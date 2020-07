“The Global Backbone Experience”, l’atlante online della rete Sparkle

27 Luglio 2020

Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, annuncia il lancio di “The Global Backbone Experience”, un nuovo sito web dedicato alla rete di Sparkle che abilita “The World’s Communication Platform”, payoff della società.

Il Global Backbone di Sparkle è la nuova mappa interattiva realizzata da Havas Milan, senza eguali nel settore, che segue e sviluppa il video “The World Communication Network” lanciato nel 2019. Il sito rappresenta la rete globale di Sparkle – un sistema intelligente in fibra ottica di oltre 540,000 km tecnologicamente avanzato e in continua espansione per fornire ai propri clienti i servizi più evoluti – offrendo un’efficace esperienza di navigazione per scoprire tutte le infrastrutture di Sparkle.

Completamente integrato nel sito web aziendale, il Global Backbone è stato progettato sulla base della Google Maps Platform, per offrire agli utenti un’esperienza di navigazione eccellente, dinamica e coinvolgente, che include la possibilità di accedere a una vista dettagliata di tutti i cavi sottomarini e in fibra terrestre, oltre a tutti gli asset internazionali. Il sito prevede anche un semplice strumento di ricerca per città e una visione completa e dettagliata dei servizi offerti, nonché un modulo per richiedere informazioni o preventivi.

