICA

Tensione tra Governo e i sindacati per il Cdm convocato per il 1 maggio che prevede ulteriore riduzione di 7 punti del cuneo fiscale oltre ad altre modifiche su reddito di cittadinanza, voucher, e sgravi.

Meloni: “era una mano tesa, noi siamo su mondi diversi”.

Il decreto lavoro prevede da 50 a 100 euro in più in busta paga, il governo valuta una riduzione delle imposte sulla tredicesima

Si prosegue con il Pnrr, i mercati sono più ottimisti, la Ue compie le ultime verifiche per l’arrivo della terza rata.

Prossime elezioni amministrative, alleanza variabile tra PD e 5S l’obbiettivo è strappare Catania e Pisa al centro destra l’intesa è solo per 6 comuni su 18.

Approvato il decreto Cutro alla Camera, anche se dovrà esserci una correzione in merito alle domande di protezione internazionale dei migranti, potrebbe così com’è precludere eventuali ricorsi.

Schlein e Landini manifesteranno insieme contro i recenti provvedimenti del Governo.

L’Italia nomina un nuovo ambasciatore in Cina, Massimo Ambrosetti esperto di cybersecurity Il nostro Paese ha scelto di uscire dall’accordo commerciale allora siglato dal governo Conte. Usa informati. Decisione entro l’anno cercando di evitare strappi con Pechino.

ECONOMIA

Cresce ancora l’inflazione, più 8,3% nel mese di aprile. Non cambia la linea della Bce che aumenterà nuovamente i tassi d’interesse di un quarto di punto.

Jp Morgan compie un altro salvataggio e acquista First Republic Bank. Terzo crac finanziario in meno di due mesi sul mercato del credito Usa.

La Fed alza i tassi, costo del denaro al 5,25% mai così alti dal 2007.

In Italia i disoccupati scendono sotto i due milioni, In aumento i posti fissi

CULTURA

Settimana della Civil Week, la festa evento della cittadinanza attiva e solidale, molti gli eventi a Milano

È morto Alessandro D’Alatri regista e sceneggiatore, ha lavorato per cinema e Tv.

SPORT

Il Napoli vince il suo terzo scudetto, pareggiando con l’Udinese.

Torna a vincere la Juventus, battuto il Lecce per 2 a 1, l’Inter travolge il Verona 6 a 0, pareggiano Roma e Milan per 1 a 1 rispettivamente contro Monza e Cremonese. Vince l’Atalanta contro lo Spezia per 3 a 2 e si porta in zona champions.

INCHIOSTRO SPRECATO

