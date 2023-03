le notizie della settimana: Bergamo e Cutro mettono a dura prova i Ministri

11 Marzo 2023

Il caso migranti occupa anche questa settimana le prime pagine dei giornali, sotto la lente di ingrandimento il Consiglio dei Ministri svolto a Cutro, dove Meloni ribadisce che la linea del governo non cambia, stretta sui trafficanti, apertura sui corridoi legali per l’ingresso nel nostro Paese, difesa per l’operato del Ministro Piantedosi. Per il Primo Ministro non c’è politica più responsabile di quella finalizzata a rompere la tratta degli scafisti, che insieme ai trafficanti andranno ricercati lungo tutto il globo terracqueo. Pene severe che prevedono la reclusione da 16 fino a 30 anni, se i migranti muoiono in mare durante la traversata, per chi promuove, finanzia ed effettua il trasporto di stranieri nel territorio del nostro Paese. L’impegno del Governo non sarà sufficiente senza il contributo di Europa e Nato. Accoglienza a due facce a Cutro, da una parte gli applausi e dall’altra fischi e lanci di peluche. Le opposizioni fanno il loro mestiere, messaggio tardivo per Schlein, per Calenda politica migratoria folle e delirante, incapaci di fornire chiarimenti per Giuseppe Conte. Nel frattempo giovedì scorso sono state soccorse oltre mille persone arrivate su 31 imbarcazioni.

Nell’assurda inchiesta di Bergamo vengono accusati altri tre ministri. Il tribunale dei ministri di Roma ha archiviato le denunce contro diversi membri del governo Conte che restano comunque indagati dalla procura di Bergamo. Per il Professor Bassetti “questo esercizio della procura provocherà dei danni che rimarranno per sempre nel nostro Paese se veramente verranno portati in tribunale i miei colleghi, il rischio sarà che nessuno in futuro prenderà più una decisione, io stesso davanti al primo malato non sapevo cosa fare”.

Settimana dell’8 marzo, per il Presidente Mattarella c’è ancora molta strada da fare, gli stereotipi nascono dalla paura verso la donna. Meloni: sento tanta responsabilità.

MONDO

Il Papa interviene sulla strage dei migranti: “mai più, fermate gli scafisti” e Meloni fa sue le parole del Pontefice.

Immigrazione sulle coste britanniche, il premier Sunak adotta la linea dura, gli irregolari saranno detenuti e deportati al più presto in Ruanda.

Crollo del bilancio russo, grazie alle sanzioni il deficit tocca i 34 miliardi di dollari.

Pechino avverte gli Usa: “la smettano di contrastarci o ci saranno scontri”. Taiwan una linea rossa che non deve essere superata. Russia: “in Ucraina gli Stati Uniti alimentano il conflitto”.

Discrepanza tra Zelensky e i massimi responsabili dell’esercito, questi ultimi sarebbero favorevoli ad un ritiro da Bakhmut città simbolo ma non strategica.

Tensioni in Francia a causa della riforma di Macron, il Paese paralizzato dagli scioperi che contestano l’uscita a 64 anni.

Massiccio attacco su larga scala da parte di Mosca, colpite almeno dieci regioni ucraine compresa Zaporizhzhia dove è alto il rischio di un incidente nucleare.

In Georgia migliaia scesi in piazza contro Putin per chiedere all’Europa di sanzionare gli oligarchi, ostacolo al processo di integrazione europea del Paese.

Germania 7 vittime in una sparatoria ad Amburgo tra i Testimoni di Geova.

CASA NOSTRA

Arriva il nuovo reddito di cittadinanza, si chiamerà Mia (misura di inclusione attiva). Il decreto legge tra un paio di settimane al vaglio del Consiglio dei Ministri, per il via a settembre. Agli occupabili sostegno per non più di 12 mesi. 400 mila le famiglie interessate.

Per le Imprese sgravi di due anni se si assumono gli occupabili.

Ancora bufera sull’indagine del Covid nella bergamasca, gli indagati: “contro di noi valanghe di fango, il virus è stato imprevedibile”. Il Virologo Bassetti: l’inchiesta è una vittoria per i no vax.

Mattarella e il suo appello sui migranti al Governo e alla Ue: “il cordoglio si trasformi in scelte concrete”.

