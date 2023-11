4 Weeks 4 Inclusion, la maratona di TIM si chiude con oltre mille ospiti

14 Novembre 2023

Si chiude oggi la quarta edizione di 4 Weeks 4 Inclusion, la maratona interaziendale sulla diversità e l’inclusione ideata e promossa da TIM, che quest’anno ha coinvolto più di quattrocento partner in quattro settimane consecutive di eventi digitali tramessi live e on demand.

Durante la maratona sono state prodotte più di seicento ore di diretta, che hanno avuto come ospiti oltre mille tra manager delle principali aziende italiane, artisti, giornalisti, rappresentanti del mondo della cultura e influencer, generando circa venticinquemila interazioni social e più di quattro milioni di visualizzazioni.

L’evento conclusivo è stata l’occasione per fare il punto sulla sempre maggior consapevolezza sulle tematiche di diversità e inclusione, ma anche su una crescente attenzione al merito evidenziate dalle indagini “Quanto ne sai di D&I”, realizzata da Work Wide Women, e “Meritorg Check”, presentata dal Forum della Meritocrazia.

Dalla ricerca di Work Wide Women, che ha registrato più di 15 mila interazioni durante la durata della manifestazione, emerge che il 63 per cento delle persone coinvolte conosce quali sono le difficoltà lavorative post-maternità (child penalty gap), mentre il 97,9 per cento conosce le definizioni di cultura, interculturalità e multiculturalità e il 59 per cento delle persone adotta correttamente un linguaggio inclusivo nei confronti di persone con disabilità. Negli ambiti legati alle tematiche LGBTQIA+ e generazionali si registra, invece, una leggera confusione sui termini più appropriati da utilizzare.

Sul fronte del merito, le organizzazioni che hanno partecipato al sondaggio hanno ottenuto un punteggio complessivo di 69/100, dimostrando un livello di meritocrazia soddisfacente. Analizzando i risultati in dettaglio, i pilastri con le performance più elevate sono stati quelli delle Pari opportunità (84/100), seguito da Qualità e sviluppo del capitale umano (77/100), seguono Performance e carriera (65/100), Attrattività per i talenti (64/100), Regole e Trasparenza (57/100).

L’evento di chiusura, disponibile in streaming sul sito 4w4i.it, sarà l’occasione per fare un bilancio della manifestazione, con il racconto dei partner, la presentazione delle ricerche e la consegna dei premi della 4W4I. Dopo i saluti di Paolo Chiriotti, responsabile Human Resources & Organization di TIM, e di Andrea Laudadio, responsabile TIM Academy & Development di TIM, fra i protagonisti della serata i “The Pills”, gruppo comico di content creator, che animeranno due “live podcast” dialogando con tre ospiti di eccezione, la modella Oxana Likpa, il giornalista crossdresser Stefano Ferri, l’attrice e presentatrice Michela Giraud ed Enrico Galletti, giornalista di RTL 102.5, che manterrà un filo conduttore con il pubblico in sala e con quello collegato in streaming attraverso whatsapp.

L’edizione 2023 si concluderà definitivamente con lo spettacolo “Up&Down” messo in scena da Paolo Ruffini, assieme alla compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, composta da attori neurodiversi.

