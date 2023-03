le notizie della settimana: il pd vira a sinistra

4 Marzo 2023

Tre i principali tronconi di notizie questa settimana: la tragedia di Crotone, l’elezione del nuovo segretario del Pd, l’inchiesta sul Covid nella bergamasca, ma andiamo con ordine.

Dopo il Presidente Sergio Mattarella, anche Elly Schlein si reca a Crotone dove è stata allestita la camera ardente per le vittime del naufragio e attacca il Ministro Matteo Piantedosi, chiedendone le dimissioni. Il Governo fa quadrato intorno al Ministro anche se alcuni componenti della maggioranza non negano un certo malessere per come il Viminale ha reagito alla tragedia del naufragio in Calabria. Emergono discrepanze nelle ricostruzioni di guardia di finanza e guardia costiera sui soccorsi. Il Ministro dell’Interno dichiara che se saranno accertate debolezze del Ministero, se ne assumerà la responsabilità. La procura indaga sul mancato soccorso.

Elly Schlein ha vinto le primarie del Pd ribaltando i pronostici, è la prima donna a guidare il partito e la prima candidata a ribaltare il voto dei tesserati. Ci sarà un forte sbilanciamento a sinistra. Lotta al precariato, no ai contratti a termine, difesa del reddito di cittadinanza, cambio di passo sui migranti, sì allo ius soli, una linea molto spinta sui diritti civili, il sì alla legalizzazione della cannabis solo alcuni dei temi che verrano rieditati. Una segreteria che causa malumori all’interno, con qualche rischio di abbandono da parte della parte più conservatrice, accolta a braccia aperte dal duo Calenda-Renzi. Riuscirà a tenere unito il partito? Ci sarà un avvicinamento al Movimento5Stelle?

Covid inchiesta sui morti di Bergamo: indagati Fontana e Gallera, Conte, Speranza, Brusaferro e Locatelli. Per i familiari delle vittime si riscrive la storia della strage. Erano i giorni in cui da Bergamo il corteo di mezzi militari trasportava, verso i forni crematori di altre città, le bare di morti per covid. La procura di Bergamo ha chiuso dopo 3 anni l’inchiesta per epidemia colposa, emerse criticità nella gestione della prima fase. Nel lodigiano la zona rossa scattò due giorni dopo l’individuazione del primo paziente, nei comuni della bergamasca la misura non fu adottata, questo il principale filone dell’inchiesta.

Infine il Superbonus ha presentato il conto. Il costo per lo Stato del superbonus e degli altri bonus edilizi è arrivato al 31 gennaio a circa 120 miliardi di euro, 72 dei quali circa per l’agevolazione del 110%.

Buon weekend

MONDO

Il mondo occidentale vuole smembrarci anche a livello etnico, queste le parole di Putin in una recente intervista.

In Iran bambine avvelenate nelle scuole con lo scopo di tenerle a casa, obbiettivo chiudere le scuole femminili come successo in Afghanistan.

La Ministra del tesoro americana, Janet Yellen, si reca a Kiev e durante l’incontro con Zelensky riconferma ciò che una settimana fa aveva enunciato il Presidente Biden.

Dopo due anni di trattative si scioglie il nodo irrisolto della Brexit: Irlanda del Nord Europa e Gran Bretagna trovano l’accordo battezzato “schema Windsor”. Niente controlli per le merci britanniche che restano in Irlanda del Nord, mentre corridoio rosso per le merci destinate al mercato europeo.

Grecia: scontro tra treni, 44 morti e 85 feriti. Prende forza l’ipotesi di un errore umano.

In Russia attacco con i droni, velivoli ucraini senza pilota colpiscono il territorio nemico. Meno di un’ora per colpire il Cremlino.

Il ritiro da Bakhmut non è più un tabù per gli Ucraini: “evitiamo un sacrificio inutile”.

Cresce la tensione in Moldavia, centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor cercano di fare irruzione nella sede del governo.

Meloni in India per il G20 : le relazioni tra i due stati prevedono un patenariato strategico che promette di sviluppare collaborazioni industriali nel settore della difesa, della transizione energetica, dello spazio dell’agroalimentare, a 360 gradi.

