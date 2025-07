In Sudan, a El Fasher, il 97% della popolazione non ha accesso all’acqua

«L’85% della popolazione sfollata a El Fasher, in Sudan, Nord Darfur, non ha accesso a beni e servizi essenziali e nella città restano attive solo tre fonti di approvvigionamento idrico: ben il 97% della popolazione è al di sotto degli standard minimi di accesso all’acqua». A lanciare l’allarme è l’organizzazione umanitaria italiana COOPI – Cooperazione Internazionale, attiva in Sudan da oltre 20 anni.

El Fasher – città già sotto assedio da quasi un anno e colpita da bombardamenti continui – in seguito all’attacco dello scorso aprile ai danni del campo per sfollati interni di Zamzam, ha subito un forte peggioramento della situazione umanitaria, con «migliaia di famiglie sfollate accampate in rifugi di fortuna o costrette a dormire all’aperto, senza accesso ad acqua pulita né a servizi igienici di base», spiega Ennio Miccoli, direttore di COOPI Cooperazione Internazionale. «L’accesso umanitario e la capacità di risposta – aggiunge – sono estremamente limitati e ampiamente insufficienti a soddisfare i bisogni delle migliaia di persone recentemente sfollate, che si aggiungono ai 47.561 sfollati interni già presenti a El Fasher. Noi siamo presenti sul campo per supportare la popolazione civile, la più colpita dal conflitto, cercando di migliorare condizioni di vita molto critiche».

Dal 2023 il Sudan è teatro di quella che è considerata la più grave crisi umanitaria al mondo, in cui più di 12 milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case, diventando sfollate interne o rifugiandosi in Paesi confinanti come Ciad, Sud Sudan ed Egitto. La situazione è ulteriormente peggiorata proprio nell’aprile 2025 con l’attacco al campo sfollati di Zamzam, uno dei più grandi del Nord Darfur, che ha costretto oltre 500mila persone a fuggire in poche ore verso El Fasher.

Attualmente nella città di El Fasher «la maggior parte dei punti d’acqua vicini è ormai inaccessibile a causa della violenza continua, e quelli ancora attivi sono sovrasfruttati e necessitano urgentemente di riparazioni. Nel frattempo, l’impennata dei prezzi del carburante ha ulteriormente compromesso il funzionamento dei sistemi di pompaggio dell’acqua», racconta un operatore COOPI presente a El Fasher. Inoltre, aggiunge, «le pessime condizioni igienico-sanitarie e il ricorso diffuso all’evacuazione in spazi aperti aumentano notevolmente il rischio di epidemie, come il colera o la diarrea acquosa acuta. A causa della grave carenza idrica, molte famiglie sono costrette a dare priorità all’acqua potabile rispetto all’igiene personale, con gravi rischi per la salute, soprattutto nei luoghi sovraffollati».

In risposta a questa emergenza COOPI – Cooperazione Internazionale ha avviato un intervento umanitario d’urgenza dal titolo “Provision of Life Saving assistance for IDPs in emergency in El Fasher locality, North Darfur region”, con il sostegno del Sudan Humanitarian Fund di OCHA, garantendo il trasporto di acqua potabile, il monitoraggio della qualità dell’acqua, la distribuzione di contenitori e kit di emergenza e la costruzione di latrine, contribuendo a ridurre i rischi sanitari per la popolazione colpita e a garantire standard igienici di base.

«Da aprile stiamo portando avanti i primi interventi di emergenza, con la distribuzione quotidiana di 70mila litri di acqua potabile per oltre 9mila sfollati, la consegna di due contenitori da 20 litri a 1.000 famiglie vulnerabili e la costruzione di 50 latrine d’emergenza nei nuovi campi informali sorti improvvisamente, ma si tratta solo di una prima risposta ai bisogni più urgenti. Le necessità della popolazione sono ancora enormi, il nostro impegno al fianco delle persone sfollate proseguirà quindi nel tempo», conclude Ennio Miccoli.

Dal 2004, COOPI è attiva in Sudan e nel Nord Darfur per sostenere le comunità vulnerabili, attraverso un approccio multisettoriale volto a migliorare l’accesso a servizi essenziali come rifugi, sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza, acqua, igiene e riduzione del rischio di disastri. Dallo scoppio della guerra civile nell’aprile 2023, l’organizzazione ha intensificato i propri sforzi umanitari, ampliando la presenza sul territorio e rafforzando la risposta d’emergenza per far fronte ai bisogni urgenti delle popolazioni colpite. Negli ultimi vent’anni in particolare COOPI ha realizzato 129 progetti raggiungendo oltre 4 milioni di beneficiari. Attualmente COOPI è attiva in Sudan principalmente nei settori sicurezza alimentare, acqua e igiene e riduzione dei rischi e preparazione ai disastri.