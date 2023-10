Amplifon, per Newsweek, è l’unica azienda italiana tra le 100 più amate in UK

10 Ottobre 2023

Amplifon è l’unica azienda italiana inserita nella classifica delle 100 società più amate operanti nel Regno Unito. Lo rivela la graduatoria annuale realizzata dal magazine Newsweek in collaborazione con il Best Practice Institute della Florida (UK’s 100 Most Loved Workplaces 2023).

La società milanese, leader mondiale nel settore dei servizi per la cura dell’udito, era stata inserita nei mesi scorsi anche nella lista delle migliori 100 aziende mondiali. Al primo posto nel Regno Unito c’è la compagnia aerea Virgin Atlantic di Richard Branson.

La classifica dei Most Loved Workplaces, basata su migliaia di interviste a dipendenti di aziende di varie dimensioni, include le società più impegnate a creare un ambiente di lavoro nel quale i dipendenti riescono ad essere un fattore decisivo di successo, rispettose delle persone e attente alla diversità. Le classifiche Most Loved Workplaces di Newsweek, pubblicate annualmente, sono tre e riguardano rispettivamente il mondo, l’America e il Regno Unito.