CASA NOSTRA

Tragedia in mare a Crotone, il barcone si spezza a soli 100 metri dalla riva, strage dei migranti, almeno 63 morti e dispersi, molti bambini.

Il richiamo del Presidente Mattarella all’Europa: “ora governi il fenomeno dei migranti”. Von der Leyen e Metsola: “agire subito raddoppiando gli sforzi”. Meloni: “basta partenze e tragedie”.

Il naufragio: Frontex (agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) non segnala criticità alla guardia costiera, l’ordine di salvataggio non è mai partito, la navigazione è regolare. Un ufficiale della guardia costiera: “la nostra missione è salvare vite, chi ci accusa non sa di cosa parla”, davanti a un allarme saremmo partiti subito.

Il caldo anomalo in inverno fra crescere prematuramente frutta e piante le gelate tardive di marzo poi rischiamo di rovinarle, agricoltura in difficoltà.

Conte, Speranza e Fontana indagati a Bergamo per il Covid.

Mario Sechi il nuovo capo dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi

POLITICA

Primarie Pd, Elly Schlein è la nuovo segretaria, la prima donna al vertice del partito: “ora si cambia faremo vera opposizione”. La delusione di Bonaccini “è stata più brava di me”.

Cambiano i vertici di +Europa, Magi segretario e Pizzarotti Presidente.

Balneari e superbonus, continua l’azione del Governo per decidere i nuovi provvedimenti. Le riserve di Mattarella sulla proroga delle concessioni.

Nel naufragio di Crotone, le vittime salgono a 63 si apre la polemica per le frasi del ministro Piantedosi da parte delle opposizioni e delle associazioni umanitarie. Il Ministro: “se ci sono state debolezze del mio ministero me ne assumerò la responsabilità”.

Mattarella a Crotone alla camera ardente dei migranti morti.

Meloni: “non è vero che quelle povere persone sarebbero naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle Ong, quella tratta non è coperta dalle loro navi”.

Il primo giorno di Schlein da segretaria del Pd, l’incontro con Letta, le chiamate di Meloni e Mattarella, i malumori dei riformisti all’interno del partito con qualche annuncio di abbandono. Terzo Polo: nel Pd non c’è posto per i moderati per noi una stagione nuova. L’ex Ministro Giuseppe Fioroni lascia il partito.

Renzi festeggia la vittoria di Schlein, il partito ora è tutto a sinistra, facciamo subito il partito unico centrista.

Via libera della conferenza delle regioni, al testo di legge sull’autonomia differenziata. Quattro i no: Campania, Puglia, Toscana ed Emilia Romagna. Ora il testo sarà presentato al prossimo consiglio dei ministri.

ECONOMIA

Bollette del gas, in arrivo nuovi tagli alle tariffe fino a meno 17%.

Sangalli Confcommercio, le città perdono i negozi, 99 mila in meno in 10 anni, è indispensabile accelerare la riqualificazione urbana.

Alla riunione degli ambasciatori UE, l’Italia voterà contro l’addio al motore termico nel 2035.

I nuovi dati Istat: il superbonus fa esplodere il deficit, nel 2022 rivisto all’8%. Il Pil su del 3,7% lieve calo del debito, bene costruzioni e turismo oltre il 10%. Il ministro Giorgetti: “tolta una droga, il mercato ora apprezza”.

Gas bollette in calo del 13%, l’inflazione scende al 9,2% occupazione record al 60,8%.

CULTURA

“Blu” è il nuovo disco di inediti di Giorgia. Sono rinata avevo pensato di ritirarmi.

É morto Curzio Maltese a soli 63 anni, storica firma di Repubblica.

Applausi e folla per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo.

Premio Strega, chiuse le candidature, in gara 80 titoli e 81 autori.

SPORT

Campionato: continua la corsa del Napoli che vince a Empoli per 2 a 0, stesso risultato con il quale il Milan batte l’Atalanta, l’Inter sconfitta a Bologna per 1 a 0. La Juve vince il derby di Torino per 4 a 0, la Roma sconfitta per 2 a 1 in casa della Cremonese.

INCHIOSTRO SPRECATO

Ancora Totti-Blasi. Nessun accordo verso lo scontro in tribunale, sulla lite Rolex-borse coinvolti oltre 20 testimoni.