Si è dimesso il capo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Roberto Baldoni.

Milano, zona Stazione Centrale, sei accoltellati in strada feriti da un senza tetto per rapina. Il Sindaco Sala chiede più agenti.

Cospito ricoverato nuovamente all’ospedale San Paolo di Milano, sono peggiorati i valori del sangue.

Covid, arriva in Italia la nuova variante Bythos.

Il premier Olandese Rutte in visita da Meloni: “non siamo d’accordo su tutto, ma dobbiamo lavorare insieme su 2 questioni, i movimenti primari e quelli secondari, va trovato un equilibrio. Per la questione migranti è necessario un contesto europeo”.

Il nuovo Pd e la strategia di Schlein, resta l’ipotesi di Bonaccini Presidente.

Malumori in casa M5s per l’apertura di Grillo a Schlein: la linea la detta Conte.

Si accelera la trattativa tra Berlusconi e gli Angelucci per “il Giornale”, nel mirino anche “la Verità” di Belpietro.

In Lombardia è pronta la giunta, 7 esponenti di Fdl su 16, cinque alla Lega, due a FI, Bertolaso confermato alla sanità. Alparone vice di Fontana.

Netanyahu a Roma per incontrare Meloni, il premier israeliano contestato nel suo Paese chiederà all’Italia di riconoscere Gerusalemme come capitale.

POLITICA

Schlein in tv: “non ci saranno scissioni, sì alle armi a Kiev ma non basta”, Conte cauto sul nuovo Pd: vedremo che partito sarà.

Meloni si riferisce direttamente a Bruxelles sul caso migranti, evitando così squilibri nel governo. La Lega ripropone alla camera i decreti sicurezza.

Pd, in 24 ore 4 mila nuovi iscritti, i sondaggi realizzati da Swg premiano il partito +2,6% , M5S in calo, Bonaccini: “sul mio ruolo attendo Schlein”.

Il Ministro Piantedosi riferisce in aula: “disastro per una virata fatale è falso che il governo impedisca i soccorsi”. Maggioranza unita. Il M5S chiede le dimissioni.

L’Europa si nuove sui migranti, Von Der Leyen stanzia 500 milioni per i corridoi umanitari.

Consiglio dei Ministri a Cutro, nasce il reato della strage in mare, inasprimenti delle pene per gli scafisti attualmente puniti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, semplificazioni delle pratiche per l’ingresso di chi ne ha diritto, potenziamento dei flussi regolari.

Riforma fiscale nel prossimo consiglio dei ministri, la bozza prevede 3 scaglioni e aliquote più basse per l’Irpef, due aliquote per l’imposta sui redditi delle società, in cinque anni flat tax per tutti ma incrementale per i dipendenti, azzeramento dell’Iva su pane pasta e latte.

ECONOMIA

Bce verso un rialzo dei tassi dello 0,50%. Lagarde: le banche rinegozino i mutui. Giorgetti, problemi per chi ha bilanci fortemente indebitati come l’Italia.

Cassa depositi e prestiti interessata alla rete Tim, considerata un asset strategico per l’Italia per la sicurezza dei dati e la transizione digitale. Offerti 18 miliardi.

Collocamento della nuova emissione del Btp Italia, 3,6 miliardi di ordini in un giorno.

Pnrr in arrivo altri 19 miliardi.

Volkswagen verso gli Usa, i tedeschi pronti a sfruttare i sussidi americani, 10 miliardi per le batterie.

Vodafone pronta a tagliare 1.000 posti di lavoro in Italia, si tratta del 20% del totale.

CULTURA

Il nuovo romanzo di McEwan “Lezioni” per Einaudi. Lo scrittore sarà presente in diverse città d’Italia.

Settima edizione di Book Pride 2023 a Milano 10-12 marzo.

SPORT

Campionato di calcio: battuta di arresto per il Napoli battuto per 1 a 0 dalla Lazio. Ne approfittano l’Inter seconda in classifica che battete il Lecce per 2 a 0 e la Roma che vince sulla Juve per 1 a 0.

Champions, il Milan pareggia con il Tottenham e si qualifica ai quarti.

Vincono nelle altre competizione Europee, Juventus, Roma, Fiorentina

