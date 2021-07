Cose da sapere prima di investire in Bitcoin

15 Luglio 2021

Bitcoin è una criptovaluta popolare e un investimento alla moda. Il suo valore si è apprezzato negli ultimi anni. Sia che tu scelga di fare trading o investire in questa criptovaluta, è tra le risorse con le migliori prestazioni oggi.

E puoi investire in Bitcoin in diversi modi. Tuttavia, Bitcoin rimane volatile e rischioso. Ecco perché si consiglia alle persone di non investire una grande quantità di denaro contemporaneamente in questa criptovaluta. Inoltre, sarebbe utile se pensassi a lungo termine e mantenessi sicuro il tuo account.

La crescita esponenziale di questa criptovaluta ha reso milionari i suoi primi utenti negli ultimi anni. Ma il suo valore è sceso prima che potesse stabilizzarsi in seguito. Oggi, Bitcoin è un mercato redditizio per gli investitori. E che tu sia nuovo o esperto, puoi utilizzare piattaforme come Bitcoin Prime per investire in questa criptovaluta senza problemi. Tuttavia, dovresti seguire questi suggerimenti per ottenere il massimo dal tuo investimento in Bitcoin.

Mantieni i tuoi Bitcoin al sicuro

Inizia imparando come acquistare e vendere Bitcoin. Gli scambi crittografici subiscono attacchi occasionali. E non puoi avere Bitcoin fisici. Pertanto, gli investitori esperti, quindi, archiviano i Bitcoin in portafogli digitali. I portafogli hardware sono dispositivi portatili offline che memorizzano le chiavi private necessarie per trasferire le partecipazioni Bitcoin.

Ma, se vuoi archiviare molti Bitcoin, avrai bisogno di un ulteriore seed backup. Il backup dei semi ti consente di accedere facilmente al portafoglio Bitcoin. Gli investitori che detengono grandi quantità di Bitcoin incidono frasi di semi su lastre di metallo conservate in luoghi sicuri come le banche.

Inoltre, impara a utilizzare una connettività Internet sicura quando investi in Bitcoin. In sostanza, dovresti evitare di utilizzare reti Wi-Fi pubbliche per acquistare o scambiare Bitcoin. Questo perché il Wi-Fi pubblico ti espone agli hacker.

Inizia con poco

Bitcoin ha una breve storia. Anche il suo comportamento è altamente imprevedibile. Pertanto, inizia con un investimento in Bitcoin relativamente limitato. Anche gli investitori esperti hanno allocato un capitale a una cifra negli investimenti in Bitcoin. Pertanto, investi una piccola quantità in Bitcoin e il resto in asset che gli esperti considerano meno volatili.

Sentirai molte previsioni e hypes sugli investimenti in Bitcoin. Tuttavia, sarebbe utile se diventassi disciplinato quando si tratta di investimenti in Bitcoin. In sostanza, investi un importo che non ti lascerà in bancarotta se lo perdi. Non lasciarti travolgere da gigantesche promesse di rialzi.

Preparati a comprare e a mantenerli

Investire in Bitcoin dovrebbe essere un’impresa a lungo termine. A meno che tu non sia pronto a monitorare il mercato ogni giorno in modo da poter fare una mossa quasi istantaneamente, preparati ad aspettare. Bitcoin ha un’elevata volatilità quotidiana. E questo spiega perché non dovresti investire in esso se non puoi acquistare e detenere Bitcoin. In poche parole, non acquistare Bitcoin se prevedi di venderlo il giorno, la settimana o il mese successivo.

Tuttavia, sarebbe utile impostare un obiettivo di profitto prima di aprire uno scambio di Bitcoin. Non amare questo investimento e dimentica il tuo obiettivo. Decidi quando vendere i tuoi Bitcoin una volta raggiunto il punto di uscita. In questo modo, puoi ridurre al minimo le perdite che possono verificarsi se attendi più a lungo e il valore di Bitcoin scende in modo significativo.

Monitorare la capitalizzazione del mercato

Un errore comune commesso dai nuovi cripto-trader è quello di basare le proprie decisioni di investimento sul prezzo di mercato della moneta. Il valore della criptovaluta è valido solo quando un trader considera la circolazione e l’offerta di valuta. Pertanto, non concentrarti troppo sul valore della moneta corrente. Considera invece la percentuale di capitalizzazione di mercato complessiva che stai acquistando. La richiesta di vendere una criptovaluta in un secondo momento dovrebbe aumentare quando si avvicina alla capitalizzazione di mercato.

Considerazioni finali

Bitcoin è una risorsa di investimento relativamente immatura. Sebbene alcune persone siano diventate milionarie investendo in Bitcoin, dovresti fare tendenza con attenzione per evitare di perdere il tuo capitale a causa della sua volatilità. Segui questi suggerimenti quando inizi a investire in Bitcoin per ottenere il massimo dal tuo investimento.

*