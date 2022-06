La nuova campagna Tim parla di connessioni e guarda al futuro

15 Giugno 2022

“L’idea di questo spot è che due persone lontane possono incontrarsi e sviluppare un sogno insieme. La connessione è amore, e senza amore i soldi non servono a niente. Se non c’è amore i soldi non arrivano e questo vale anche in un’azienzda, chi lavora ci deve mettere responsabilità e amore, non timbrare il cartellino. Questo spot è uno spot di amore” con queste parole Domenico Dolce ha commentato il nuovo spot di Tim che andrà in onda per la prima volta stasera. Un progetto ambiziosissimo che ha visto la collaborazione di due premi Oscar – la regia è firmata infatti da Giuseppe Tornatore (fra gli altri Nuovo Cinema Paradiso e Baaria) e la colonna sonora è un brano inedito di Ennio Morricone – e la partecipazione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. La storia raccontata è quella di due uomini e di due passioni che si uniscono e insieme danno vita a qualcosa di molto più grande.

Il titolo della campagna, infatti, è “La forza delle connessioni”. Connessioni sono ciò che ha tenuto in piedi il mondo in due anni di Covid: due anni fa senza una connessione non potevamo lavorare, andare a scuola, sapere come stavano i nostri cari. Ma connessione è anche e soprattutto la connessione fra le persone, fra i sentimenti, le idee, le passioni.

Lo spot in uscita è solo il primo capitolo di una campagna che mira a riposizionare Tim come azienda che guarda al futuro: “trasmetteremo l’idea di società futuro: donne, giovani, persone di colore” spiega Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim e racconta come sia importante oggi per un’azienda essere nel cambiamento: “Prima era più facile fare marketing, le generazioni cambiavano lentamente e così i loro riferimenti. Oggi i riferimenti cambiano alla velocità della luce, oggi parole come global warming, esg, sostenibilità sono nel dna delle nuove generazioni e guardare al futuro vuol dire dimostrare di crederci”. Fra i riferimenti che, almeno in questo momento, accomunano tanto un ragazzino quanto un anziano certamente ci sono i Maneskin: e siccome la musica è un sarà proprio la loro Supermodel la colonna sonora dei prossimi spot.

Si tratterà di una campagna massiva, che passerà attraverso tv, digital e radio. Un grande investimento che arriva a poche settimane dalla riorganizzazione a livello societario il cui piano definitivo è previsto per il 7 luglio. La scelta di far partire la campagna pubblicitaria adesso ha per Labriola un significato preciso:“Al di là delle vicissitudini societarie, al centro dell’azienda c’è un business che deve essere portato avanti: dobbiamo continuare a competere sul mercato al di là del lato societario, il business va in parallelo, non può fermarsi e noi non potevamo ritardare a porci queste domande. Quindi mentre mi occupavo delle vicende societarie mi dovevo anche chiedere come volessimo riposizionarci. E per prima cosa c’era la necessità di guardare al futuro e non al passato. Gli ultimi due anni ci hanno fatto scoprire che la tecnologia è un elemento abilitante ma che non deve andare davanti alle cose: è un elemento che sta dietro, che accompagna. La tecnologia è abilitante a sviluppo, business e anche ai sentimenti. Ci siamo chiesti quale fosse il messaggio da mandare e la risposta è che il mondo è fatto di connessioni fra persone, sentimenti, passioni, come nella storia di Dolce e Gabbana”.